Gwyneth Paltrow enfrenta nuevas críticas por la guía de regalos para el Día de San Valentín 2026 de su marca de estilo de vida Goop, que incluye artículos caros y sexualmente explícitos que algunos detractores han descrito como "groseros" y "vulgares".

La guía, promocionada por la actriz y empresaria, presenta 60 productos que van desde joyería de lujo hasta juguetes íntimos, lo que ha provocado una oleada de comentarios negativos en redes sociales. Según RadarOnline , los críticos han tildado a Paltrow de "insufrible" ante las críticas.

Un comentarista expresó su disgusto y escribió: "Perdido y vulgar... todo al mismo tiempo".

Otro usuario atacó personalmente a Paltrow y dijo: "Es tan asquerosa y despistada, está obsesionada con sus partes desagradables y sus velas apestosas. ¡Uf!".

Un tercer crítico fue directo y declaró: "Es insoportable y poco atractiva". Surgieron preguntas sobre su enfoque, y alguien preguntó: "¿Por qué está tan obsesionada con estas cosas?".

Otras reacciones resaltaron la repulsión, como un comentario que decía: "Es tan asquerosa", mientras que otro decía: "Una mierda demasiado cara... un no, gracias".

Otra reacción negativa se centró en su personaje, cuando un usuario escribió: "Mujer insufrible".

Surgió el escepticismo sobre el atractivo de los productos, cuando un comentarista preguntó: "¿Quién compra realmente esta cr—ola tan cara?"

Entre los artículos controvertidos se encuentra un juego de tres "dados sexuales" plateados con un precio aproximado de $780, pensados para "reinventar las citas románticas" con palabras en francés para partes del cuerpo y acciones, además de iconos de juguetes. Un juguete recargable para parejas cuesta $79 y se describe como "diseñado para parejas por mujeres... Con una suave presión y un ajuste ajustable, Hug proporciona estimulación continua donde más la necesitas".

El We-Vibe Chorus Pro, a $229, incluye un control remoto para la pareja. Goop también ofrece aceite sexual por $55, comercializado para "masajes, exploración sexual y juegos".

Además de artículos para el dormitorio, la guía ofrece productos orientados al bienestar, como los chocolates funcionales Happy Ending Functional Mushroom por $29, infundidos con ingredientes botánicos y adaptógenos, incluida la hierba de cabra en celo.

Las selecciones de lujo incluyen un collar Foundrae con medallón de corazón por $12,450, no retornable y el artículo más caro. Un estuche de viaje para joyas Louis Vuitton Monogram de segunda mano cuesta $3,650, mientras que un dispositivo de tratamiento láser cuesta $5,995 para el cuidado de la piel. Otras opciones incluyen un suéter de cachemira de $595 y una esterilla de luz roja de $1,200 para estimular la circulación, favorecer la recuperación muscular y realzar la luminosidad natural de la piel.

Esta controversia surge tras los recientes comentarios de Paltrow sobre su rutina de bienestar. Durante una aparición el 6 de enero en el podcast " Good Hang " de Amy Poehler, hizo hincapié en acostarse temprano y en los ambientes fríos para dormir.

Paltrow habló sobre sus preferencias, diciendo: "Bueno, cuanto mayor me hago, más frío me gusta. Me gusta, ya sabes, los años 60".

Explicó su ritual nocturno: "Tengo que bañarme todas las noches. Es obligatorio. No es negociable. Y si no hay bañera, me ducho. O sea, tengo que tomarme el día libre con agua".

Paltrow también mencionó cenar temprano, señalando que cena tan temprano como a las 5:45 p.m. para ayudar a dormir.

En otras noticias, Gwyneth Paltrow reveló que su hijo Moses Martin se cubrió los ojos mientras veía sus escenas íntimas con Timothée Chalamet en Marty Supreme, calificando la experiencia como "no muy buena", según E! Online .

En declaraciones a Late Night With Seth Meyers, comentó que Moses se notaba incómodo durante los momentos más atrevidos, a pesar de haberle advertido con antelación. La película, coprotagonizada por Chalamet como un jugador de ping-pong de los años 50, se estrena en cines el día de Navidad.