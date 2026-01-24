Hugh Jackman y Sutton Foster ya no se esconden y parecen estarse preparando para llevar su química de 'Music Man' al altar. Es lo que aseguran fuentes cercanas a la pareja, quienes afirman que la pareja está planeando una boda repleta de estrellas en Nueva York para finales de este año.

El artista australiano de 57 años y Foster, de 50, se enamoraron mientras actuaban en 'The Music Man' en Broadway, y las fuentes dicen que su conexión solo se ha profundizado desde que ambos finalizaron sus divorcios.

Tras la solicitud de divorcio de Foster del guionista Ted Griffin a fines de 2024 y la finalización del matrimonio de 27 años de Jackman con Deborra-Lee Furness en junio de 2025, se informa que los dos veteranos de Broadway se han vuelto inseparables.

Según fuentes cercanas a la producción, lo que comenzó como una conexión detrás de escena ha evolucionado hasta convertirse en un compromiso de "solitario de diamante", y la pareja ahora espera únicamente las autorizaciones legales para hacer oficial su unión.

Desde Ryan Reynolds como padrino hasta una lista de invitados que incluye a Nicole Kidman y Russell Crowe, esta se perfila como una de las bodas de celebridades más esperadas en años.

Only 16 performances left to see Hugh Jackman and Sutton Foster in The Music Man on Broadway! pic.twitter.com/k2Fs7ezwT2 — The Music Man on Broadway (@MusicManBway) January 1, 2023

El compromiso secreto que es un secreto a voces

Las especulaciones sobre el compromiso de la pareja han ido creciendo discretamente durante meses. "Hugh y Sutton están completamente enamorados. Resplandecen cuando están juntos. Es un secreto a voces entre los amigos de Hugh que ya están comprometidos. Él está demasiado emocionado como para guardárselo en secreto. No es algo que puedan anunciar públicamente hasta que ella se divorcie oficialmente, pero se están preparando para ello", reveló una fuente cercana a la pareja.

Hugh Jackman and Sutton Foster frolicked into the new year, getting in some quality time and PDA in Costa Rica.



📸 Backgrid



SEE MORE: https://t.co/dx3o2Ryv1w pic.twitter.com/zcuYz9SH30 — TMZ (@TMZ) January 5, 2026

Esta revelación sugiere que, si bien Jackman y Foster mantienen su compromiso en privado por ahora, su círculo íntimo sospecha desde hace tiempo que han dado este importante paso. La relación se hizo pública en enero de 2025, cuando fueron vistos en su primera cena oficial en Santa Mónica, California, tan solo unos meses después de la ruptura de Foster con Griffin en octubre de 2024.

HUGH JACKMAN SUTTON FOSTER HARD LAUNCH THIS IS LIKE FIFTY NINE ELEVENS pic.twitter.com/6QgtARjPq2 — cobra ❤️‍🔥 (@kittypoolverine) January 7, 2025

Para Jackman, quien se separó de Furness en septiembre de 2023, la perspectiva de volver a casarse parece ser realmente emocionante. El divorcio de la estrella de Hollywood con la actriz australiana, quien a sus 70 años es 13 años mayor que él, se formalizó en junio de 2025, lo que finalmente lo liberó de su larga unión y abrió el camino a una nueva etapa.

Planes para una celebración repleta de estrellas

Aunque no hay ningún anuncio oficial al respecto, Jackman ya está pensando en grande en la boda.

El actor de Marvel, cuya fortuna proviene de décadas de experiencia en películas taquilleras y grandes producciones teatrales, aparentemente no escatima en gastos para crear un día memorable. "Hugh tiene muchísimas ideas para la boda. Quiere celebrarla en Nueva York con todos sus amigos de Broadway y Hollywood", explicó la fuente.

La lista de invitados promete ser extraordinaria, combinando el teatro y el cine. Ryan Reynolds, amigo íntimo y colaborador frecuente de Jackman, será el padrino, mientras que se espera la asistencia de una impresionante lista de celebridades australianas.

Hugh planea tener a Ryan Reynolds como padrino, pero también habrá muchas estrellas australianas. Nicole Kidman, Russell Crowe y Naomi Watts, todas personas que Hugh considera amigos cercanos, están en la lista de invitados, añadió la fuente.

Lo que hace que la celebración sea particularmente conmovedora, según personas cercanas a la pareja, es el viaje que han realizado Jackman y Foster para llegar a este momento.

Hugh dice que él y Sutton han superado muchas cosas juntos, así que cuando por fin pueda casarse con ella, hará una celebración que todos recordarán. Debe ser muy duro para sus respectivas exparejas verlos triunfar, pero a Hugh no parece importarle. Está loco por Sutton y quiere gritarlo a los cuatro vientos.

La unión entre estos dos talentosos artistas representa más que una simple boda de celebridades: es una genuina historia de amor forjada en los escenarios de Broadway, ahora lista para dar su último discurso.