El Departamento de Seguridad Nacional dijo en una publicación en las redes sociales que durante la administración Biden "el 8% de toda la población de Nicaragua ingresó ilegalmente a Estados Unidos, junto con el 7% de Cuba, el 6% de Haití y el 5% de Honduras", cifras que citó como evidencia de la migración indocumentada a gran escala durante ese período.

La agencia también escribió que Estados Unidos se había convertido en "un vertedero de criminales del tercer mundo", una afirmación que presentó sin citar datos en la publicación.

The Biden Administration turned America into a dumping ground for criminals from the third world.



During the Biden era:



-8% of the ENTIRE population of Nicaragua illegally entered the US.



-This is in ADDITION TO 7% of Cuba, 6% of Haiti, and 5% of Honduras.



We must never… pic.twitter.com/ntKqDlFcye — Homeland Security (@DHSgov) February 18, 2026

La declaración se produce mientras el DHS se enfrenta a un escrutinio minucioso sobre cómo presenta la información sobre las leyes de inmigración. El departamento reconoció el jueves a CNN que su lista en línea, que destaca a las personas que considera "lo peor de lo peor", contenía inexactitudes que afectaban a aproximadamente el 5% de las entradas . Un portavoz afirmó que el problema se debió a un fallo técnico que ya se ha solucionado.

Una revisión reveló que, si bien miles de personas incluidas en la lista presentaban cargos penales graves, cientos aparecían con delitos menores, como infracciones de tránsito o posesión de marihuana. El DHS indicó que algunas de estas personas tenían delitos adicionales que no se reflejaban en las listas y enfatizó que todas las personas en el sitio web "han sido arrestadas por ICE y se les ha iniciado un proceso de deportación".

Los funcionarios locales también han cuestionado la presentación de los datos de cumplimiento de la ley por parte de la agencia. El Comisionado de Correccionales de Minnesota, Paul Schnell, afirmó que las cifras de arrestos publicadas durante un reciente operativo policial parecían incluir a personas que ya se encontraban bajo custodia. "En el mejor de los casos, el DHS malinterpreta fundamentalmente el sistema penitenciario de Minnesota", declaró. "En el peor, es pura propaganda".

El debate sobre los mensajes de cumplimiento se desarrolla mientras las negociaciones sobre la financiación del DHS siguen estancadas en Washington. El jueves, funcionarios de la Casa Blanca acusaron a los demócratas de negarse a hacer concesiones, mientras que los líderes demócratas afirmaron que no apoyarán un proyecto de ley de financiación a menos que cambien las prácticas de cumplimiento.

El representante Hakeem Jeffries dijo que la aplicación de las leyes de inmigración "debe ser justa, equitativa y humana", y agregó que sin reformas "el proyecto de ley de financiación del DHS no avanzará".