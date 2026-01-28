La última serie de Marvel Studios para Disney+, Wonder Man, está haciendo algo diferente para el MCU: ralentizar las cosas y girar la cámara hacia adentro.

En lugar de caos multiverso o villanos que destruyen ciudades, la serie de ocho episodios, que se estrena el 27 de enero de 2026, sigue a un actor que lucha por triunfar en Hollywood mientras descubre, en silencio, que posee superpoderes. Protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams, Wonder Man se siente menos como una superproducción tradicional de Marvel y más como un pase entre bastidores a la vida dentro de la industria.

Para los fans acostumbrados a explosiones y enfrentamientos épicos, es un cambio de ritmo notable. Y es precisamente por eso que la gente está prestando atención.

¿De qué trata realmente Wonder Man?

Creada por Andrew Guest y Destin Daniel Cretton, la serie se centra en Simon Williams, un actor ambicioso pero inseguro que va de audición en audición en Los Ángeles .

Tiene talento. Es ambicioso. También está exhausto, sin blanca y se pregunta constantemente si alguna vez tendrá su gran oportunidad.

En el camino, Simon entabla amistad con Trevor Slattery, interpretado por Sir Ben Kingsley. Los fans de Marvel de toda la vida reconocerán a Trevor de Iron Man 3 y Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos. Esta vez, actúa como mentor y como alivio cómico: mitad actor sabio y mitad caos andante.

Abdul-Mateen II ha dicho que la serie se parece más a una película independiente que a una serie de superhéroes, y se nota. Gran parte de Wonder Man trata sobre el rechazo, la inseguridad y la esperanza cuando las puertas se cierran constantemente.

¿Dónde encaja 'Wonder Man' en la línea de tiempo del MCU?

A pesar de su menor escala, Wonder Man todavía encaja perfectamente en la historia más amplia de Marvel.

Según el material promocional, la serie se desarrolla principalmente a principios de 2026. El viaje de Simon comienza a fines de 2025, cuando comienza a audicionar para una película de reinicio, y se extiende hasta fines de 2026 o principios de 2027, cuando esa película se estrena en el universo.

Esto coloca al programa después de Thor: Love and Thunder y Shang-Chi , y antes de los principales títulos de la Fase 6 como Capitán América: Un Mundo Feliz y Thunderbolts .

También coincide con el regreso de Trevor Slattery a Los Ángeles después de sus aventuras en Shang-Chi , lo que permite que su historia continúe de forma natural.

Cómo se conecta con el Universo Marvel más amplio

Wonder Man no recurre a grandes cameos ni apariciones sorpresa. En cambio, deja entrever sutiles recordatorios de que esto sigue siendo el MCU.

Los espectadores verán referencias a Hawkeye y Spider-Man: No Way Home, incluidos guiños a Rogers: The Musical y al Departamento de Control de Daños.

El agente Cleary, visto anteriormente en Ms. Marvel y No Way Home, también aparece, ayudando a vincular el programa con historias establecidas.

Estas conexiones existen, pero permanecen en un segundo plano. El enfoque se centra firmemente en la trayectoria personal de Simon.

Lo que distingue a Wonder Man es su honestidad sobre la lucha creativa: la serie no idealiza la fama. Muestra las audiciones incómodas, la espera interminable, los momentos de duda. A Simon le preocupa que cada oportunidad fallida sea la última. Teme ser invisible.

Abdul-Mateen II ha hablado de lo mucho que esto refleja su propia carrera temprana , cuando luchaba por reconocimiento y se preguntaba si alguna vez lograría abrirse paso.

La serie también tiene un lado lúdico y meta. Set de rodaje falsos, equipos de cámara simulados y "programas dentro de programas" difuminan la línea entre ficción y realidad. A veces, parece que Marvel se ríe discretamente de sí misma.

¿Qué significa 'Wonder Man' para la Fase 6?

Con la Fase 6 preparándose para eventos masivos como Avengers: Doomsday y Secret Wars, Wonder Man llega como un contrapunto silencioso.

Tras las críticas de que los proyectos recientes parecían apresurados o formulistas, Marvel parece estar experimentando de nuevo. Historias más cortas. Ritmo más lento. Mayor profundidad emocional.

En lugar de intentar superar espectáculos pasados, Wonder Man se centra en la amistad, la ambición y la identidad. Presenta a Simon Williams no como un héroe ya hecho, sino como alguien que aún se está descubriendo.

Eso hace que su viaje parezca más identificable y más humano.

Lo que sabemos hasta ahora

Desde la perspectiva del Universo Cinematográfico de Marvel, Wonder Man trata sobre un hombre que persigue un sueño mientras descubre quién es realmente.

Ambientada a principios de 2026, la serie encaja cómodamente en la línea de tiempo del MCU, se basa en historias pasadas a través de Trevor Slattery y crea espacio para algo nuevo.

Es gracioso. Es incómodo. A veces es silenciosamente emotivo.

Y en una franquicia construida sobre dioses y súper soldados, eso puede ser exactamente lo que Marvel necesita ahora mismo.