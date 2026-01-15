Cada miembro de la comunidad LGBTQIA+ tiene su propia historia de salida del armario. Para el jugador de hockey Jesse Kortuem, compartir su verdad en un deporte hipermasculino implicó una serie de desafíos. Sin embargo, tras años de silencio, una fuente de inspiración inesperada le ayudó a encontrar el coraje para hablar abiertamente. Tras el impacto de la exitosa serie "Heated Rivalry", Kortuem se declaró oficialmente gay en una publicación de Facebook el martes 13 de enero de 2026.

Aquí está la historia de Jesse Kortuem y cómo 'Heated Rivalry' ayudó a impulsar su viaje hacia la autenticidad.

¿Quién es el jugador de hockey Jesse Kortuem?

Jesse Kortuem es un jugador de hockey de Minnesota, a menudo conocido como el "Estado del Hockey". El menor de cuatro hermanos, creció inmerso en el deporte y desarrolló una profunda pasión por el hockey desde muy joven. Aunque nunca jugó en la NHL, Kortuem compitió como defensa y centro en varias ligas.

Ha hablado abiertamente sobre su crianza en un entorno deportivo tradicional, imbuido de expectativas de rudeza y masculinidad. Esa cultura, según él, le dificultó conciliar su amor por el deporte con su sexualidad, lo que finalmente retrasó su decisión de salir del clóset.

Con tan solo 17 años, Kortuem se alejó del equipo de su escuela secundaria y se distanció de la comunidad de hockey en general, por temor a no poder existir abiertamente como hombre gay y jugador de hockey.

En una publicación de Facebook, escribió: "De adolescente, cargaba con un peso que parecía incompatible con ese mundo y vivía en una constante dicotomía. Amaba el juego, pero vivía con un miedo constante. Me preguntaba cómo podía ser gay y aun así practicar un deporte tan duro y masculino".

Años más tarde, después de vivir en Nueva York y Atlanta, Kortuem encontró un renovado sentido de pertenencia a través de la comunidad de hockey inclusiva 'Cutting Edges', que describió como un punto de inflexión en su vida.

Ya no tiene miedo de mostrar su verdad

Tras años de ocultamiento, Kortuem finalmente ha aceptado su sexualidad y ya no teme mostrar su verdad. En Facebook, se declaró gay y atribuyó su decisión a "Heated Rivalry", tras años de lucha con esta postura en medio de sus actividades deportivas.

En la publicación, escribió: "En hockey, no hay nada como pisar el hielo después de que la Zamboni deje tras de sí una capa de hielo fresco y liso", añadió. "Para muchos jugadores de hockey, el sonido de los patines al deslizarse sobre ese hielo fresco es simplemente parte normal del calentamiento antes de un partido o un entrenamiento. Pero para mí, es el sonido de un lugar donde sentí que tenía que esconderme".

Kortuem también agradeció al Club de Hockey Cutting Edges por ser un puente. Dijo: "Estar en el hielo, con la camiseta que representa tanto a mi deporte como a mi comunidad, fue como tender un puente sobre una brecha con la que había convivido durante décadas".

Añadió que es una persona reservada y no suele compartir en redes sociales, pero algo recientemente despertó en él: la Rivalidad Acalorada . Escribió: "Últimamente, algo ha despertado en mí (vale, sí, méritos para #RivalidadAcalorada). Me di cuenta de que por fin ha llegado el momento de compartir una experiencia que he guardado en secreto durante mucho tiempo".

Kortuem confesó que vivía con un "miedo persistente" de que se descubriera su sexualidad a pesar de saber que amaba el hockey más que a nada y de saber que salir del armario ante su equipo lo cambiaría todo.

"Como muchos deportistas que no lo han reconocido, revelarle a mi equipo quién era realmente cambiaría todo en un instante; su opinión sobre mí podría atraer atención negativa hacia el equipo con el "jugador gay"", compartió.

Añadió: "Así que nunca me arriesgué. Pasaba todas las semanas en un vestuario con chicos a los que respetaba, pero aun así no me sentía lo suficientemente seguro como para decirles quién era realmente".

Pero en 2017, Kortuem comenzó a "reconciliar estas dos mitades de [su] vida" después de elegir participar en un torneo de hockey gay en 2017, diciendo: "desde ese momento en adelante, [su] vida nunca ha sido la misma".

Kortuem dijo que decidió salir del clóset porque "quiero hablar con los atletas que todavía están en el armario o luchando por encontrar su camino".

Jesse Kortuem elogia la "rivalidad acalorada"

En una entrevista con Out Magazine, Kortuem elogió la influencia de 'Heated Rivalry' en la comunidad.

Dijo: "Sé que muchos hombres homosexuales y que no han salido del armario en el mundo del hockey están sufriendo el duro golpe del éxito de Heated Rivalry . Nunca en mi vida imaginé que algo tan positivo y cariñoso pudiera surgir de un deporte tan masculino. Me ha costado expresar estas emociones con palabras estas últimas semanas, temiendo el impacto en la dinámica del equipo, etc.".

"Hoy di el paso para finalmente contar mi trayectoria en el hockey y mi historia. Estoy sumamente agradecido por todos los comentarios positivos que he recibido de antiguos compañeros de equipo y de la preparatoria", añadió.

Heated Rivalry se basa en la serie de libros Game Changers. Sigue el romance secreto de una década entre dos superestrellas del hockey de élite, Shane Hollander e Ilya Rozanov, enemigos públicos en el hielo, pero amantes privados a puerta cerrada.

La historia es una clase magistral sobre el tropo de enemigos que se convierten en amantes, y traza su evolución desde "encuentros de odio" competitivos hasta un amor profundo y transformador que desafía sus carreras y el mundo hipermasculino de los deportes profesionales.