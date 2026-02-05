Lil Jon está buscando urgentemente a su hijo de 27 años, DJ Young Slade, quien ha sido reportado como desaparecido en Milton, Georgia.

El Departamento de Policía de Milton emitió una alerta de persona desaparecida el 3 de febrero después de que Nathan Smith, el verdadero nombre de Young Slade, salió corriendo de su casa a pie temprano esa mañana y no llevaba un teléfono.

Según la alerta, Nathan podría estar desorientado y necesitar ayuda. Las autoridades lo describieron como un hombre de ojos marrones, cabello corto y negro, de 1,75 m y 70 kg de peso.

Se insta a cualquier persona que tenga información a llamar al 678-297-6300 o enviar un correo electrónico a la detective Sarah Moore a sarah.moore@miltonga.gov.

Lil Jon, cuyo verdadero nombre es Jonathan Smith, y su familia publicaron un comunicado el 4 de febrero pidiendo privacidad y oraciones.

"La familia solicita privacidad en este momento", decía el comunicado. "También pedimos que sigan orando para que Nathan regrese sano y salvo a casa".

E! News confirmó que DJ Young Slade sigue desaparecido, mientras que su manager aún no ha hecho comentarios públicos.

Lil Jon's son DJ Young Slade is reported missing in Georgia.



What we know: https://t.co/Ewjsx3y7Fi pic.twitter.com/WkBNfrnniJ — TMZ (@TMZ) February 4, 2026

Lil Jon se enorgullece de las habilidades musicales de su hijo

El DJ Young Slade, al igual que su padre, ha estado inmerso en la música desde pequeño. Lil Jon compartió anteriormente con la revista Paste que, incluso de pequeño, Nathan se metía en el estudio y exploraba los pads de batería mientras trabajaba en su música.

"Él realmente sabe cómo hacer ingeniería, y su material suena muy bien", dijo Lil Jon en 2017, elogiando las habilidades técnicas de su hijo desarrolladas a través de programas universitarios como el programa Clive Davis en la Universidad de Nueva York.

El rapero, conocido por éxitos como "Turn Down for What" y "Snap Yo Fingers", comparte a Nathan con su ex esposa Nicole Smith, con quien se casó en 2004, informó People .

La pareja anunció una separación amistosa en febrero de 2024. Lil Jon también tiene una hija, Nahara, con su novia Jamila Sozahdah.

El DJ Young Slade se ha labrado un nombre profesional, actuando bajo su nombre artístico Slade. Su sencillo más reciente, "Feels", se lanzó en marzo de 2025, y recientemente apareció en "Family Legacy" de MTV.

Hablando sobre crecer con Lil Jon, Nathan dijo: "Es genial apreciar a mi papá, mostrarle respeto y simplemente ver todas las cosas que ha hecho, y es lindo recibir la antorcha y hacer lo mío".