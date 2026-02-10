La autopsia realizada a la sensación del pop Michael Jackson en 2009 reveló el daño invisible causado por años de cirugía plástica, medicamentos recetados y problemas de salud, revelando así una verdad impactante debajo de su pulida apariencia.

El cantante, quien falleció a los 50 años por una sobredosis letal del anestésico quirúrgico propofol, pesaba tan solo 47 kg al momento de su muerte. El estómago de Jackson contenía solo pastillas parcialmente disueltas, y sus brazos, hombros y caderas presentaban marcas de punción de inyecciones para tratar el insomnio y el dolor crónicos, informó Express .

Una fuente cercana al cantante declaró al medio: "Estaba en los huesos, se le había caído el pelo y solo comía pastillas cuando murió. Las marcas de inyecciones por todo el cuerpo y la desfiguración causada por años de cirugía plástica demuestran que llevaba años en un estado terminal".

Jackson tenía extensas cicatrices quirúrgicas, incluso detrás de las orejas y a lo largo de las fosas nasales, y se sometió a tratamientos cosméticos inusuales, como labios rosados tatuados, cejas negras y un cuero cabelludo tatuado a juego con la línea del cabello. Su cabello ondulado, largo hasta los hombros, era una peluca que cubría una cabeza casi calva con solo mechones de cabello fino debajo.

Los registros médicos también confirmaron que la cantante padecía vitíligo, una afección que causa una pigmentación desigual de la piel. El Dr. Christopher Rogers, médico forense, declaró: "Algunas zonas de la piel se ven claras y otras oscuras".

Los pies de Jackson, esenciales para sus icónicos pasos de baile, incluyendo el Moonwalk, se encontraban en estado grave, supuestamente afectados por callos y una infección fúngica crónica que ocultaba bajo los calcetines. El Dr. Conrad Murray, médico personal de Jackson, escribió que el tratamiento podológico y los tratamientos antifúngicos mejoraron drásticamente su capacidad para caminar y bailar, lo que pone de manifiesto años de mala salud.

Se cree que el accidente del anuncio de Pepsi de 1984, que le causó graves quemaduras en el cuero cabelludo, marcó el inicio de su dependencia de los analgésicos. Su hermano Tito explicó a Express: "Había estado tomando analgésicos debido a las quemaduras y, evidentemente, desarrolló algún tipo de adicción".

La autopsia de Jackson también reveló evidencia de lesiones sufridas durante los intentos de reanimación, incluyendo hematomas en el pecho y fracturas costales. Los expertos afirman que los hallazgos subrayan las presiones físicas y psicológicas que acompañaron su carrera de décadas, donde la fama, la intensa agenda de presentaciones y el secretismo sobre su salud personal agravaron un patrón de declive.

En otras noticias, un informe de Melodic Magazine Dan Beck, un ejecutivo de Epic Records desde hace mucho tiempo, publicará una autobiografía el próximo mes detallando su papel en la comercialización del álbum de grandes éxitos de Michael Jackson de 1995, HIStory, anunció Trouser Press Books el jueves.

Titulado "You've Got Michael": Living Through HIStory y con fecha de publicación el 15 de octubre, el libro de 290 páginas narra los 20 años de carrera de Beck en Epic, incluyendo su trabajo como principal contacto de marketing de Jackson a partir de 1991. Las memorias ofrecen una visión tras bambalinas de las llamadas nocturnas, el acabado de pistas y la navegación de las presiones de promocionar a un artista cuya fama a menudo complicaba la toma de decisiones.

Beck escribe: "Me gustaría poder poner a Michael Jackson en algún compartimento ordenado de mi cerebro... la intriga, el sentido de responsabilidad, el agotamiento, la absoluta impotencia, el poder, la alegría, el miedo, la vergüenza, el orgullo, el asombro, la compasión y, sí, la emoción de trabajar con Michael Jackson".

Beck también trabajó con Cyndi Lauper, Luther Vandross, Pearl Jam y Boston, y produjo el galardonado documental Listen Smart. Puedes reservar "You've Got Michael" a través de Trouser Press Books, aprovechando el creciente interés del público por las historias tras bambalinas de los grandes artistas del pop.