Victoria Beckham ha hecho una aparición pública con sus compañeras de banda Spice Girls mientras las tensiones dentro de la familia Beckham siguen dominando los titulares, tras los informes de que quedó 'destrozada' por la publicación profundamente personal en las redes sociales de su hijo Brooklyn Beckham, según reveló RadarOnline.

La diseñadora de moda y ex estrella del pop salió junto a Melanie Chisholm, Emma Bunton y Geri Halliwell para una noche íntima celebrando más de tres décadas de amistad, marcando la primera vez que se la ve públicamente con el grupo desde que se hizo pública la ruptura familiar. La reunión, compartida en las redes sociales por Chisholm, ofreció un vistazo de solidaridad y apoyo detrás de escena, mientras Beckham navega por uno de los períodos emocionalmente más desafiantes de su vida pública.

Una rara reunión de las Spice Girls en medio de la agitación familiar

La reunión pareció celebrarse en honor a Emma Bunton. Chisholm publicó una foto del grupo en Instagram y reflexionó sobre su larga relación. "La noche más hermosa celebrando los más de 30 años de amistad de @emmaleebunton. Los quiero a todos más que nunca 💖", escribió Chisholm.

Entre más de dos mil comentarios, Victoria Beckham respondió con sencillez pero calidez: "Te quiero muchísimo xx". El momento fue muy emotivo, lo que demuestra la confianza de Beckham en sus amistades de confianza, al guardar silencio sobre la disputa con su hijo mayor. Esta aparición coincide con la historia de Instagram de seis páginas de Brooklyn Beckham, compartida a principios de este mes, que desató intensas especulaciones sobre las tensiones entre él, sus padres y su esposa, Nicola Peltz.

'En pedazos' tras la emotiva publicación de Brooklyn

Según una fuente citada por RadarOnline , las consecuencias de la publicación de Brooklyn han sido particularmente dolorosas para Victoria. Una fuente anónima afirmó que la ex Spice Girl estaba destrozada tras enterarse de las acusaciones al mismo tiempo que el público, lo que la dejó sorprendida por la magnitud y el tono de las declaraciones de su hijo.

A pesar del dolor, fuentes cercanas a la familia insisten en que los Beckham mantienen la esperanza de una reconciliación. En declaraciones a People, una fuente declaró: "Tienen miedo de perder a su hijo y lo aceptarían de vuelta sin dudarlo. Son una familia muy unida, aunque de una forma diferente a la de Nicola. Aman Brooklyn y todo les horroriza".

Se dice que la decisión de la familia de guardar silencio público es deliberada, con el objetivo de evitar una mayor escalada. Una segunda fuente explicó: "David y Victoria creen que el tiempo sanará esto. Saben que, con el tiempo, Brooklyn se recuperará. No pueden hacer nada hasta entonces".

Sintiéndose traicionada tras recibir a Nicola "como a una hija"

Según informes, la tensión se vio exacerbada por los sentimientos de Victoria Beckham hacia su nuera. Una fuente cercana afirmó que los comentarios de Brooklyn la hirieron especialmente porque Victoria creía haber hecho todo lo posible para acoger a Nicola Peltz en la familia. "Victoria se siente traicionada", dijo la fuente, añadiendo que había abrazado a Nicola "como a una hija", solo para sentir que sus esfuerzos finalmente fueron desestimados.