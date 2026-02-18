Jimena Gallego advirtió que había un famoso que dejaría a todos con la boca abierta y era verdad. También aseguró que Laura Zapata no sería la participante más peligrosa, y que habría situaciones que podrían sacar a Lupita Jones de sus casillas. Después de ver el primer episodio de La Casa de los Famosos 6, no cabe más que decir que tenía razón.

¡Y no es para menos!

La conductora mexicana es sinónimo del formato de la cadena Telemundo. Es la única del elenco que está desde el primer día. Para ella, el inicio de cada edición no es un simple arranque televisivo, sino un proceso que transforma por completo su rutina personal y familiar. De hecho, la preparación es intensa.

"Es un ritual que empiezo como desde un mes antes", me explicó Gallego en una entrevista via Zoom. "Empiezo a preparar toda mi vida, porque luego yo de verdad me meto un clavado adentro de la casa y salgo". La frase resume el nivel de entrega con el que enfrenta cada temporada. "Cuando termina, entonces mi familia, mis pendientes, todo lo voy dejando como en orden para poder entregarme de lleno a la casa", añade.

En esta sexta edición, vuelve a compartir la conducción con Javier Poza, una dupla que ya se ha consolidado frente a la audiencia. La presentadora no oculta su gratitud por seguir al frente del proyecto. "Muy agradecida también con mi empresa, con Telemundo, de que me sigan permitiendo estar al frente de este proyecto ahora junto a Javier Poza", dice. "Encantada de la vida de poder estar en esta sexta edición".

Gallego es consciente de que su presencia se ha convertido en un punto de referencia para el público que sigue el reality desde la primera temporada.

Una preparación intensa: sueño, botox y más

Su preparación no es solo emocional o profesional, también es física, algo de lo que habla sin filtros. "Soy súper disciplinada", reconoce. "El botox, ¿para qué te digo mentiras? Lo recomiendo, pero voy con una dermatóloga". Explica que ha cambiado su rutina de cuidado de la piel, priorizando sueros sobre cremas y escuchando cómo reacciona su piel.

"El descanso es parte de mi vida", afirma, al hablar del impacto del sueño en su imagen y energía frente a las cámaras. "Antes dormía cuatro horas y trabajaba mucho, pero ya entendí que para verte bien sí tienes que descansar". Incluso se muestra abierta sobre futuros procedimientos estéticos. "Cuando me toque hacer cirugía, voy a hacer cirugía y lo voy a compartir con el público", señala. "Lo importante es sentirte tú bien".

Más allá de su imagen, Jimena se involucra activamente en el análisis del elenco. Sobre la incorporación de Laura Zapata, una de las figuras más comentadas del casting, Gallego fue clara. "Me encantó", dice. "Es una gran actriz, pero nosotros la conocemos en el modo villana. En lo personal es un amor de mujer, muy sincera y no se queda callada". También subraya que no la encasilla. "No la tengo para nada en el estereotipo de villana. Sé que es una mujer completa y que nos lo va a demostrar dentro de la casa".

La conductora también anticipa que el encierro suele provocar revelaciones inesperadas. "Llega un punto en el que estás tan cómodo que realmente se te olvida", comenta. "De repente se te sale una que otra cosa, pero tampoco creo que va a platicar una historia que no quiera contar".

Sobre el nivel del casting, Gallego no duda. "Esta va a ser una temporada muy grande", asegura. "Venimos de un All Stars, pero ahora con un casting espectacular, nuevo y con mucho aprendido". Destaca el contraste entre participantes experimentados en realities y otros que llegan sin estrategia previa. "Una Lupita Jones nunca ha visto el show completo. Esa frescura es lo que vamos a ver", afirma.

Su papel, insiste, va más allá de presentar. "Yo necesito conocer todo de todos", explica. "Me pongo a estudiar porque quiero que cuando estén dentro de la casa ya saber muchas cosas de ellos para poder darle contexto al público. Al final, para eso estoy yo".

El elenco de la edición de 2026 incluye a Sergio Mayer y Horacio Panchieri, como grandes representantes masculinos de las telenovelas y los realities. Eduardo Antonio "El Divo de Placetas", es un cantautor cubano descubierto por Don Francisco quien también dijo sí. El resto son "chicos reality" poco conocidos para la audiencia, pero con experiencia en generar atención.

En cuanto a su imagen en pantalla, Gallego recalca que nada es improvisado. "Es todo un equipo", dice sobre sus looks. "Mi empresa tiene que estar cómoda con lo que yo luzca, pero también me dejan ser lo que yo quiero". Reconoce el trabajo de su estilista y maquillista, con quienes ha trabajado desde la primera temporada. "Yo me pongo flojita y cooperando. Me pongo el vestido y ellas hacen todo lo demás".

Con el estreno de esta sexta temporada ya en marcha, Jimena Gallego vuelve a posicionarse como la voz que guía al espectador dentro y fuera de La Casa de los Famosos. Una conductora que no solo presenta, sino que vive el reality desde adentro, con disciplina, preparación y una conexión directa con el público que la ha acompañado desde el primer día.