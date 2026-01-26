La notoria ruptura dentro del clan Beckham ha dado un giro dramático tras nuevas revelaciones sobre los sucesos que la desencadenaron. Si bien Brooklyn Beckham emitió recientemente una contundente declaración de seis páginas culpando a su madre de "secuestrar" su primer baile, los testigos han identificado un catalizador diferente para el caos.

Parece que el verdadero artífice del humillante momento que dejó a la novia Nicola Peltz llorando no fue Victoria Beckham, sino Marc Anthony, amigo íntimo de la familia y artista de la boda. Los relatos de aquella boda de 2022 en Florida no concuerdan. La confusión se centra principalmente en lo que ocurrió justo antes del baile viral entre madre e hijo, y fuentes cercanas afirman que el ícono de la música latina fue quien provocó ese incómodo momento en el escenario.

La instrucción "inapropiada" de Marc Anthony desató la crisis

Según testigos presentes en la fastuosa ceremonia, la confusión comenzó cuando Anthony hizo una pausa en su actuación para hacer un anuncio inesperado. El DJ Fat Tony, quien actuó junto al cantante de 57 años, afirmó que Anthony detuvo el espectáculo para invitar a Victoria al escenario. En un gesto que, según se informa, dejó atónitos a todos los presentes, el cantante declaró que Victoria era "la mujer más hermosa de la sala".

Esta declaración se hizo momentos antes de que la novia, Nicola, apareciera para su primer baile romántico. La situación empeoró aún más al comenzar la música. Fat Tony, en declaraciones al programa This Morning de ITV, alegó que Anthony dirigió activamente el contacto físico entre madre e hijo.

"Brooklyn está atrapado allí en el escenario y hace este baile, y Marc Anthony dice: "Pon tus manos en las caderas de tu madre", y era algo latino", explicó el DJ.

Como todos los latinos sabemos, Marc Anthony toca salsa. Es obvio que los estaba enseñando a bailar salsa desde el escenario. Algo normal en la cultura caribeña, pudo haber sido extraño para los británicos y la comunidad de Palm Beach.

Señaló que la posición específica de sus cuerpos se realizó bajo instrucciones directas del cantante y describió la escena como "realmente incómoda para todos en la sala".

Una novia quedó desconsolada cuando su familia multimillonaria se marchó furiosa

El impacto emocional en la novia fue inmediato y severo. Fuentes indican que la desviación del programa de la boda, sumada a los comentarios de la cantante sobre Victoria, dejó a Nicola sintiéndose completamente marginada en su boda.

Testigos describieron una tensa escena en la que la actriz huyó del salón de fiestas llorando desconsoladamente. La interrupción causó un efecto dominó en todo el recinto. Según informes, los padres multimillonarios de Nicola siguieron a su hija fuera de la sala en solidaridad, dejando al novio aislado en el escenario.

"Brooklyn se fue justo después del baile", confirmó Fat Tony. "Nicola salió de la sala y después él fue a buscarla. La familia de Nicola se fue; fueron a buscar a su hija".

El DJ enfatizó que, si bien el momento fue "inapropiado", fue fundamentalmente un malentendido causado por la actuación, y afirmó: "Se suponía que sería un momento para los novios".

Las redes sociales culpan a un cantante latino

Tras estas revelaciones , la opinión pública ha cambiado significativamente. Los usuarios de redes sociales han inundado plataformas como X, antes Twitter , para expresar su conmoción por el hecho de que la superestrella latina fuera la causa principal de las noticias mundiales del entretenimiento.

Dani Dyer, ex ganadora de Love Island , conmovió a muchos fans cuando publicó: "¿Entonces fue todo culpa de Marc Anthony?". Otros comentaristas sugirieron que la reciente arremetida de Brooklyn contra su madre podría ser un intento erróneo de evitar confrontar a la leyenda de la música.

Un usuario comentó: "Parece que Marc Anthony creó ese momento incómodo, y Brooklyn arremetió contra Victoria porque le resulta más fácil que enfrentarse a Marc Anthony". Otro fan comentó lo absurdo de la situación: "Marc Anthony me está enviando el drama de Beckham".

Por qué 'Slow Dance' dejó a Brooklyn sintiéndose humillada

En su explosiva declaración, publicada el lunes, el novio de 26 años afirmó no tener intención de reconciliarse con su familia. Describió sentirse incómodo y humillado cuando su madre supuestamente bailó sobre él de forma inapropiada.

Sin embargo, personas cercanas a la situación insisten en que se ha malinterpretado la naturaleza física del baile. Cuando se le preguntó si Brooklyn tenía las manos en las caderas de Victoria, Fat Tony admitió: "Bueno, sí".

Sin embargo, aclaró que el contexto del baile era inocente, afirmando:"Era un baile lento; no era como un número de samba". Victoria lo abrazó por el cuello.

Fuentes cercanas han declarado al Daily Mail que no hubo ninguna intención maliciosa ni despreocupación. La fuente afirmó que Victoria simplemente se estaba divirtiendo y que los invitados disfrutaban del momento hasta que la reacción de la familia de la novia cambió el ambiente.