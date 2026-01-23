Se ha retirado del mercado un popular juguete de dentición Montessori tras informarse que es peligroso y puede provocar "un grave riesgo de asfixia y muerte".

El juguete de dentición con cuerda Yetonamr, que es popular entre los padres debido a sus aspectos de desarrollo de habilidades sensoriales y motoras, ha sido retirado de los estantes debido a 32 casos de incidentes de asfixia.

Te puede interesar: 10 fotos del nuevo cachorro Golden Retriever de LEGO Icons que te derretirán el corazón

El retiro fue emitido por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), que recomendó a los consumidores dejar de usar el juguete. El retiro afectará a unas 6800 unidades vendidas en Amazon entre junio y octubre de 2025.

La CPSC ha solicitado a los compradores que "lo retiren del alcance de los niños y se pongan en contacto con Longyanguiheng para recibir un reembolso completo".

Especificaciones del juguete y sus disposiciones

El juguete de dentición Yetonamr con cuerda de tracción está hecho con cuerdas de silicona, botones suaves y tres anillos giratorios. Su diseño vibrante contiene una bola roja o azul dentro de un círculo blanquecino, ideal para entretener a los bebés durante el juego y la dentición.

El juguete, que se vende como material de actividad Montessori, afirma que mejora "la percepción sensorial y las habilidades motoras finas del niño".

Los padres lo encontraron popular y prefirieron su simplicidad y portabilidad, así como sus "atributos seguros y de desarrollo" para ofrecer a sus bebés y niños pequeños.

Preocupaciones de seguridad e incidentes de asfixia

El retiro del mercado se debe a problemas de seguridad relacionados con las cuerdas del juguete, que supuestamente son más pequeñas de lo que permiten las normas. Las cuerdas de silicona podrían aflojarse o desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia.

Según la CPSC, "las cuerdas de silicona pueden llegar a la parte posterior de la garganta y atascarse, lo que representa un riesgo de dificultad respiratoria, peligro grave de asfixia y muerte".

Se han registrado unos 32 casos de asfixia, pero aún no se ha producido ninguna muerte. Los gobiernos insisten en la necesidad de tomar medidas inmediatas para evitar más lesiones.

¿Cómo se distribuyó y se compró?

Las unidades afectadas se vendieron exclusivamente en Amazon con un precio de entre $10 y $16 dólares. El número de modelo del paquete es '688-59'. Se recomienda a los consumidores que verifiquen si su compra es similar a este modelo y los datos del lote para identificar si su juguete está incluido en el retiro.

La CPSC afirma que "viola la norma obligatoria para los juguetes"

Se solicita a los cuidadores y padres que poseen el juguete de dentición con cuerda Yetonamr que dejen de usarlo inmediatamente.

La CPSC sugiere que las personas deben "cortar y desechar todos los tentáculos de cuerda de silicona, escribir "DESTRUIDO" en el cuerpo principal del juguete con un marcador permanente" y enviar un correo electrónico del producto destruido a la dirección de correo electrónico de retiro específica ( yetonamr_recall@163.com ), con una dirección específica en Longyan Xinluo District Guiheng E-Commerce Co. Ltd., dba Longyanguiheng, China .

El minorista ofrece reembolsos y se recomienda a los consumidores contactar a Longyanguiheng para obtener más información. Las recomendaciones de seguridad se centran en la seguridad y la intervención inmediata para proteger a los niños y evitar que sufran daños.

La CPSC destaca la necesidad de ser cuidadosos al probar productos, y los padres deben tener cuidado al elegir juguetes para bebés. Si bien el juguete de dentición Yetonamr Pull String fue diseñado para tener efectos positivos en el desarrollo, este producto presenta graves problemas de seguridad que han resultado en un retiro masivo del mercado.

Los padres deben retirar el juguete, destruirlo adecuadamente y solicitar el reembolso para mantener a sus hijos seguros.