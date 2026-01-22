La edición de 2026 de los Óscar, los premios más importantes del cine mundial, comenzó a acelerarse con el anuncio de las nominaciones que trajeron muchos nominados esperados, algunos desaires e incluso sorpresas como anticipo de la gala que tendrá lugar el 15 de marzo en Los Ángeles, con Conan O'Brien una vez más como conductor.

Sinners de Ryan Coogler se convirtió en la película más nominada de la historia de los Oscars con 16. Wicked for Good, la más ignorada entre los nombres que estaban sonando, con cero menciones en las categorías importantes y sin la esperada nominación para Ariana Grande en la categoría de Mejor actriz secundaria.

El cine latinoamericano tuvo una de las mejores olas de nominaciones de su historia, con cuatro nominaciones para El Agente Secreto, más una nominación para el cinematógrafo brasileño Adolpho Veloso, por Train of Dreams.

El primer latino nominado fue Benicio del Toro, quien fue mencionado con Jacob Elordi, Sean Penn y Stellan Skarsgård, en la categoría de Mejor Actor Secundario. La primera sorpresa de las nominaciones a los Oscar fue Delroy Lindo, quien brilló en Sinners, pero no estaba en muchas listas de predicciones. Su inclusión dejó afuera a Paul Mescal, uno de los favoritos por su trabajo en Hamnet.

En la categoría de Mejor Actor, Timothée Chalamet hizo historia al convertirse en el hombre más joven de la historia en tener tres nominaciones a los Oscars. Este año tiene dos. Además de competir como Mejor actor por su papel en Marty Supreme. También fue reconocido como productor, pues el film está en la lista de mejor película.

Uno de los desaires fue la exclusión de Guillermo del Toro en la categoría de Mejor director. Sin embargo, su Frankenstein fue una de las más nominadas de este 2026, incluyendo en la categoría de Mejor película.

También dejó a muchos con la boca abierta la inclusión de Emma Stone y Kate Hudson en las categorías de Mejor Actriz. Ambas estaban en las listas de posibles, pero poco probables en las predicciones, y quedó fuera Chase Infinity, la joven actriz de One Battle After Another, que era una de las favoritas.

La Academia incluyó por primera vez una nominación en Mejor logro de elenco. La sorpresa en esta categoría fue la película brasileña El Agente Secreto, que también fue nominada (eso sí era esperado) como Mejor película en idioma no inglés.

En esa categoría, la española Sirat también emergió como una de las nominadas en la categoría de películas no en inglés.

Una confirmación agradable para los latinos y latinoamericanos fue la inclusión de Wagner Moura en el grupo de los nominados a Mejor Actor.

Los Shakifans esperaban que su canción en Zootopia fuera nominada, pero no lo logró. La película, sin embargo, si está en la lista de Mejor Película Animada, aunque parece imposible que logre derrotar a K-Pop Demon Hunters.

Aquí están todos los nominados, los latinoamericanos, latinos y españoles están en negritas

Actor in a Leading Role

Mejor Actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle after Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Actor in a Supporting Role

Mejor Actor de Reparto

Benicio Del Toro – One Battle after Another

Jacob Elordi – Frankenstein (nieto de español)

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle after Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Actress in a Leading Role

Mejor Actriz

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Actress in a Supporting Role

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle after Another

Animated Feature Film

Mejor Película Animada

Arco – Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas, Natalie Portman

Elio – Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm

KPop Demon Hunters – Maggie Kang, Chris Appelhans, Michelle L.M. Wong

Little Amélie or the Character of Rain – Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Henri Magalon

Zootopia 2 – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

Animated Short Film

Mejor Cortometraje Animado

Butterfly – Florence Miailhe, Ron Dyens

Forevergreen – Nathan Engelhardt, Jeremy Spears

The Girl Who Cried Pearls – Chris Lavis, Maciek Szczerbowski

Retirement Plan – John Kelly, Andrew Freedman

The Three Sisters – Konstantin Bronzit

Casting

Mejor Logro en Casting

Hamnet – Nina Gold

Marty Supreme – Jennifer Venditti

One Battle after Another – Cassandra Kulukundis

The Secret Agent – Gabriel Domingues

Sinners – Francine Maisler

Cinematography

Mejor Fotografía

Frankenstein – Dan Laustsen

Marty Supreme – Darius Khondji

One Battle after Another – Michael Bauman

Sinners – Autumn Durald Arkapaw

Train Dreams – Adolpho Veloso

Costume Design

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fire and Ash – Deborah L. Scott

Frankenstein – Kate Hawley

Hamnet – Malgosia Turzanska

Marty Supreme – Miyako Bellizzi

Sinners – Ruth E. Carter

Directing

Mejor Dirección

Hamnet – Chloé Zhao

Marty Supreme – Josh Safdie

One Battle after Another – Paul Thomas Anderson

Sentimental Value – Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Documentary Feature Film

Mejor Documental

The Alabama Solution – Andrew Jarecki, Charlotte Kaufman

Come See Me in the Good Light – Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro, Stef Willen

Cutting Through Rocks – Sara Khaki, Mohammadreza Eyni

Mr. Nobody Against Putin – por determinar

The Perfect Neighbor – Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee

Documentary Short Film

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms – Joshua Seftel, Conall Jones

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud – Craig Renaud, Juan Arredondo

Children No More: "Were and Are Gone" – Hilla Medalia, Sheila Nevins

The Devil Is Busy – Christalyn Hampton, Geeta Gandbhir

Perfectly a Strangeness – Alison McAlpine

Film Editing

Mejor Montaje

F1 – Stephen Mirrione

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

One Battle after Another – Andy Jurgensen

Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté

Sinners – Michael P. Shawver

International Feature Film

Mejor Película Internacional

Brasil – El Agente Secreto

Francia – It Was Just an Accident

Noruega – Sentimental Value

España – Sirāt

Túnez – The Voice of Hind Rajab

Live Action Short Film

Mejor Cortometraje de Acción Real

Butcher's Stain – Meyer Levinson-Blount, Oron Caspi

A Friend of Dorothy – Lee Knight, James Dean

Jane Austen's Period Drama – Julia Aks, Steve Pinder

The Singers – Sam A. Davis, Jack Piatt

Two People Exchanging Saliva – Alexandre Singh, Natalie Musteata

Makeup and Hairstyling

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey

Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu

Sinners – Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry

The Smashing Machine – Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein

The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg

Music (Original Score)

Mejor Música Original

Bugonia – Jerskin Fendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Max Richter

One Battle after Another – Jonny Greenwood

Sinners – Ludwig Goransson

Music (Original Song)

Mejor Canción Original

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters

I Lied to You – Sinners

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!

Train Dreams – Train Dreams

Best Picture

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams