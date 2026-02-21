Si hubo una colaboración que cambió la historia de la salsa y de la música latina en general, fue la de Rubén Blades y Willie Colón. El sábado, el legendario artista panameño lamentó el fallecimiento del compositor, cantante, trombonista y productor neoyorquino, poniendo fin con tristeza a días de creciente preocupación tras la reciente hospitalización de Colón.

"Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón ha fallecido", escribió Blades en un breve pero emotivo mensaje público. "A su esposa Julia, a sus hijos, a su familia y seres queridos, les expreso mis más sinceras condolencias. Más adelante, y con serenidad, escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical".

El comunicado marcó la primera confirmación directa de la muerte de Colón por parte de alguien de su círculo artístico más cercano. Blades había sido quien alertó al público sobre el estado de salud de Colón, escribiendo días antes que su colega había sido hospitalizado en Nueva York debido a un aparente problema respiratorio.

En ese momento, Blades dijo que la información era limitada, pero instó a los fanáticos a mantener a Colón y su familia en sus pensamientos, un mensaje que rápidamente se extendió por el mundo de la música latina y provocó una gran cantidad de preocupación.

Colón, uno de los arquitectos más influyentes de la salsa moderna, murió a los 75 años. Su familia confirmó más tarde que falleció en paz, rodeado de sus seres queridos.

El vínculo entre Colón y Blades es una de las alianzas más trascendentales en la historia de la música latina. Aunque ambos ya contaban con carreras individuales consolidadas, su colaboración a finales de los 70 elevó la salsa a un nivel artístico y comercial completamente nuevo. Juntos, fusionaron letras con conciencia social con arreglos sofisticados, demostrando que la música bailable también podía funcionar como crítica política y arte narrativo.

Su trabajo más célebre, Siembra (1978), es ampliamente considerado como uno de los álbumes de salsa más importantes jamás grabados y uno de los más vendidos del género de todos los tiempos. Canciones como "Pedro Navaja" y "Plástico" trascendieron la pista de baile, ofreciendo agudos retratos de la vida urbana, la desigualdad y la contradicción moral en Latinoamérica y la diáspora latina en Estados Unidos. El álbum consolidó la reputación de Colón como productor visionario y el surgimiento de Blades como una voz líder en la composición con compromiso social.

A pesar de su éxito, ambos artistas siguieron caminos creativos separados y experimentaron períodos de distanciamiento y desacuerdo público. Aun así, ambos reconocieron constantemente la importancia de su historia compartida y el impacto cultural de su trabajo conjunto. En los últimos años, Blades había hablado con respeto de la influencia de Colón en su carrera y en la salsa en general, incluso cuando sus opiniones personales y políticas divergían.

La muerte de Colón ha suscitado homenajes de músicos, fans e instituciones culturales de todo el continente americano, muchos de los cuales le atribuyen la transformación de la salsa, de un género regional a un movimiento global. Su agresivo sonido de trombón, sus innovadores arreglos y su disposición a abordar temas incómodos transformaron la música latina durante sus décadas más formativas.

Mientras continúan los homenajes, el legado de Willie Colón sigue siendo inseparable del diálogo artístico que compartió con Rubén Blades, una asociación que no solo produjo música histórica sino que también cambió la trayectoria de la salsa y la música latina para siempre.