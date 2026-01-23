El esperado regreso en acción real de He-Man ha sido recibido con nostalgia y controversia, ya que un chiste que te lo pierdes si parpadeas y lo ves, relacionado con el cartel del escritorio del Príncipe Adam, enciende una tormenta en las redes sociales.

La producción cuenta con un conjunto repleto de estrellas liderado por Nicholas Galitzine como el Príncipe Adam y Jared Leto como el antagonista con cara de calavera Skeletor.

Dirigida por Travis Knight, la película también cuenta con las actuaciones de Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Man-At-Arms y Alison Brie como Evil-Lyn. El reparto incluye a Morena Baccarin como La Hechicera, James Purefoy como el Rey Randor y Charlotte Riley como la Reina Marlena.

Amazon MGM Studios lanzó el primer tráiler oficial, que presenta una reinvención realista donde el joven Adam permanece oculto en la Tierra durante 20 años antes de recuperar su derecho de nacimiento. Sin embargo, una escena que muestra a Adam trabajando en una oficina rutinaria presenta una placa en el escritorio que dice "Adam Glenn (Él/Él)".

Si bien muchos espectadores interpretaron esto como un guiño lúdico y lleno de juegos de palabras a su heroico alter ego, "He-Man", la inclusión de pronombres de género ha provocado una reacción "consciente" en ciertos sectores de Internet.

El avance se estrenó el jueves 22 de enero de 2026 a las 6:00 a. m. PT / 9:00 a. m. ET, tras años de desarrollo arduo. El tráiler se lanzó globalmente en plataformas digitales, antes del estreno en cines de la película en el Reino Unido y Estados Unidos, programado para el 5 de junio de 2026. Sony Pictures se encargará de la distribución internacional.

El chiste "Él/Él" se ha convertido en un foco de debate, dividiendo a la afición en dos bandos. Por un lado, los críticos han tildado el momento de "adoctrinamiento performativo", argumentando que el icónico guerrero de los 80 debería permanecer al margen de los marcadores sociales contemporáneos.

Por el contrario, los partidarios de la elección creativa han señalado la ironía lingüística: He-Man es, literalmente, un personaje cuyo pronombre principal está en su nombre.

Muchos consideran que el juego de palabras "He/Man" es un ingenioso juego de palabras que se ajusta al aparente tono de comedia de pez fuera del agua de la película y se hace eco del humor irónico que se encuentra en el trabajo anterior de Travis Knight en Bumblebee .

El siniestro debut de Leto en Skeletor

Más allá del revuelo en redes sociales, el tráiler ofreció un primer vistazo significativo a la transformación de Jared Leto en Skeletor. Evitando las representaciones exageradas del pasado, la versión de Leto parece una interpretación más salvaje e inquietante, con una combinación de prótesis prácticas y mejoras digitales.

El actor, conocido por sus papeles transformadores en Suicide Squad y House of Gucci , ofrece una actuación teatral y áspera que, según se informa, utilizó tecnología de captura de movimiento para capturar los movimientos necróticos del villano.

above all this just feels like a miscast. Skeletor’s supposed to be a flamboyant “NYEHEHEHE” type villain who’s occasionally cool. Casting Leto means you’re just going for cool, which he isn’t anyways, so you’re just screwing it up from the start https://t.co/3lnbgajN8v — SMSamson🏳️‍🌈🇵🇸 (@SMSamuel274752) January 22, 2026

Las imágenes confirman que la película se basará en gran medida en la estética de ciencia ficción de la línea original de juguetes de Mattel. Las escenas de Eternia destrozada bajo el dominio de Skeletor sugieren una epopeya a gran escala y de alto riesgo, con un presupuesto estimado de entre 170 y 200 millones de dólares.

El tráiler también proporcionó un primer vistazo de Fisto (Jóhannes Haukur Jóhannesson) y Trap Jaw (Sam C. Wilson), confirmando que la película contará con una amplia lista de "Guerreros buenos" y "Guerreros malvados".

Una desviación de la tradición

Si bien el estilo visual rinde homenaje a la década de 1980, la trama introduce una desviación significativa de la tradición clásica.

Al comenzar la historia en la Tierra, donde Adam creció como "Adam Glenn" sin recordar su herencia, la película adopta una estructura de "origen de superhéroe". Este cambio ha preocupado a algunos tradicionalistas que prefieren el entorno puramente fantástico de la serie animada original, aunque la inclusión en el tráiler de Battle Cat (con la voz de Stephen Root) y el Castillo Grayskull sugiere que la segunda mitad de la película se mantiene firmemente en el ámbito de la magia eterniana.

La incorporación de Kristen Wiig como la voz de una versión peculiar y arrebatadora de Roboto indica aún más que Travis Knight está dispuesto a arriesgarse con el material original. Queda por ver si el chiste de "Él/Él" será una nota al pie menor o una controversia duradera, pero el tráiler ha logrado que Masters del Universo sea el éxito de taquilla más comentado en el horizonte de 2026.