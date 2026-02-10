Donald Trump ha sido muy explícito sobre su experiencia en el Reino Unido el año pasado. En esa ocasión, lo acompañó su esposa, Melania Trump. Según informes, el presidente y la primera dama recibieron un trato real durante su viaje: Trump recibió una salva de 41 cañonazos en el Castillo de Windsor y la pareja disfrutó de un suntuoso banquete de estado y otros eventos importantes.

Tras su viaje al Reino Unido, el presidente ha sido franco sobre sus planes de invitar al rey Carlos a Estados Unidos. La última vez que el rey Carlos visitó el país fue en 2018, cuando asistió al funeral de George H. W. Bush. Sin embargo, el estratega político Steve Schmidt le ha lanzado una severa advertencia, instándolo a reconsiderar si alguna vez planea visitar Estados Unidos.

Mensaje para el rey Carlos

El cofundador del Proyecto Lincoln y del Movimiento Save America dijo que el rey Carlos debería evitar ser utilizado como herramienta de propaganda por Trump.

Tengo un mensaje para el rey: Participo en un grupo llamado Movimiento para Salvar a América. El rey no debería venir a Estados Unidos en 2026. Si pisa suelo estadounidense al servicio del MAGA como herramienta de propaganda, la corona será atacada con una campaña publicitaria prohibida en Inglaterra. No habrá restricciones", declaró en el podcast de The Daily Beast .

Fotos en edificios

Schmidt continuó afirmando que trataría al rey Carlos de Inglaterra de la misma manera que a Trump cuando este visitó el Reino Unido. Como parte de su movimiento anti-Trump "Salva América", proyectaba imágenes controvertidas en diferentes edificios de la ciudad de Nueva York. También amenazó con lanzar todo tipo de campañas publicitarias que desestabilizarían al pueblo británico.

Durante la visita de Trump al Reino Unido, se proyectaron fotos suyas y de Jeffrey Epstein en edificios. Se dice que ambas personalidades fueron amigas en el pasado.

Schmidt continuó afirmando que el posible viaje del rey Carlos a Estados Unidos solo beneficiaría a Trump, ya que daría la impresión de que apoya todas sus acciones. Sin embargo, el presidente se enfrenta actualmente a críticas por todos los asesinatos sin sentido que ocurren en Estados Unidos, entre muchos otros problemas.

"Si el rey viene a Washington, será una celebración de Donald Trump en un momento de crisis existencial para la democracia estadounidense", dijo.

El rey Carlos, Trump, el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

Según Radar Online , el rey Carlos también podría cancelar sus planes de visitar Estados Unidos para evitar vínculos con Epstein, Trump e incluso su hermano menor, el príncipe Andrés. Según informes, existe un movimiento en curso que insta al príncipe Andrés a comparecer ante los tribunales estadounidenses para explicar su verdadera relación con Epstein.

"Cada aparición ahora corre el riesgo de reabrir las preguntas que el palacio quiere dejar en el olvido. Los últimos archivos hacen que una visita sea políticamente tóxica", afirmó la fuente.

Para empeorar las cosas, Trump incluso emitió un comunicado sobre los rumores de conexión del príncipe Andrés con el difunto Epstein. "Me siento muy mal. Es decir, es algo terrible lo que le ha pasado a la familia", dijo el presidente, según se informa.