The Pokémon Company International lanzó el martes un adelanto críptico de un video muy esperado del 30.° aniversario que debutará durante el Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026, encendiendo el frenesí de los fanáticos y marcando el comienzo de una celebración global de un año para la franquicia que ha cautivado a miles de millones desde su lanzamiento en 1996.

El tráiler de 20 segundos, que muestra al icónico Pokémon Jigglypuff relajándose con entusiasmo en un estudio con poca luz, genera suspense con el lema: "¡Celebra los 30 años de Pokémon con un video especial que debutará durante el Super Bowl LX el 8 de febrero! #Pokemon30". Subido a YouTube, ha acumulado más de 10,000 visualizaciones en pocas horas, con comentarios que hablan de posibles revelaciones como una nueva generación, una película de acción real o la "gran actuación" de Jigglypuff.

El anuncio se emitirá durante el partido entre los Philadelphia Eagles y los San Francisco 49ers en el Levi's Stadium, alcanzando a más de 120 millones de espectadores, una de las mayores audiencias de la televisión. Los anuncios del Super Bowl cuestan entre 7 y 8 millones de dólares por 30 segundos, lo que convierte la inversión de Pokémon en una declaración contundente sobre el persistente dominio cultural de la franquicia.

"Este anuncio da inicio a nuestra campaña anual para celebrar los 30 increíbles años de Pokémon", declaró The Pokémon Company en un comunicado de prensa. Promete "reflejar la afición Pokémon de maneras inesperadas", aunque los detalles se mantienen en secreto.

Pokémon, creado por Satoshi Tajiri y lanzado en Japón el 27 de febrero de 1996 como Pocket Monsters, tuvo un gran éxito mundial con Pokémon Rojo y Verde para Game Boy. Para 2026, contaba con más de 1100 millones de ventas de juegos, 30 000 millones de cartas de JCC vendidas y una serie de anime con más de 1200 episodios vistos por generaciones. Entre sus hitos se incluyen nueve generaciones de juegos principales, spin-offs como Pokémon GO (mil millones de descargas) y crossovers en películas, merchandising y esports.

El debut en el Super Bowl evoca el anuncio del 20.º aniversario de la franquicia en el Super Bowl 50 (2016), que promocionó un paquete para la 3DS y se convirtió en un favorito de los fans. Ese anuncio se emitió en su época dorada; ahora, en medio del éxito masivo de Pokémon Escarlata/Violeta y su dominio en dispositivos móviles, las expectativas se disparan por avances o remakes de la Generación 10.

Acompañando el lanzamiento del anuncio: Merchandising exclusivo en Pokémon Center (ropa, accesorios de TCG, decoración); productos de socios de Lego (primeros sets que se lanzarán en febrero de 2026) y Jazwares; y expansiones de TCG como Pokémon Day 2026 Collection (disponible ahora) y First Partner Illustration Collection (20 de marzo, con personajes iniciales de Kanto/Sinnoh/Alola).

Se confirma una transmisión en vivo del Día de Pokémon el 27 de febrero (el aniversario oficial) que posiblemente revelará más: actualizaciones de Pokopia, nuevos títulos móviles o hardware.

Los fans estallaron en internet. "¿Jigglypuff en el Super Bowl? ¡Toma mi dinero!", tuiteó @Wario64, cuya publicación obtuvo 1300 "me gusta". Las especulaciones van desde cameos en Avengers: Doomsday hasta una "actuación" de Jigglypuff en el medio tiempo. El r/pokemon de Reddit se llenó de hilos de debate sobre las revelaciones.

Los anuncios de videojuegos se han convertido en clásicos del Super Bowl: los anuncios de Mario y Kirby de Nintendo, los tráilers de God of War de PlayStation. El regreso de Pokémon subraya su atractivo general, más allá de los jugadores: para familias, coleccionistas y nostálgicos.

La campaña llega mientras Pokémon se enfrenta a los desafíos de 2026: la competencia de Palworld, la fatiga de los dispositivos móviles y las críticas a la Gen 9. Aun así, las ventas se mantienen sólidas, con el DLC Escarlata/Violeta concluyendo con fuerza.

Los ejecutivos insinúan que el video sorprenderá con homenajes de los fans y avances. "Se trata de la comunidad que hizo de Pokémon lo que es", declaró un representante a Game Informer.

Para el domingo del Super Bowl, se espera un gran revuelo. El anuncio #Pokemon30 podría ser tendencia mundial, impulsando las reproducciones y las ventas.

A medida que se acerca el 8 de febrero, crece la expectación por lo que presagia la "espera del estudio" de Jigglypuff: ¿una retrospectiva nostálgica, la presentación de un juego o algo revolucionario? El 30.º aniversario de Pokémon promete "Atraparlos a todos" de nuevo.