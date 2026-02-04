Nicki Minaj ha conmocionado a las comunidades científicas y políticas con su controvertida negación del alunizaje.

En un gesto que ha alejado a fans y verificadores de datos por igual, el rapero de 43 años negó rotundamente que los humanos alguna vez hubieran aterrizado en la luna antes de pasar a un ferviente respaldo a Donald Trump.

En el momento en que Minaj dijo, casi sin pensarlo, "No, no creo que hayamos llegado a la Luna", se produjo un breve silencio en la grabación del podcast. El comentario, pronunciado sin ironía ni reservas, desató una reacción violenta y subrayó el giro acelerado de Minaj, de provocadora pop a figura política influyente.

Si bien las misiones Apolo de la NASA siguen estando entre los logros más exhaustivamente verificados en la historia de la humanidad, el rechazo de Minaj a las mismas ha agudizado las preocupaciones sobre la desinformación impulsada por las celebridades.

El intercambio, en The Katie Miller Podcast, es de una simplicidad desarmante. La presentadora Katie Miller presenta lo que parece un ejemplo de conspiraciones en línea: "¿Sabes? Como otras teorías conspirativas como ¿de verdad llegamos a la Luna?". Minaj no se anda con rodeos, no se ríe, no busca la ambigüedad. "No", responde. Cuando Miller comprueba que ha oído bien, Minaj insiste con la misma sílaba: "No".

Ese breve intercambio se ha convertido ahora en una discusión más amplia sobre la responsabilidad de las celebridades, la propaganda política y la facilidad con que se pueden dejar de lado los hechos establecidos en aras de generar buenas vibraciones.

Nicki Minaj, conspiraciones y relatos de Trump

La negativa de Minaj a aceptar que los astronautas caminaron sobre la Luna contrasta profundamente con uno de los eventos mejor documentados de la historia moderna. El propio relato de la NASA sobre el Apolo 11 registra el alunizaje de Neil Armstrong y Buzz Aldrin con el módulo lunar Eagle en el Mar de la Tranquilidad el 20 de julio de 1969, y Armstrong dio ese primer paso sobre la superficie lunar a las 02:56 UTC del 21 de julio.

Décadas de fotografías, datos de telemetría, rocas e innumerables análisis independientes no parecen suficientes para persuadir a uno de los raperos más importantes del mundo.

Miller señala que una vez le planteó la misma pregunta a Elon Musk y que él, quien no suele apoyar las narrativas gubernamentales, confirmó que los aterrizajes sí ocurrieron. Minaj simplemente le resta importancia, un gesto que resume un aspecto inquietante del momento mediático actual: la experiencia puede reconocerse y descartarse al mismo tiempo.

Si esto fuera solo una estrella del pop incursionando en el folclore de internet, podría considerarse frívolo. Pero Minaj dice estas cosas incluso mientras se alinea estrechamente con la figura política más poderosa de Estados Unidos. Su escepticismo sobre el alunizaje ahora forma parte de una imagen pública más amplia que abraza con entusiasmo a Donald Trump, sus quejas y sus proyectos políticos.

En el mismo podcast, la mujer de 43 años explica por qué ha apoyado a Trump. "Cuando vi cómo lo trataban una y otra vez, simplemente no pude soportarlo", le dice a Miller en un vídeo publicado por Fox News.

Sentí que... mucho de ese acoso, las campañas de desprestigio y todas las mentiras, sentí que me habían hecho eso durante tantos años. Y lo estaba viendo en vivo y en directo, y no pensé que se lo mereciera. Es una lógica reveladora: menos política, más identificación emocional con un hombre poderoso, presentado como un forastero perseguido.

Nicki Minaj, el alunizaje y un giro hacia MAGA

Estos sentimientos se manifestaron plenamente en la Cumbre de Cuentas de Trump en Washington, D.C., el 28 de enero, donde Minaj se unió a Trump en el escenario como la estrella principal de una iniciativa económica emblemática. Las fotografías del evento la muestran estrechando la mano aparentemente magullada del presidente en el podio, un gesto pequeño e íntimo que subraya su papel no solo como partidaria, sino como defensora pública.

"Probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar", dijo al público, restando importancia a las inevitables reacciones negativas. "El odio, o lo que la gente diga, no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más. Y nos motivará a todos a apoyarlo más. No vamos a permitir que se salgan con la suya intimidándolo. Tiene mucha fuerza detrás, y Dios lo protege. ¿Amén?"

Esto no es una cautelosa política de celebridades; es un ferviente respaldo. En X, envió el mismo mensaje a sus millones de seguidores, prometiendo que les encantaría su entrevista con Katie Miller y elogiando el nuevo plan de Trump para las cuentas de ahorro para niños. Para una base de fans acostumbrada a ver batallas en streaming y guerras de listas de éxitos, ser invitada a un proyecto partidista es otro nivel de movilización.

Minaj ha respaldado esa admiración con dinero. En la cumbre, se comprometió a donar entre 150.000 y 300.000 dólares a las llamadas Cuentas Trump, creadas bajo la Ley "One Big, Beautiful Bill" de Trump. Según esta política, todo niño estadounidense nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 puede recibir una contribución gubernamental de 1.000 dólares a una cuenta de inversión, y las familias pueden optar por participar mediante un formulario de impuestos y realizar contribuciones privadas adicionales de hasta 5.000 dólares al año. La idea, según los funcionarios de Trump, es brindar a los niños una base financiera que se desarrolle con ventajas fiscales hasta la edad adulta.

En redes sociales, Minaj presentó la iniciativa como una especie de truco generacional. "La educación financiera temprana y el apoyo financiero para nuestros hijos les darán una gran ventaja en la vida", escribió. "En algunos casos, acabarán enseñando a sus propios padres cómo invertir y en qué invertir. Esto me alegra mucho". Es difícil rebatir la idea de que los niños más pobres merecen bienes y educación; lo que preocupa a los críticos es la imagen de marca, la imagen que proyectan y el riesgo de que una política económica seria se convierta en una prueba de lealtad impulsada por los fans.

Esa tensión —entre el progreso económico y el teatro político, entre la negación de la ciencia y el evangelismo fiscal— es lo que hace que este momento sea tan inquietante. Aquí tenemos a una artista de alcance global que menosprecia uno de los mayores logros científicos de la humanidad, al tiempo que otorga fama y una fortuna a un programa gubernamental que dejará su nombre ligado al legado de Trump durante años.

Minaj siempre ha generado controversia, y algunos fans inevitablemente verán este último capítulo como una evolución más de una carrera construida sobre la provocación. Pero hay una diferencia entre trolear a otro rapero y enseñar a millones de oyentes a considerar la historia verificable como algo opcional. Incluso en una era ruidosa y polarizada, algunos hechos, como las huellas en el polvo lunar, no deberían ser negociables.