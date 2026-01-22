La película brasileña El Agente Secreto hizo historia en las nominaciones de los Oscars de 2026, pero no fue el único reconocimiento al cine del país sudamericano.

La cinta de suspenso y denuncia política de Kleber Mendonça Filho y protagonizada por el aclamado Wagner Moura fue una de las más reconocidas, con cuatro merecidas e inesperadas nominaciones, incluyendo la de Moura, en la codiciada categoría de Mejor Actor.

Tras perder en los Critics Choice Awards, ganar en los Golden Globes. Moura emerge como uno de los actores latinos más visibles y reconocidos en Hollywood, con un aura incluso superior a la que alcanzó el año pasado Fernanda Torres, quien deleitó al cine mundial con su interpretación en Aun Estoy Aquí.

Aunque se daba por descontado que El Agente Secreto fuera nominada en la categoría de Mejor película en idioma no inglés, y se soñaba con la nominación de Moura, la agradable sorpresa fue su inclusión en la lista de los aspirantes a ganar el Oscar en Mejor película y Mejor Elenco. Todo un logro para una cinta sudamericana sobre la cruenta dictadura brasileña.

The Secret Agent 🇧🇷 4x Oscar nominee #Oscars

• Best Picture

• Best Actor in a Leading Role

• Best Internacional Feature

• Best Casting pic.twitter.com/xV0gswmqgf — jão (@spideyjao) January 22, 2026

Pero además de aplaudir el trabajo de todo el equipo de El Agente Secreto, la Academia de las Ciencias Cinematográficas también reconoció a otro brasileño. Se trata del cinematógrafo Adolpho Veloso, quien tiene una nominación individual por su trabajo detrás de las cámaras en la cinta de Netflix Train Dreams

Veloso es considerado un virtuoso a la hora de con luz natural, paisajes abiertos y narrativas íntimas. Formado dentro del cine independiente de Brasil, ha desarrollado una carrera marcada por proyectos de autor que priorizan la atmósfera emocional sobre el artificio visual.

Los desaires a los latinos y latinoamericanos en los Oscars

Si bien el éxito de Brasil es motivo de celebración, no todo fueron buenas noticias para los cineastas y actores latinoamericanos en los Oscar. La película Belén de Dolores Fonsi no fue incluida en la lista de mejor cinta extranjera, dejando a Argentina con ganas.

Por su parte, Guillermo del Toro tuvo una sesión de nominaciones agridulce. Aunque las nueve nominaciones de Frankenstein no son nada despreciables, el director mexicano no fue reconocido en la categoría de Mejor Director, aunque se lo merecía. Frankenstein sí quedó en la lista de Mejor Película. Algo es algo.

La canción de Zootopia, interpretada por Shakira tampoco entró en las nominaciones para el disgusto de muchos, que soñaban con verla cantando en el escenario de los Oscars.

Sin embargo, el mundo de habla hispana aun quedó con mucho para celebrar, como la inclusión de la española Sirat en la lista de Mejor película internacional, y Benicio del Toro y Jacob Elordi (su abuelo es español) compitiendo por el Oscar como Mejor actor secundario.