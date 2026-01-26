Willow Smith acaparó la atención en internet después de que las nuevas fotos de su familia en París dejaran a sus fans boquiabiertos; algunos incluso dijeron que apenas la reconocían. Los Smith estaban en París para apoyar a Jaden, quien acababa de alcanzar un gran hito en la moda, pero, sinceramente, todas las miradas se posaron en Willow cuando esas fotos se difundieron en internet.

Según Atlanta Black Star, Will Smith, Jada Pinkett Smith y su hija Willow viajaron a París para celebrar el primer desfile de otoño-invierno de Jaden como director creativo de Christian Louboutin. Si bien el viaje tenía como objetivo destacar el logro de Jaden, la atención se centró rápidamente en Willow después de que los fans observaran las fotos con más detalle.

Jada Pinkett Smith publicó nueve imágenes en su cuenta de Instagram el 22 de enero, incluyendo dos que la mostraban junto a Will y Willow en un pasillo. Los tres vestían trajes negros coordinados, pero los observadores rápidamente se fijaron en la apariencia de Willow.

Los fans que reaccionaron a las imágenes compartieron sus opiniones en la sección de comentarios. Un usuario escribió: "Willow se ve impresionante, ni siquiera sé quién era", mientras que otro añadió que "la imagen de Willow" nunca declina. Un tercer fan elogió su presencia diciendo: "Willow dijo: 'Espera, déjame...'". Otro admirador comentó: "¡De verdad que hicieron unos niños preciosos, disculpen, Sra. Willow! ¡¿Qué?!".

Las imágenes restantes del carrusel de Jada incluían una foto en solitario con un abrigo de piel negro, pantalones de cuero y una blusa negra, seguida de fotos adicionales del evento y momentos espontáneos con Jaden. En el pie de foto, Jada escribió: "Christian Louboutin x Jaden Smith".

Jaden fue nombrado director creativo de la marca de lujo francesa en septiembre y se trasladó a París para trabajar en su primera colección. Según Atlanta Black Star, la colección otoño-invierno explora la historia de los trabajadores, incluyendo canteros, escribas y médicos.

Según People , más allá del desfile de moda, la aparición también generó revuelo porque marcó un inusual momento público para Will y Jada juntos. La pareja no había sido vista con frecuencia en público desde que Jada reveló en 2023 que habían estado separados desde 2016.

Su relación ha enfrentado un repetido escrutinio público a lo largo de los años, incluidos los comentarios anteriores de Jada sobre un "enredo" y su admisión de que inicialmente nunca quiso casarse.

Las especulaciones sobre un posible divorcio se intensificaron en 2024 cuando surgieron rumores de que la pareja estaba vendiendo varias propiedades. Sin embargo, los videos del evento en París mostraban a Jada del brazo de Will mientras caminaban juntos, unidos.

Will y Jada están casados desde 1997. Además de Willow y Jaden, Will también comparte un hijo mayor, Trey Smith, con su ex esposa Sheree Zampino.