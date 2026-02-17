La plataforma de streaming Netflix reveló el tráiler oficial de la segunda parte de la temporada 4 de Bridgerton, aumentando la anticipación por la conclusión de la historia de amor de Benedict Bridgerton con Sophie Baek cuando los nuevos episodios de la serie se estrenen el 26 de febrero.

El tráile comienza con el lema "El amor verdadero vale la pena el riesgo", destacando la profunda conexión entre Benedict (Luke Thompson) y Sophie (Yerin Ha). La trama comienza con el final de suspense de la primera parte, donde Benedict, el eterno soltero de la familia Bridgerton, le propone a Sophie ser su amante tras su intenso encuentro en la escalera, lo que la lleva a huir en apuros.

Los espectadores ven destellos de agitación emocional, presiones sociales y momentos apasionados mientras la pareja sortea las divisiones de clase. Sophie, una trabajadora doncella con una historia de fondo inspirada en Cenicienta, lidia con su pasado y las implicaciones de la oferta de Benedict. Las imágenes muestran el conflicto interno de Benedict, las intervenciones familiares —incluyendo una escena destacada con Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey)— y la pregunta de si su romance prohibido podrá superar las rígidas exigencias de la alta sociedad.

Las historias secundarias también reciben atención en el tráiler, incluidas actualizaciones sobre Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) y Lord Anderson (Daniel Francis), así como desarrollos en curso para Francesca (Hannah Dodd) y John Stirling (Victor Alli), y Colin (Luke Newton) y Penelope Bridgerton (Nicola Coughlan).

La cuarta temporada adapta elementos de la novela de Julia Quinn "Una oferta de un caballero", reimaginada con Sophie como Sophie Baek, una doncella disfrazada que cautiva a Benedict en un baile de máscaras. La primera parte, compuesta por los primeros cuatro episodios, se estrenó el 29 de enero de 2026 y ha recibido elogios por sus actuaciones, en particular de Thompson y Ha, así como por su apasionante tensión y profundidad emocional.

La temporada de ocho episodios se divide en dos partes de cuatro episodios, un formato que Netflix ha utilizado en temporadas recientes para generar suspenso. La segunda parte se emitirá exclusivamente en Netflix a partir de las 00:00 PT del 26 de febrero de 2026 (03:00 ET / 09:00 KST).

Las reacciones de los fans han sido rápidas y entusiastas desde el lanzamiento del tráiler, con las redes sociales llenas de entusiasmo sobre la química entre los protagonistas y especulando sobre el desenlace. Los comentarios en plataformas como YouTube y Reddit resaltan el entusiasmo por el desarrollo del romance, y muchos lo consideran una de las historias más sólidas de la serie hasta la fecha.

La showrunner de "Bridgerton", Jess Brownell, y la productora ejecutiva, Shonda Rhimes, siguen al frente de la producción, que sigue siendo uno de los mayores éxitos de Netflix. La serie ya ha sido renovada hasta la sexta temporada, lo que garantiza más historias de la alta sociedad más allá del arco argumental de Benedict.

A pocos días del estreno, los fanáticos están contando los días regresivos para ver si Benedict y Sophie desafiarán las convenciones para un final feliz, o si las barreras sociales resultarán demasiado formidables.