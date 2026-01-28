La 'Reina del Rap' ha consolidado su inesperada alianza política al unirse al presidente Donald Trump en una cumbre económica histórica en Washington, DC.

La 12 veces nominada al Grammy, Nicki Minaj (Onika Tanya Maraj-Petty), aparecerá junto a Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el 28 de enero de 2026 en la cumbre presidencial sobre educación financiera, evento que marca el lanzamiento oficial de las "Cuentas Trump", un nuevo plan de inversión financiado por el gobierno para niños. Esta iniciativa, una disposición emblemática de la Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA), firmada el 4 de julio de 2025, busca revolucionar la riqueza generacional al otorgar a cada niño nacido en Estados Unidos entre 2025 y 2028 una cuenta de inversión con financiación del gobierno.

A pesar de la feroz reacción de sus fans y de una petición viral para su deportación tras su aparición en el AmericaFest de TPUSA, Minaj, quien recientemente admitió que no es ciudadana estadounidense, insiste en que enseñar a los niños "cómo invertir" es la mejor manera de "pagar por adelantado".

El evento de alto perfil también cuenta con una lista de invitados repleta de estrellas, incluido el inversor de Shark Tank Kevin O'Leary, la actriz de Curb Your Enthusiasm Cheryl Hines (esposa del Secretario de Salud Robert Kennedy Jr.), el senador de Texas Ted Cruz, la influyente conservadora Isabel Brown y el consultor político Alex Bruesewitz.

The true meaning of paying it forward.



Early financial literacy & financial support for our children will give them a major head start in life.



In some cases, they will end up teaching their very own parents how to invest & what to invest in.



This makes me very happy. 🎀 https://t.co/s8jkp8O9lu — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) January 24, 2026

La alineación de Minaj con la administración Trump representa un cambio cultural significativo para la artista trinitense, quien recientemente admitió en un TikTok Live de 2024 que no es ciudadana estadounidense a pesar de pagar millones en impuestos. Al confirmar su asistencia, publicó para sus 28 millones de seguidores: "El verdadero significado de la retribución. La educación financiera temprana y el apoyo financiero para nuestros hijos les darán una gran ventaja en la vida. En algunos casos, terminarán enseñando a sus propios padres a invertir". Este respaldo se produce tras su aparición sorpresa en el AmericaFest de Turning Point USA en Phoenix el mes pasado, donde entrevistó a la directora ejecutiva de TPUSA, Erika Kirk, y elogió al vicepresidente JD Vance, calificándolo de "el asesino" por sus habilidades de debate.

El lanzamiento de las "Cuentas Trump"

El Departamento del Tesoro está utilizando un "poder estelar inusual" para comercializar los nuevos vehículos de ahorro, que son cuentas con ventajas fiscales que permiten a los padres hacer contribuciones anuales de hasta 5.000 dólares, con 2.500 dólares adicionales de los empleadores.

Según estimaciones del Consejo de Asesores Económicos (CEA), un bebé nacido en 2026 podría ver un saldo de $303,800 al cumplir los 18 años si se realizan las contribuciones máximas, o $5,800 si solo queda el capital inicial de $1,000.

Mecánica financiera clave:

Semilla del Gobierno: un depósito único de $1,000 para niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Límites de contribución anual: Los padres pueden contribuir hasta $5,000 por año; los empleadores participantes pueden contribuir hasta $2,500 por año.

Estrategia de inversión: Los fondos están estrictamente limitados a fondos de índices bursátiles estadounidenses amplios para minimizar el riesgo y las tarifas.

Crecimiento proyectado : Las estimaciones del Tesoro muestran que una cuenta completamente financiada podría alcanzar los $303,800 a los 18 años y hasta $1.9 millones a los 28 años. Incluso el capital inicial de $1,000 sin suplementos podría crecer a casi $14,000 en 18 años.

La ley One Big Beautiful Bill también hace permanente el crédito fiscal de $2,000 por hijo a partir de 2026, aunque lo aumenta a $2,200 hasta 2028.

Sin embargo, los críticos han expresado su preocupación de que las cuentas podrían servir como una "puerta trasera para la privatización de la Seguridad Social", una afirmación que el Tesoro ha tratado de minimizar centrándose en el empoderamiento de las familias de clase trabajadora.

El secretario Scott Bessent ha posicionado el programa como una piedra angular de la agenda de la administración sobre la "sociedad de propietarios". Para impulsar aún más la concienciación pública, se informa que la administración ha conseguido un espacio publicitario de alto valor durante el Super Bowl del próximo mes, programado para transmitirse poco después del himno nacional.

El proyecto de ley "One Big Beautiful" y el panorama fiscal de 2026

Las Cuentas de Trump son sólo una parte de la Ley One Big Beautiful Bill, que representa un reinicio estructural masivo del código tributario de Estados Unidos.

Más allá de las cuentas de ahorro para recién nacidos, la OBBBA introduce cambios radicales que entran en vigor en esta temporada de presentación de declaraciones:

Crédito Tributario por Hijos (CTC): Se incrementó a $2,200 por hijo (antes $2,000), con una parte reembolsable de hasta $1,700. A partir de 2026, este crédito se indexará a la inflación.

Sin impuestos sobre las propinas: los camareros y trabajadores de servicios ahora pueden deducir hasta $25,000 en propinas calificadas anualmente.

Sin impuestos sobre las horas extras: los trabajadores pueden deducir la parte de "tiempo y medio" de su salario, con un límite de $12,500 por año ($25,000 para contribuyentes conjuntos).

Expansión de la educación: los planes 529 ahora se pueden usar para gastos de K-12 de hasta $20,000 al año (el doble del límite anterior).

Una carrera en una encrucijada

Para Minaj, su paso a la defensa política se produce en medio de un período de transición profesional que ella llama su era de "Barbie multimillonaria". Si bien sus fans de "Barbz" se mantienen fervientemente leales, su apoyo a la administración Trump ha generado importantes reacciones negativas, incluyendo una petición viral que exige su deportación, una medida que ella ha rechazado con su franqueza característica.

La fricción llegó a su punto máximo recientemente en una disputa en las redes sociales con el periodista Don Lemon, a quien Minaj criticó con insultos homofóbicos después de su cobertura de las protestas contra ICE en la iglesia, lo que llevó a Lemon a etiquetarla como "ignorante" y una muñeca de "Pick Me".

La rapera ha utilizado su plataforma para defender varias causas recientemente, incluida la protección de las minorías religiosas en África Occidental, pronunciando un discurso en la ONU en noviembre de 2024 sobre la persecución de los cristianos en Nigeria .

Al unirse a la cumbre, pasa de ser una simple observadora del panorama político a ser una portavoz clave de las iniciativas económicas emblemáticas del gobierno. Esta iniciativa señala la alineación más explícita hasta la fecha de la ícono mundial del rap con la agenda económica de la administración y sitúa la influencia de las celebridades en el centro de una iniciativa política enmarcada como empoderamiento financiero generacional. Sus partidarios la califican de un experimento audaz en educación temprana sobre la riqueza. Sus críticos la ven como una apuesta cultural de alto perfil. En cualquier caso, la cumbre subraya cómo la cultura pop, la política y las finanzas personales convergen cada vez más en el segundo mandato de Trump.