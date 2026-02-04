Las bodas de celebridades vuelven a marcar la agenda cultural y digital rumbo a 2026. Un nuevo estudio reveló cuáles son los enlaces más esperados del próximo año y confirmó que el interés del público por estos eventos no solo sigue vigente, sino que va en aumento.

De acuerdo con una investigación reciente realizada por el website de vestidos de novias y damas JJ's House, las búsquedas y la actividad en redes sociales relacionadas con bodas de famosos crecieron un 150 por ciento tras los principales anuncios de compromiso registrados en 2025. El análisis se centró en el interés online, medido a través de búsquedas mensuales en Google, alcance en Instagram, duración de las relaciones y fechas de compromiso.

El ranking ubica en el primer lugar a Adele y Rich Paul, cuya boda es la más anticipada de 2026. En menos de un mes desde el anuncio de su compromiso, realizado el 9 de agosto de 2025, casi 97 mil personas buscaron información relacionada con su enlace. Adele concentra la mayor parte de la atención, con cerca de 60 millones de seguidores en Instagram, frente a los 632 mil de Paul.

En segundo lugar aparecen Taylor Swift y Travis Kelce, cuya reciente propuesta generó uno de los anuncios de compromiso más virales del año. En menos de una semana, la publicación en Instagram superó los 36 millones de 'likes', mientras que las búsquedas mensuales relacionadas con su boda alcanzaron las 33.750. La pareja suma alrededor de 300 millones de seguidores en redes sociales.

El estudio también destaca a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, quienes ocupan el tercer lugar. Aunque registran menos búsquedas que otras parejas del ranking, sobresalen como el dúo más seguido en Instagram, con más de 733 millones de seguidores combinados, una cifra muy por encima del resto de los compromisos analizados.

Completan el top cinco Candice King y Steven Krueger, cuyo anuncio de compromiso, realizado el 14 de mayo de 2025, generó más de 1.300 búsquedas mensuales relacionadas con su boda.

El listado continúa con Dua Lipa y Callum Turner en el sexto lugar, seguidos por Kelly Osbourne y Sid Wilson. Más abajo aparecen Zac Brown junto a Kendra Scott, así como DK Metcalf y Normani. El décimo puesto lo ocupan Simu Liu y Allison Hsu.

Un portavoz de JJ's House señaló que las bodas de celebridades funcionan como un punto de encuentro entre lo íntimo y lo público, y explicó que estos eventos despiertan conversaciones globales porque convierten momentos personales en experiencias culturales compartidas, impulsadas por la admiración y la aspiración colectiva.