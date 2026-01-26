En un mensaje público y firmado por Ye, el artista estadounidense mejor conocido como Kanye West se disculpó por su era antisemita y la atribuyó a su trastorno bipolar, según él, causado por una lesión en el cerebro a consecuencia de un accidente automovilístico.

El padre de los hijos de Kim Kardashian y uno de los artistas urbanos más exitosos del mundo comenzó el texto, publicado en una página de publicidad pagada The Wall Street Journal, con la dedicatoria "A quienes he lastimado".

También le habló directamente "a la comunidad negra, que me sostuvo en todos los altibajos y en los momentos más oscuros".

Acá está la traducción literal de su mensaje:

PUBLICIDAD PAGADA

A quienes he lastimado

Por Ye

Anteriormente conocido como Kanye West

Hace veinticinco años sufrí un accidente automovilístico que me rompió la mandíbula y causó una lesión en el lóbulo frontal derecho de mi cerebro. En ese momento, la atención se centró en los daños visibles, la fractura, la inflamación y el trauma físico inmediato. La lesión más profunda, la que estaba dentro de mi cráneo, pasó desapercibida.

No se realizaron estudios completos, los exámenes neurológicos fueron limitados y nunca se planteó la posibilidad de una lesión en el lóbulo frontal. No fue diagnosticada correctamente hasta 2023. Esa negligencia médica causó un grave deterioro en mi salud mental y condujo a mi diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1.

El trastorno bipolar viene acompañado de su propio sistema de defensa: la negación. Cuando estás en un episodio maníaco, no crees que estés enfermo. Crees que todos los demás están exagerando. Sientes que ves el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad estás perdiendo completamente el control.

Una vez que la gente te etiqueta como "loco", sientes que ya no puedes aportar nada significativo al mundo. Es fácil para otros bromear o restarle importancia cuando, en realidad, se trata de una enfermedad muy seria y debilitante que puede llevarte a la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Cambridge, las personas con trastorno bipolar tienen una expectativa de vida que se reduce entre diez y quince años en promedio, y una tasa de mortalidad general entre dos y tres veces mayor que la de la población general. Esto es comparable con enfermedades graves como cardiopatías severas, diabetes tipo 1, VIH y cáncer, todas letales si no se tratan.

Lo más aterrador de este trastorno es lo persuasivo que resulta cuando te dice: no necesitas ayuda. Te deja ciego, pero convencido de que tienes claridad. Te sientes poderoso, seguro e imparable.

Perdí contacto con la realidad. Las cosas empeoraron cuanto más ignoré el problema. Dije e hice cosas de las que me arrepiento profundamente. A algunas de las personas que más amo, las traté peor. Se vive el miedo, la confusión, la humillación y el agotamiento de intentar amar a alguien que, por momentos, era irreconocible. Mirando hacia atrás, me desligué de mi verdadero yo.

En ese estado fragmentado, me sentí atraído por el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella. Uno de los aspectos más difíciles del trastorno bipolar tipo 1 son esos momentos desconectados, muchos de los cuales aún no logro recordar, que conducen a un mal juicio y a conductas imprudentes que a menudo se sienten como una experiencia fuera del cuerpo. Lamento profundamente y me avergüenzo de mis acciones en ese estado, y estoy comprometido con la responsabilidad, el tratamiento y un cambio real. Esto no excusa lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío.

A la comunidad negra, que me sostuvo en todos los altibajos y en los momentos más oscuros. La comunidad negra es, sin duda alguna, la base de quien soy. Lamento profundamente haberlos decepcionado. Nos amo.

A principios de 2025, caí en un episodio maníaco de psicosis que duró cuatro meses, marcado por delirios y conductas impulsivas que destruyeron mi vida. A medida que la situación se volvió cada vez más insostenible, hubo momentos en los que no quise seguir aquí.

Tener trastorno bipolar no significa estar en un estado constante de enfermedad mental. Cuando entras en un episodio maníaco, estás enfermo en ese momento. Cuando no estás en un episodio, eres completamente "normal". Y es entonces cuando los estragos de la enfermedad golpean con más fuerza. Tras tocar fondo hace unos meses, mi esposa me animó a buscar ayuda por fin.

He encontrado consuelo, curiosamente, en foros de Reddit. Distintas personas hablan de episodios maníacos o depresivos de naturaleza similar. Leí sus historias y me di cuenta de que no estaba solo. No soy el único que arruina su vida entera una vez al año, a pesar de tomar medicación todos los días y de que los llamados mejores médicos del mundo me hayan dicho que no soy bipolar, sino que simplemente experimento "síntomas de autismo".

Mis palabras como líder dentro de mi comunidad tienen un impacto y una influencia global reales. En mi manía, perdí completamente de vista esa responsabilidad.

A medida que encuentro un nuevo equilibrio y un nuevo centro mediante un régimen eficaz de medicación, terapia, ejercicio y una vida saludable, he recuperado una claridad necesaria y largamente esperada. Estoy volcando mi energía en arte positivo y significativo: música, moda, diseño y nuevas ideas para ayudar al mundo.

No pido compasión ni un perdón automático, aunque aspiro a ganarme su perdón. Escribo hoy simplemente para pedir paciencia y comprensión mientras encuentro el camino de regreso a casa.

Con amor,

Ye