La estrella de Only Murders in the Building ha ofrecido una mirada sincera a su mundo privado, compartiendo una divertida colección de momentos con su esposo, Benny Blanco, que priorizan la felicidad doméstica sobre el glamour de la alfombra roja.

La actualización en las redes sociales presenta a Selena Gomez, de 33 años y su esposo, el productor musical Benny Blanco , de 37 años.

La pareja, que se casó en una ceremonia íntima en California el 27 de septiembre de 2025, una celebración de tres días que culminó en una ceremonia vestida de Ralph Lauren en el Sea Crest Nursery de Santa Bárbara, ha compartido cada vez más destellos de su "era de recién casados" con sus seguidores globales combinados.

Gomez deleitó a sus fans al publicar un carrusel de fotos "últimamente" el lunes 2 de febrero de 2026. El volcado presentó una mezcla de cuidado personal y tonterías, incluyendo a Gomez haciendo pucheros con orejas de conejo rosa y una diadema, aplicándose parches Rare Beauty en la piel y fotos espontáneas de su esposo.

Una imagen particularmente popular mostraba a Blanco relajado en su casa compartida, mientras que otras documentaban una escapada a la nieve a una lujosa estación de esquí durante las vacaciones de 2025, donde la pareja disfrutó de tubing y cócteles. Esta inusual mirada a su vida sin filtros sirve como una refutación definitiva de las recientes teorías sobre un "matrimonio lavanda" y los rumores de divorcio que han circulado en TikTok y X en las últimas semanas.

Las fotos se compartieron el 2 de febrero de 2026, tras la primera aparición conjunta de la pareja este año en los Globos de Oro 2026, el 11 de enero, donde coordinaron looks inspirados en el Hollywood clásico. Los recuerdos de su época se capturaron en varios lugares, incluyendo la residencia de la pareja en Los Ángeles y la zona de Santa Bárbara, donde se casaron.

La actualización llega en un momento de triunfo profesional y personal para Gomez. Si bien su 2025 estuvo marcado por su boda de alto perfil y el éxito continuo de Only Murders in the Building , su 2026 ha comenzado con un enfoque en su imperio de la belleza y su colaboración musical con Blanco. La pareja recibió recientemente una nominación al Grammy por su canción conjunta, "Bluest Flame", en la categoría de Mejor Grabación Dance Pop. Aunque se saltaron la ceremonia del 1 de febrero, donde "Abracadabra" de Lady Gaga finalmente se llevó el trofeo para centrarse en el lanzamiento nacional de Rare Beauty en las más de 1500 tiendas Ulta Beauty, el "reparto de fotos" reafirma que su vínculo sigue siendo la piedra angular de sus ajetreadas vidas.

Desafiando a los críticos del "lenguaje corporal digital"

Muchos analistas consideran la decisión de publicar el carrusel de "últimamente" como una estrategia para silenciar a los detractores en línea. A lo largo de enero de 2026, la pareja fue objeto de varios videos virales donde expertos en lenguaje corporal afirmaron observar una "desconexión emocional" entre ambos durante sus salidas públicas. Al compartir fotos íntimas y no performativas, como las de Gómez con mascarilla o Blanco relajada, la estrella afirma que su relación "real" existe lejos del lente de los paparazzi.

Gomez ha hablado abiertamente sobre su "época de belleza", describiendo su look actual como "clásico, quizá un poco sexy". En su reciente evento de lanzamiento de Ulta Beauty, les contó a sus fans que todavía se siente coqueta cuatro meses después de casada. Esta picardía se hizo evidente en la selfie con orejas de conejo, un marcado contraste con la elegancia del viejo Hollywood que mostró con su **vestido Chanel de terciopelo negro a medida, que requirió 323 horas de bordado** en los Globos de Oro apenas unas semanas antes.

Una reunión de 'Wizards' y rumores sobre una película biográfica

Más allá de su vida doméstica, el video de fotos insinuó la agenda apretada de Gomez para 2026. Una diapositiva mostraba una Polaroid con su hermana, Gracie, y referencias a sus proyectos creativos en curso. Gomez se prepara para repetir su papel de Alex Russo en la secuela de "Hechiceros más allá de Waverly Place" , recientemente renovada para una segunda temporada y con Gomez como estrella invitada recurrente junto a David Henrie.

Además, crece la expectación por su interpretación de Linda Ronstadt en la próxima película biográfica dirigida por el nominado al Óscar David O. Russell. Si bien Gomez insinuó recientemente en el podcast SmartLess que quizás solo le quede un álbum más antes de centrarse exclusivamente en la actuación, su colaboración con Blanco en "Bluest Flame" (de su álbum conjunto de 2025 , I Said I Love You First ) sugiere que la música sigue siendo una parte vital del lenguaje que comparte con su esposo.

Para los fanáticos, el 'photo dump' es una prueba de que la 'Reina de Instagram ' finalmente encontró un lugar 'seguro' donde aterrizar en medio del caos del estrellato mundial.