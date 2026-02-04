JK Rowling ha desestimado las afirmaciones de que invitó a Jeffrey Epstein a un evento de Harry Potter como "más que tontas" después de que el nombre del delincuente sexual convicto apareciera en archivos recientemente publicados del Departamento de Justicia.

Los documentos, hechos públicos el 30 de enero bajo la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, contenían una invitación al estreno en Broadway de 2018 de Harry Potter y el legado maldito que llevaba el nombre de Rowling junto a los productores del espectáculo.

Los críticos en redes sociales se precipitaron a sacar conclusiones, acusando al autor de invitar personalmente a Epstein una década después de su condena en 2008 por prostitución infantil. Sin embargo, un análisis más detallado del rastro de correos electrónicos presenta un panorama muy diferente. Los documentos del Departamento de Justicia revelan que Rowling no solo desestimó la invitación de Epstein, sino que incluso le impidió entrar al recinto esa noche.

"Esto es una tontería. Ni yo ni nadie de mi equipo conocimos, nos comunicamos ni invitamos a Jeffrey Epstein a nada", escribió Rowling en X el 2 de febrero, respondiendo a un usuario que afirmó haberle "enviado invitaciones a Epstein 10 años después de su condena", según informó Variety .

This is beyond silly. Neither I, nor anybody on my team, ever met, communicated with or invited Jeffrey Epstein to anything. https://t.co/JXhFlBQxsM — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 2, 2026

Cómo Epstein consiguió las entradas

La invitación que desató la polémica fue una plantilla estándar enviada a los invitados, organizada por el equipo de producción del programa. Dos días antes del estreno, el 22 de abril de 2018, la publicista del mundo del espectáculo Peggy Siegal envió un correo electrónico al director de Playground Entertainment, Colin Callender, solicitando entradas en nombre de quien ella llamó "un amigo muy importante que me importa mucho". No mencionó a Epstein en su solicitud inicial, según Deadline .

Callender aceptó y puso el asunto en manos de su equipo. Solo entonces Siegal reveló a quién pertenecían las entradas, escribiendo a un empleado de Playground: "Por favor, contacte con el asistente de Jeffrey Epstein". Las entradas fueron enviadas posteriormente por mensajería a la residencia de Epstein en Manhattan, en el número 9 de la calle 71 Este.

Callender dijo a Deadline que nunca se le informó de la identidad de Epstein y enfatizó que el financiero no estaba en la lista original de 1.600 invitados para la noche de apertura.

Rechazado en la puerta

A pesar de conseguir las entradas, Epstein nunca entró. Los correos electrónicos muestran que le impidieron entrar porque su nombre no aparecía en la lista de entrada. A la mañana siguiente del estreno, le envió un correo electrónico a Siegal con la noticia. "No pude entrar", escribió. "No es para tanto, pero pensé que deberías saberlo".

Siegal estaba furiosa. Envió un correo electrónico furioso a Playground, calificando el incidente de "terriblemente perturbador" e "increíblemente vergonzoso", describiendo a Epstein como "un capitán de las finanzas internacionales y un amigo íntimo". Exigió una nota de disculpa. Callender declaró a Deadline que nadie en Playground se disculpó.

No hay evidencia de ninguna relación

Un documento aparte en los archivos del Departamento de Justicia sugiere que Epstein no conocía a Rowling en absoluto. En un correo electrónico de mayo de 2016, un desconocido le pidió a Epstein que le presentara a la autora. "Jeffrey, como siempre conoces a las personas más importantes en cada campo, quizá podrías ayudarme: quiero conocer a J.K. Rowling. ¿Podrías ayudarme?", escribió el remitente, según el Edinburgh Evening News . El hecho de que alguien le pidiera a Epstein que le presentara implica que no existía ninguna conexión entre él y Rowling.

La publicación del Departamento de Justicia incluyó más de 3 millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 vídeos relacionados con Epstein. Los documentos se hicieron públicos en virtud de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, promulgada el 19 de noviembre de 2025. Numerosas figuras de alto perfil, desde el príncipe Andrés hasta Elon Musk, se han visto envueltas en las consecuencias, muchas de ellas a pesar de no tener ninguna conexión documentada con el difunto financiero, informó MEAWW .

Siegal, a quien el New York Times llamó en su día "el arma secreta de Hollywood", enfrentó importantes consecuencias profesionales por su larga relación con Epstein. Posteriormente, declaró en entrevistas que en aquel momento no comprendía la magnitud de sus crímenes. Los correos electrónicos de 2018 muestran que ella personalmente le garantizó el acceso a un evento familiar relacionado con una de las franquicias infantiles más queridas de la historia. Epstein fue arrestado de nuevo en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual y falleció en su celda al mes siguiente.

Harry Potter y el legado maldito continúa su andadura en el Teatro Lyric de Broadway.