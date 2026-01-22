Oscars 2026: Todas las nominaciones, desaires y sorpresas
La edición de 2026 de los Óscar, los premios más importantes del cine mundial, comenzó a acelerarse con el anuncio de las nominaciones que trajeron muchos nominados esperados, algunos desaires e incluso sorpresas como anticipo de la gala que tendrá lugar el 15 de marzo en Los Ángeles, con Conan O'Brien una vez más como conductor.
Sinners de Ryan Coogler se convirtió en la película más nominada de la historia de los Oscars con 16. Wicked for Good, la más ignorada entre los nombres que estaban sonando, con cero menciones en las categorías importantes y sin la esperada nominación para Ariana Grande en la categoría de Mejor actriz secundaria.
El cine latinoamericano tuvo una de las mejores olas de nominaciones de su historia, con cuatro nominaciones para El Agente Secreto, más una nominación para el cinematógrafo brasileño Adolpho Veloso, por Train of Dreams.
El primer latino nominado fue Benicio del Toro, quien fue mencionado con Jacob Elordi, Sean Penn y Stellan Skarsgård, en la categoría de Mejor Actor Secundario. La primera sorpresa de las nominaciones a los Oscar fue Delroy Lindo, quien brilló en Sinners, pero no estaba en muchas listas de predicciones. Su inclusión dejó afuera a Paul Mescal, uno de los favoritos por su trabajo en Hamnet.
En la categoría de Mejor Actor, Timothée Chalamet hizo historia al convertirse en el hombre más joven de la historia en tener tres nominaciones a los Oscars. Este año tiene dos. Además de competir como Mejor actor por su papel en Marty Supreme. También fue reconocido como productor, pues el film está en la lista de mejor película.
Uno de los desaires fue la exclusión de Guillermo del Toro en la categoría de Mejor director. Sin embargo, su Frankenstein fue una de las más nominadas de este 2026, incluyendo en la categoría de Mejor película.
También dejó a muchos con la boca abierta la inclusión de Emma Stone y Kate Hudson en las categorías de Mejor Actriz. Ambas estaban en las listas de posibles, pero poco probables en las predicciones, y quedó fuera Chase Infinity, la joven actriz de One Battle After Another, que era una de las favoritas.
La Academia incluyó por primera vez una nominación en Mejor logro de elenco. La sorpresa en esta categoría fue la película brasileña El Agente Secreto, que también fue nominada (eso sí era esperado) como Mejor película en idioma no inglés.
En esa categoría, la española Sirat también emergió como una de las nominadas en la categoría de películas no en inglés.
Una confirmación agradable para los latinos y latinoamericanos fue la inclusión de Wagner Moura en el grupo de los nominados a Mejor Actor.
Los Shakifans esperaban que su canción en Zootopia fuera nominada, pero no lo logró. La película, sin embargo, si está en la lista de Mejor Película Animada, aunque parece imposible que logre derrotar a K-Pop Demon Hunters.
Aquí están todos los nominados, los latinoamericanos, latinos y españoles están en negritas
Actor in a Leading Role
Mejor Actor
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle after Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
Actor in a Supporting Role
Mejor Actor de Reparto
Benicio Del Toro – One Battle after Another
Jacob Elordi – Frankenstein (nieto de español)
Delroy Lindo – Sinners
Sean Penn – One Battle after Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Actress in a Leading Role
Mejor Actriz
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Actress in a Supporting Role
Mejor Actriz de Reparto
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle after Another
Animated Feature Film
Mejor Película Animada
Arco – Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas, Natalie Portman
Elio – Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm
KPop Demon Hunters – Maggie Kang, Chris Appelhans, Michelle L.M. Wong
Little Amélie or the Character of Rain – Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Henri Magalon
Zootopia 2 – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino
Animated Short Film
Mejor Cortometraje Animado
Butterfly – Florence Miailhe, Ron Dyens
Forevergreen – Nathan Engelhardt, Jeremy Spears
The Girl Who Cried Pearls – Chris Lavis, Maciek Szczerbowski
Retirement Plan – John Kelly, Andrew Freedman
The Three Sisters – Konstantin Bronzit
Casting
Mejor Logro en Casting
Hamnet – Nina Gold
Marty Supreme – Jennifer Venditti
One Battle after Another – Cassandra Kulukundis
The Secret Agent – Gabriel Domingues
Sinners – Francine Maisler
Cinematography
Mejor Fotografía
Frankenstein – Dan Laustsen
Marty Supreme – Darius Khondji
One Battle after Another – Michael Bauman
Sinners – Autumn Durald Arkapaw
Train Dreams – Adolpho Veloso
Costume Design
Mejor Diseño de Vestuario
Avatar: Fire and Ash – Deborah L. Scott
Frankenstein – Kate Hawley
Hamnet – Malgosia Turzanska
Marty Supreme – Miyako Bellizzi
Sinners – Ruth E. Carter
Directing
Mejor Dirección
Hamnet – Chloé Zhao
Marty Supreme – Josh Safdie
One Battle after Another – Paul Thomas Anderson
Sentimental Value – Joachim Trier
Sinners – Ryan Coogler
Documentary Feature Film
Mejor Documental
The Alabama Solution – Andrew Jarecki, Charlotte Kaufman
Come See Me in the Good Light – Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro, Stef Willen
Cutting Through Rocks – Sara Khaki, Mohammadreza Eyni
Mr. Nobody Against Putin – por determinar
The Perfect Neighbor – Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee
Documentary Short Film
Mejor Cortometraje Documental
All the Empty Rooms – Joshua Seftel, Conall Jones
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud – Craig Renaud, Juan Arredondo
Children No More: "Were and Are Gone" – Hilla Medalia, Sheila Nevins
The Devil Is Busy – Christalyn Hampton, Geeta Gandbhir
Perfectly a Strangeness – Alison McAlpine
Film Editing
Mejor Montaje
F1 – Stephen Mirrione
Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
One Battle after Another – Andy Jurgensen
Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté
Sinners – Michael P. Shawver
International Feature Film
Mejor Película Internacional
Brasil – El Agente Secreto
Francia – It Was Just an Accident
Noruega – Sentimental Value
España – Sirāt
Túnez – The Voice of Hind Rajab
Live Action Short Film
Mejor Cortometraje de Acción Real
Butcher's Stain – Meyer Levinson-Blount, Oron Caspi
A Friend of Dorothy – Lee Knight, James Dean
Jane Austen's Period Drama – Julia Aks, Steve Pinder
The Singers – Sam A. Davis, Jack Piatt
Two People Exchanging Saliva – Alexandre Singh, Natalie Musteata
Makeup and Hairstyling
Mejor Maquillaje y Peinado
Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey
Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu
Sinners – Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry
The Smashing Machine – Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein
The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg
Music (Original Score)
Mejor Música Original
Bugonia – Jerskin Fendrix
Frankenstein – Alexandre Desplat
Hamnet – Max Richter
One Battle after Another – Jonny Greenwood
Sinners – Ludwig Goransson
Music (Original Song)
Mejor Canción Original
Dear Me – Diane Warren: Relentless
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied to You – Sinners
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
Train Dreams – Train Dreams
Best Picture
Mejor Película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle after Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
