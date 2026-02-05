Un ladrón armado que intentó entrar en la lujosa casa londinense de la actriz de Hollywood Anya Taylor-Joy fue sentenciado a tres años de prisión, según informaron las autoridades el miércoles.

El ladrón fue identificado como Kirk Holdrick. La fiscalía declaró que Holdrick, junto con otro hombre enmascarado, intentó forzar la ventana del dormitorio de Taylor-Joy con una palanca. Añadió que, en lugar de robar objetos de valor, los ladrones intentaron atacar personalmente a Taylor-Joy y a su esposo.

Holdrick inicialmente negó las acusaciones de robo, pero posteriormente cambió su declaración a culpable. Ya cumplía otras condenas por robos a mano armada.

Un patrón creciente de robos que involucran a figuras públicas

La policía ha observado un patrón creciente de robos de famosos en los últimos años. Entre estas figuras públicas se encuentran Brad Pitt, Nicole Kidman y Keith Urban, Sandra Bullock, Nicki Minaj, Mariah Carey y Keanu Reeves, entre otros.

Además de las estrellas de Hollywood, atletas como Jack Grealish, Joe Burrow y Patrick Mahomes también han sido víctimas de invasiones de hogares en distintas ocasiones.

Las autoridades advirtieron que estos robos específicos surgen de la creencia de que pueden poseer artículos de alto valor como joyas, bolsos de lujo, relojes y dinero en efectivo.

Las tácticas detrás de los robos selectivos

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo en un informe de la BBC que si bien las invasiones de casas de alto perfil están aumentando, los ladrones también se están volviendo más inteligentes, colocando cámaras de vigilancia en parterres cercanos o al otro lado de la calle de las casas que atacan para monitorear la rutina de las víctimas.

McDonnell agregó que los ladrones también han estado usando bloqueadores de señales para interrumpir las señales de Wi-Fi y desactivar los sistemas de vigilancia y cámaras domésticas que podrían notificar a los propietarios o a las autoridades sobre un robo.

The Guardian informó que, según una denuncia del FBI, los sospechosos de los allanamientos de las viviendas de Burrow y Mahomes eran un grupo chileno cuyo modus operandi consistía en acercarse a las viviendas desde lugares ocultos, como zonas boscosas o sombrías, y acceder rompiendo una ventana o puerta. El FBI indicó además que el grupo cambiaba de teléfono móvil o tarjeta SIM aproximadamente cada mes para ocultarse.

Etiquetas de ubicación y publicaciones de viajes: Qué buscan los ladrones en línea

Las redes sociales a veces pueden ser engañosas: además de herramientas y métodos avanzados, los ladrones también las usan para atacar hogares de personalidades importantes. Pueden identificar el momento óptimo para entrar a partir de la información recopilada en los perfiles de redes sociales de atletas, actores y otras personas de renombre que comparten frecuentemente actualizaciones sobre viajes de entrenamiento, grabaciones o vacaciones familiares.

Las estadísticas muestran que muchos hogares son el blanco de delincuentes cuando las familias están de vacaciones. Insight Security advirtió que los ladrones usan las redes sociales para conectar con las personas y conocer sus horarios o planes de vacaciones.

Compartir planes de vacaciones en redes sociales es, sin duda, arriesgado. Los delincuentes siempre buscan propiedades para asaltar y buscarán publicaciones públicas donde las personas compartan sus planes y horarios de viaje. Al descubrir que una dirección estará vacía, se dan cuenta de que tienen la oportunidad de entrar y llevarse todo lo que encuentren.

Los ladrones se aprovechan de la información que a la gente le gusta compartir, sobre todo su paradero. También se fijan si alguien ha estado compartiendo joyas caras u otros objetos de valor en sus casas.

En 2019, una banda con sede en Londres fue detenida tras asaltar varias residencias de lujo. Las investigaciones policiales revelaron que la banda había recopilado información sobre posibles víctimas mediante el seguimiento de publicaciones en Instagram y Twitter que presentaban artículos de lujo y planes de viaje.