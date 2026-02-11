Lewis Hamilton y Kim Kardashian han llevado su amistad de una década a un nivel romántico, según fuentes que hablaron con el medio. El piloto de Fórmula 1 y la estrella de telerrealidad fueron vistos juntos el mes pasado en un resort de los Cotswolds y durante el Super Bowl LX en Santa Clara, California.

Una fuente familiarizada con la pareja dijo a RadarOnline que su retiro privado, que incluyó una cena tranquila y un masaje en pareja, parecía "muy romántico".

La fuente añadió: "Se comportaron como dos personas con una larga historia: miradas sutiles, gestos discretos, esa especie de consuelo que no surge de algo nuevo. Se notaba que había química latente entre ellos durante años, pero apenas la habían dejado pasar de la amistad a algo más privado".

La supuesta pareja se conoció en 2014 en los Premios GQ Hombres del Año, cuando Kardashian estaba casada con Kanye West y Hamilton salía con la cantante Nicole Scherzinger. Con los años, Hamilton se convirtió en una figura familiar en el círculo Kardashian-Jenner, asistiendo a fiestas y eventos junto a Kris y Kendall Jenner.

Un amigo de la familia le contó a RadarOnline: "Lewis formó parte del círculo de las Kardashian mucho antes de que surgiera cualquier romance. Siempre ha demostrado una calidez genuina y buenos modales; nunca se esforzó demasiado, simplemente se adaptó discretamente. Todos podían ver la conexión que él y Kim compartían, la risa espontánea y el respeto mutuo. Casi parece inevitable que, después de todos estos años, finalmente encuentren el momento adecuado para explorarlo".

Lewis Hamilton and Kim Kardashian at the #SuperBowl pic.twitter.com/J3yeL28w64 — deni (@fiagirly) February 9, 2026

Kim kardashian and Lewis Hamilton arrive at a Paris hotel together pic.twitter.com/SeezE1D9Fd — F1GridTalk (@PapayaGridTalk) February 2, 2026

Fuentes cercanas describieron su relación como un vínculo duradero y profundamente familiar. Hamilton ya ha hablado sobre las cualidades que busca en una pareja, diciendo: "Alguien divertida, tan extrovertida como yo. Tiene que estar dispuesta a ser espontánea y tener una buena formación en valores".

Una fuente de la familia Kardashian le dijo a RadarOnline: "Kim y Lewis siempre han conectado gracias al esfuerzo que han hecho para construir sus propios mundos. Kim respeta mucho su enfoque y cómo se ha mantenido firme a pesar de su fama mundial, y está discretamente impresionado por su determinación de seguir superando los límites en sus negocios. Existe una sensación de entendimiento mutuo: dos personas que saben lo que se necesita para vivir bajo ese tipo de atención y, aun así, mantenerse fieles a sí mismos".

Hamilton y Kardashian fueron vistos juntos por última vez en el Super Bowl y en un hotel privado de Cotswolds, donde, según se informa, la pareja mantuvo una estricta discreción durante su estadía.

En noticias separadas, Kim Kardashian confirmó que lanzará una nueva fragancia bajo su marca SKIMS de 5 mil millones de dólares, llamándola "mi próximo bebé", e integrará todos los productos de belleza y cuidado de la piel en la próxima línea SKIMS Beauty, según Daily Mail .

La mujer de 45 años dijo a la revista Complex que está entusiasmada con la iniciativa, que sigue a esfuerzos previos con KKW Beauty y SKKN By Kim, ahora readquiridas y relanzadas bajo SKIMS.

En una declaración, Kardashian afirmó: "Expandirnos en el mundo de la belleza no se trata solo de hacer crecer SKIMS, sino de aprovechar la fortaleza de la marca y llevar nuestro enfoque a una categoría completamente nueva... Estamos incorporando el mismo nivel de innovación, inclusión y calidad que la gente espera de SKIMS en productos que realmente marcarán la diferencia".