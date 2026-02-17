El magnate de la música y juez de televisión Simon Cowell es conocido por criticar a los artistas aspirantes, pero esta vez centró la atención en sí mismo.

Según The Mirror, Cowell hizo el comentario autocrítico en el evento de lanzamiento de la 19ª temporada de Britain's Got Talent, que regresa el 21 de febrero.

Cuando se le preguntó qué haría si tuviera que audicionar para el programa, Cowell respondió sin rodeos: "En realidad, ser la persona menos talentosa del mundo".

Sus compañeras juezas Alesha Dixon, Amanda Holden y KSI contraatacaron, sugiriendo que tenía talento propio, incluyendo imitaciones. Sin embargo, Cowell insistió.

Ante sus elogios, él simplemente dijo: "No, no lo hago. Simplemente no lo hago".

Holden siguió defendiéndolo durante el intercambio. "Eres una persona increíble", dijo. "Eres un ciclista increíble".

Cowell bromeó diciendo que podría mostrar sus paseos en bicicleta o imitaciones en un programa en vivo, pero luego aclaró cuál cree que es su verdadera habilidad. "Es lo único que sé hacer, de hecho", dijo sobre identificar el talento en los demás. "Tuve suerte, la verdad. Desde el principio me di cuenta, sinceramente, de que no tenía ningún talento para [lo que ocurre en Britain's Got Talent]. Sabes, cuando veo estas cosas, pienso: 'Bueno, yo no podría hacer eso'".

Volviendo a la pregunta original sobre la audición, reiteró: "Entonces la respuesta es nada".

Cowell ha sido juez de "Britain's Got Talent" desde su debut en 2007 y también fue el impulsor de "The X Factor", que se emitió de 2004 a 2018. El concurso de canto impulsó las carreras de artistas como "One Direction", "Little Mix" y "JLS".

The Mirror informó que Cowell regresará junto a los jueces y presentadores de larga trayectoria Ant McPartlin y Declan Donnelly.

A pesar de afirmar ser la celebridad "más desprovista de talento", la influencia de décadas de Cowell en la telerrealidad y la música pop sugiere lo contrario. Aun así, el veterano juez parece cómodo dejando que los concursantes sean el centro de atención, mientras que él sigue siendo, según admite él mismo, el hombre que simplemente sabe cómo identificar a una estrella.

Mientras tanto, Simon Cowell reveló al New York Times que casi dejó que Britney Spears abandonara su efímero papel de juez en "X Factor", citando su incomodidad con la atención de los medios y la dificultad de dar comentarios negativos a los concursantes, a pesar de su entusiasmo inicial.