La sexta temporada de La Casa de Los Famosos comenzó este martes 17 de febrero en la cadena de televisión estadounidense Telemundo, con Jimena Gallego y Javier Poza una vez más a la cabeza.

Estos son los integrantes:

Sergio Mayer

El conocido actor, ex político y cantante se hizo famoso en el mundo de los realities con su participación en La Casa de los Famosos México, como líder del team infierno. Es uno de los participantes sorpresa de la noche.

Laura Zapata - México

Actriz y cantante mexicana con una carrera de más de cuatro décadas en teatro, cine y televisión. Es especialmente reconocida por sus papeles de villana en telenovelas como María Mercedes y La usurpadora. Hermana de Thalía, Zapata también ha sido una figura recurrente en el debate público por sus posturas políticas y declaraciones en redes sociales.

Lupita Jones - México

Modelo, actriz y empresaria mexicana, coronada Miss Universo en 1991, convirtiéndose en la primera mexicana en ganar el certamen. Durante años fue directora de Miss Universo México y una figura clave en la industria de los concursos de belleza en el país. Su gestión ha sido influyente y también polémica.

Horacio Panchieri

Es un actor y modelo argentino nacido el 2 de diciembre de 1982 en Esquel, Argentina. Comenzó su carrera como modelo en revistas de su país y en 2012 se mudó a México para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), invitado por Eugenio Cobo. Tras su formación, debutó en la televisión mexicana con un papel en El color de la pasión y más tarde se consolidó con participaciones principales en melodramas como La sombra del pasado, Un camino hacia el destino y series como El juego de las llaves y De brutas, nada. Pancheri también ha incursionado en reality shows y formatos de entretenimiento como Top Chef VIP. Además de su carrera actoral, es padre de un hijo y mantiene una activa presencia en redes sociales

Caeli - México

Creadora de contenido digital mexicana cuyo nombre real es Patricia Caeli Santaolalla. Saltó a la fama en YouTube en la década de 2010 con videos de comedia y estilo de vida, consolidándose como una de las primeras influencers de gran alcance en habla hispana. Posteriormente expandió su carrera hacia la música y la actuación.

Yina Calderón - Colombia

Influencer y empresaria colombiana que se dio a conocer tras su participación en Protagonistas de Nuestra Tele. Ha mantenido una presencia constante en redes sociales y en el entretenimiento digital, combinando polémica, emprendimientos comerciales y apariciones en realities, lo que la ha convertido en una figura mediática recurrente.

Jailyne Ojeda - EEUU/México

Modelo e influencer estadounidense de ascendencia mexicana, conocida por su fuerte presencia en Instagram y otras plataformas sociales. Su imagen y contenido enfocado en moda y fitness le han permitido construir una marca personal con alcance internacional, especialmente entre audiencias jóvenes en Estados Unidos y América Latina.

Kunno- México

Creador de contenido mexicano cuyo nombre real es Guillermo Kunno. Alcanzó notoriedad internacional en TikTok durante la pandemia con coreografías virales y videos de estilo de vida. Desde entonces ha ampliado su perfil hacia la moda, eventos internacionales y colaboraciones con marcas globales.

Josh Martínez - Cuba/EEUU

Es el primer latino en ganar Big Brother en Estados Unidos. Es un cubanoamericano autodefinido como un "chico reality". Dijo ser enamoradizo y listo para disfrutar.

Laura González - Colombia

Modelo, reina de belleza y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, la artista colombiana dijo estar con su espíritu competitivo fuerte y lista para ganar.

Fabio Agostini - Peruano español

Se trata de una personalidad de la televisión y modelo que se ha dado a conocer en realities de alto perfil en el mundo hispanohablante. Aunque nació en Perú, Agostini ha declarado públicamente ser español y ha desarrollado gran parte de su carrera mediática en España. Alcanzó notoriedad primero en Esto es Guerra y consolidó su popularidad tras participar en Supervivientes, donde su perfil físico, competitivo y polémico lo convirtió en uno de los concursantes más comentados. En paralelo, ha construido una sólida presencia en redes sociales ligada al fitness, el estilo de vida y la exposición mediática.

Zoe Bayona

Su nombre circula principalmente en ámbitos del entretenimiento y las redes sociales. Hasta el momento, existe información biográfica verificada y autónoma limitada en medios de gran alcance sobre su carrera profesional o créditos específicos. La mayoría de las referencias a Bayona aparecen vinculadas a su familia, su presencia en redes sociales o conversaciones sobre talento emergente, y sería necesaria una confirmación adicional para detallar posibles roles actorales o proyectos formales.

Stefano Piccioni - Brasil

"Nunca una mujer me rechazó. Jamás recibí un no", esa fue la primera oración completa que dijo el brasileño residente en Miami. Su nombre ha circulado principalmente en contextos mediáticos relacionados con apariciones públicas y presencia digital. Tuvo participaciones en episodios del programa brasileño Túnel do Amor.

Julia Arguelles - México

Julia Argüelles es una actriz mexicana conocida por su participación en producciones juveniles de alcance internacional. Alcanzó mayor visibilidad por su trabajo en la serie BIA, donde formó parte del elenco que impulsó la proyección global del proyecto. Activa en redes sociales, Argüelles combina su carrera actoral con una fuerte presencia digital, consolidándose como una figura emergente dentro del entretenimiento latino.

Celinés Santos - República Dominicana

Kenny Rodríguez - República Dominicana

Yordidan Martínez - Cuba

Vanessa Arias - México

Kenzo Nudo

Curvy

Eduardo Antonio, El Divo de Placetas - Cuba

Oriana Marzoli - Venezuela/España