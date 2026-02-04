El momento más revelador del día de Catalina en el oeste de Gales no ocurrió en un telar ni en una mesa de corte; ocurrió al aire libre, en el frío, cuando alguien le expresó algo simple: preocupación. La Princesa de Gales, aún lidiando con la vida tras su tratamiento contra el cáncer, respondió con una honestidad que caló hondo, discreta pero contundente: "Muchas gracias. Me hace bien conocer gente maravillosa".

Estaba hablando en Cardigan después de visitar Hiut Denim, donde los lugareños se habían reunido para ver a la futura reina el 3 de febrero de 2026. Cuando un hombre dijo: "Espero que te mejores muy pronto después de lo que te pasó", Catherine hizo una pausa, sonrió y pronunció esas líneas, menos un guion real que un alivio personal.

Su visita, oficialmente centrada en celebrar la herencia galesa y la artesanía sostenible, marcó otro paso en su cuidadosamente calibrado regreso a la vida pública.

Momento "Bueno para mi alma" en cárdigan

El comentario de Catherine llegó al final de una agenda centrada en la artesanía galesa y las personas que la mantienen viva, lejos de los grandes escenarios que suele frecuentar. También fue, inevitablemente, un recordatorio del problema de salud que la apartó de sus funciones públicas en 2024.

La princesa se sometió a una cirugía abdominal en enero de 2024. Posteriormente, declaró que las pruebas detectaron cáncer y que su equipo médico le recomendó quimioterapia preventiva. En septiembre de 2024, anunció que había completado la quimioterapia y calificó los meses previos como "increíblemente difíciles para nosotros como familia".

En enero de 2025, anunció que estaba en remisión. Si bien el Palacio de Kensington no ha emitido una declaración formal de "reincorporación al trabajo", sus asesores sugieren que su agenda se mantiene flexible, priorizando su recuperación continua y permitiéndole compromisos de alto impacto como este.

Afuera de la fábrica en Cardigan, la conversación giró rápidamente hacia la familia, y Catherine pareció agradecer la normalidad. Al preguntarle por el príncipe George, respondió: "Está muy bien, gracias. Hoy están en la escuela y voy a volver a verlos esta tarde".

Dentro de una ruta textil galesa de artesanía y cuidado

Antes, Catherine viajó a Melin Tregwynt, una fábrica de lana en una zona remota de Pembrokeshire, cerca de Fishguard, y llegó con un abrigo vintage de lana galesa que hacía honor a la temática del día. La empresa es conocida por sus mantas y plaids de alta calidad, algunas de las cuales se venden hasta por 450 libras.

Se le mostró todo el proceso de la tela, desde el tejido hasta los detalles de acabado que le dan su brillo. En el control de calidad, la miembro del personal Paula Harding guió a la princesa en la reparación de un hilo roto en un rollo de tela reversible.

Catherine, inclinada sobre la tela con concentración, resumió el trabajo con precisión: "Hay que tener muy buena vista y paciencia". Tras completar una pequeña reparación de 5 cm, Harding elogió su trabajo: "Lo hizo bien, es increíble, y no se pasó por el otro lado; eso es habilidad. Tiene la habilidad".

La visita también abrió una ventana a una historia más amplia de comunidad y continuidad, ese tipo de detalle que suele perderse en la cobertura mediática de la realeza. El molino fue gestionado durante más de un siglo por generaciones de la familia Griffiths antes de constituirse como un fideicomiso propiedad de sus empleados en 2022, y aún sigue tejiendo en el molino que compró Henry Griffiths en 1912.

The Princess of Wales during a visit to Melin Tregwynt wool mill in Wales.



The mill dates from 1841 and combines traditional Welsh patterns with innovative designs to create woollen blankets, scarves and cushions that are sold worldwide. pic.twitter.com/eGhVfeCwdm — Helen Rosa (@HelenRosamond11) February 3, 2026

Cuando Harding explicó que era la tercera generación de su familia que trabajaba allí, Catherine insistió: "Eso es lo maravilloso de estos negocios familiares: están tan arraigados en estas familias y transmiten estas técnicas de generación en generación", dijo.

En un momento dado, rodeada de máquinas de coser y telas cuidadosamente apiladas, la princesa admitió que había estado probando suerte con la costura. "Estaba probando a coser en Navidad; era muy lenta", confesó.

Por la tarde, el itinerario cambió de la lana al denim, pero el tema central se mantuvo: habilidades ancestrales, negocios modernos y personas que mantienen ambos a flote. La conexión de Cardigan con los vaqueros es profunda, con una fábrica en la década de 1960 que empleaba a más de 400 personas y producía 35.000 pares a la semana antes de cerrar en 2002, cuando la producción se trasladó a Marruecos .

Hiut Denim se fundó en 2011 para recuperar esas habilidades. La marca saltó a la fama en 2018 cuando la duquesa de Sussex lució un par en su primer compromiso real en Gales con el duque de Sussex.

Catalina conoció al director ejecutivo de Hiut, Johann von Loeper, quien le presentó a su madre y a su prometida. La princesa mimó a su cocker spaniel inglés, Barney, de la misma raza que Orla, la perra de la familia de Gales. También conoció al veterano cortador Claudio Belotti, de 75 años y 50 años de experiencia.

Cuando tuvo la oportunidad de cortar vaqueros orgánicos Mari, se mantuvo relajada. Bromeando, dijo que no sentía presión: "Me encanta crear cosas, así que creo que disfrutaría mucho haciendo vaqueros".

Más tarde, cosió la etiqueta "Hecho en Gales" en unos vaqueros orgánicos Hack de 245 libras, que, según supo, estaban destinados al príncipe William . "Le encantarán", dijo.

Aunque Catalina no dio más detalles sobre su estado de salud, su comentario de que "es bueno para el alma" coincide con los recientes mensajes del palacio, que enfatizan que las interacciones positivas con el público son fundamentales para su bienestar. El Palacio de Kensington ha señalado anteriormente que la princesa encuentra "gran fortaleza" en el apoyo del público británico durante su recuperación.