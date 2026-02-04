Charlie Sheen está tratando de resolver una importante disputa por la manutención de su hijo con su ex esposa, Brooke Mueller, después de que ella lo acusara de deber más de 15 millones de dólares en manutención impaga e intereses.

Según los registros judiciales, la ex pareja acordó pausar las acciones legales mientras intentan resolver el problema en privado.

El 29 de enero, Mueller presentó documentos judiciales pidiendo a un juez que retrasara una audiencia programada para el 2 de febrero.

Ella solicitó que se trasladara a después del 3 de abril. La presentación establece que tanto Mueller como Sheen aceptaron la demora porque planean reunirse fuera de la corte para trabajar hacia una resolución.

Como parte de ese acuerdo, Sheen también acordó proporcionar a Mueller una contabilidad financiera detallada antes del 30 de enero.

Mueller planteó la demanda por primera vez en diciembre de 2025, cuando alegó que Sheen no cumplió con los términos de su acuerdo de divorcio.

En su presentación, dijo que el actor debe $8,967,600 en manutención infantil no pagada desde 2011 hasta 2025, informó FoxNews .

También afirmó que Sheen le debe 6,4 millones de dólares adicionales en intereses, lo que eleva el total a unos 15,3 millones. Mueller solicitó además que Sheen cubriera sus gastos legales relacionados con el caso.

La expareja se casó en 2008 y se divorció en 2011. Tienen dos hijos gemelos, Bob y Max. Según el acuerdo de divorcio, Sheen recibió la orden de pagar 55.000 dólares mensuales en concepto de manutención infantil.

Charlie Sheen is attempting to work out a deal with his ex-wife Brooke Mueller after she accused him of owing her $15 million in back child support and interest, Us Weekly can exclusively report. https://t.co/rlh62d80vg — Us Weekly (@usweekly) February 3, 2026

Brooke Mueller detalla años de pagos parciales o no realizados

Mueller afirmó que realizó los pagos completos sólo hasta junio de 2011. Después de eso, dijo, los pagos fueron parciales o se detuvieron por completo.

Según la presentación, Mueller dijo que Sheen pagó 295.000 dólares en 2011, nada entre 2012 y 2015, y cantidades más pequeñas en años posteriores.

Ella informó haber recibido $96,000 en 2016, $228,366 en 2017, $113,000 en 2018 y ningún pago entre 2019 y 2022.

Según la revista US Magazine , ella también afirmó que él pagó $20,000 en 2023, $30,000 en 2024 y $39,000 en 2025 antes de que ella presentara el caso.

En 2024, los ex llegaron a un acuerdo por separado sobre la custodia de sus hijos. Acordaron compartir la custodia a menos que Mueller recayera, debido a sus problemas de adicción.

Si eso sucediera, Sheen recibiría la custodia completa. Los gemelos han estado viviendo con Sheen recientemente.

Mueller también apareció en el documental de Sheen en Netflix lanzado el año pasado, donde habló sobre su difícil historia pero reconoció su apoyo durante los momentos difíciles.

"Charlie realmente me ayudó cuando mis asuntos se estaban oscureciendo", dijo, destacando su papel en el cuidado de sus hijos.