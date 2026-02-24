El actor inglés Daniel Radclifferegresa a Broadway en el Teatro Hudson con "Every Brilliant Thing". Las funciones de preestreno se estrenaron el 21 de febrero de 2026, justo después de su papel ganador del Tony en "Merrily We Roll Along" en el mismo escenario. Este unipersonal de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe tiene una duración de entre 60 y 75 minutos, sin intermedio, solo una narrativa pura y sin filtros que evoluciona con el público cada noche.

Los aficionados al teatro recuerdan sus cautivadoras interpretaciones en "Equus", "Cómo triunfar en los negocios sin esforzarse demasiado" y "El lisiado de Inishmaan". A sus 36 años, cambia la fama cinematográfica por la vulnerabilidad escénica, atrayendo a un público lleno ávido de esa chispa en directo. La función dura hasta el 24 de mayo y se estrena oficialmente el 12 de marzo. Las entradas en la web del teatro se están agotando.

Desempacando 'Cada cosa brillante'

La esencia: un niño anota pequeñas maravillas —unas tostadas recién hechas, el meneo entusiasta de un perro, estrellas fugaces— para convencer a su madre suicida de que no se arriesgue. Esa lista florece en su propia montaña rusa de dolor, romance y esperanza ganada con esfuerzo, interpretada en solitario con un toque suave al público. Nadie se siente presionado a participar; se trata de esa vibra compartida que mantiene la vida y la imprevisibilidad.

Comenzó en el Fringe de Edimburgo, conquistó el Off-Broadway en 2014, impulsó un especial de HBO protagonizado por Donahoe y encendió el West End londinense el año pasado con figuras como Minnie Driver. Jeremy Herrin dirige, creando risas agudas a través de la depresión y la pérdida sin edulcorar jamás. Ha realizado giras por más de 80 países, pero Broadway con Radcliffe logra ese punto ideal de Nueva York: íntimo, real, inolvidable.

¿Por qué verlo en vivo?

Radcliffe hace que las "cosas brillantes" resuenen, convirtiendo lo cotidiano en algo profundo que se te queda grabado. Productores como Second Half mantienen el Teatro Hudson vibrante desde su último éxito. El montaje se nutre del pulso de la sala: algunas noches son ligeramente divertidas, otras llegan más lejos, pero siempre aterriza con esa mezcla de liberación y calidez. Los fans se despiden con una visión diferente de los pequeños logros que nos ayudan a superar los momentos difíciles, y el encanto de Radcliffe lo sella. Su ritmo clava esos ritmos tranquilos donde la risa abre las cosas difíciles, dejándote asentir con la cabeza ante las simples verdades de la lista. Si te va el teatroesas noches que mezclan lágrimas, risas y un paso más, esto es una gran entrega. No es solo un espectáculo; es un recordatorio de lo que nos motiva, envuelto en su magnética presencia en vivo. Consigue tu asiento para "Every Brilliant Thing" antes del 24 de mayo; Daniel Radcliffe en el escenario convierte lo ordinario en mágico, una lista a la vez.