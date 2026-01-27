Un video de TikTok que afirma mostrar a un creador caminando por la ciudad de Nueva York en 1956 se ha vuelto viral, atrayendo millones de visitas y reavivando la fascinación por las llamadas cuentas de "viajeros en el tiempo" en las redes sociales.

Publicado por el usuario @_angelitomx19, el clip presenta un paseo en primera persona por el Manhattan de mediados de siglo, con coches clásicos, ropa de época y escenas callejeras retro. Si bien algunos espectadores quedan impresionados por el realismo, otros se preguntan si hay algo real en ello.

¿Quién es este "Viajero en el tiempo"?

La cuenta de TikTok @_angelitomx19 ha acumulado aproximadamente 1.8 millones de seguidores y más de 20 millones de "me gusta" al centrar su contenido en "visitas" históricas. El creador publica videos cortos que simulan paseos por décadas pasadas, a menudo con subtítulos en español y hashtags como #lacapadeeltiempo, una frase estilizada que sugiere viajes en el tiempo.

La cuenta se promociona en distintas plataformas, enlazando a páginas de YouTube y Facebook y enumerando una dirección de correo electrónico para colaboraciones.

Si bien la verdadera identidad del creador no ha sido verificada públicamente, la estructura de la cuenta sugiere una operación de contenido profesional más que una página personal informal.

El vídeo de Nueva York de 1956

El video que más llama la atención muestra lo que parece ser la ciudad de Nueva York en 1956. En el clip, se ven autos clásicos, escaparates con letreros de la época y peatones vestidos a la moda de mediados del siglo XX. El ángulo de la cámara sugiere que el creador está físicamente presente en la escena, caminando por la ciudad tal como era hace casi 70 años.

Cabe destacar que el video no dice explícitamente: "Esto es un viaje en el tiempo real". En cambio, se basa en la insinuación: hashtags, subtítulos y un estilo inmersivo. Esta ambigüedad ha permitido que el video se difunda rápidamente, evitando afirmaciones directas que podrían refutar fácilmente.

Vídeos similares en la cuenta muestran Los Ángeles en 1956, San Francisco de noche en la misma época e incluso escenarios futuros especulativos. En conjunto, el vídeo de Nueva York parece formar parte de una serie continua, más que un evento aislado.

Cómo se crea la ilusión

Según informes, no existe evidencia creíble que respalde la posibilidad de viajes humanos al pasado. Los físicos continúan explorando modelos teóricos de agujeros de gusano y distorsión del espacio-tiempo, pero ninguno ha sido verificado experimentalmente ni es factible en la práctica.

Lo que sí es constatable es la disponibilidad de herramientas modernas capaces de producir recreaciones históricas altamente convincentes.

La generación de video asistida por IA, la mejora de material de archivo, el software de colorización y las técnicas de composición permiten recrear entornos del pasado con un realismo sorprendente. Muchos expertos y creadores digitales señalan estas herramientas como la explicación más probable de los videos de @_angelitomx19.

Varios comentaristas han identificado inconsistencias visuales como detalles de ropa moderna, movimiento de vehículos invertido y señalización anacrónica que sugieren manipulación digital en lugar de imágenes auténticas.

Viewes dice: "Sabemos que es falso"

Mientras tanto, la reacción al video de Nueva York de 1956 ha sido divertida hasta ahora. Algunos espectadores expresan su asombro, calificando las imágenes de "impresionantes" o pidiendo al creador que visite otros países y momentos históricos.

Otros etiquetan abiertamente el video como generado por IA o preparado, señalando fallas y lagunas lógicas.

Un tercer grupo parece menos preocupado por la autenticidad, tratando el contenido como entretenimiento, afirmando: "Todos sabemos que es falso, pero es realmente bueno". Esta respuesta refleja las tendencias anteriores de TikTok de " viajeros en el tiempo" , muchas de las cuales consiguieron una gran cantidad de seguidores a pesar de las reiteradas desmentidas y las predicciones fallidas.

Además, el vídeo viral de Nueva York de 1956 no es una prueba del viaje en el tiempo, pero es un claro ejemplo de cómo las herramientas digitales pueden reescribir la historia visual de manera convincente.