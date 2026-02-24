Hay una crueldad particular en la frase "se acerca el invierno" cuando ya lleva más de una década viniendo. Y, sin embargo, aquí estamos de nuevo: lectores oteando el horizonte en busca de Vientos de invierno, mientras George R. R. Martin, muy vivo, gracias, suena como un hombre intentando mantener el equilibrio en una pasarela móvil que nunca se detiene.

Martin ya tiene 77 años y está harto de que desconocidos traten su pulso como si fuera la fecha límite de una publicación. "Nunca pensé que llegaría a los 77. Soy viejo, así que tengo algunas dolencias propias de la vejez. A veces me duele la espalda baja. No me gusta estar de pie. Pero me siento bien", declaró a The Hollywood Reporter, antes de soltar la típica frase directa y de humor negro que debería haber puesto fin a la cháchara hace años: "Quizás deberías titular: "George RR Martin no se está muriendo"."

Si la situación se puede expresar en términos sencillos, es la siguiente: Martin dice que se siente bien a pesar de los dolores propios de la edad; todavía está trabajando en Vientos de invierno ; y, según su propio relato, el libro sigue teniendo aproximadamente el mismo número de páginas escandaloso que citó hace años.

Los vientos del invierno y el titular que nunca muere

La especulación sobre la salud no es nueva y no es cortés. Martin lleva años lidiando con comentarios morbosos en línea, incluyendo a gente que prácticamente escribe su obituario mientras el manuscrito sigue sin terminar. En la entrevista con The Hollywood Reporter, deja claro que no necesita que sus fans ni nadie más realicen análisis actuariales amateurs en público.

Vale la pena detenerse en lo que esto significa para los lectores de fuera de Estados Unidos, donde el circuito de convenciones de Martin puede parecer una subcultura de nicho con su propio lenguaje. La WorldCon, por ejemplo, es la longeva Convención Mundial de Ciencia Ficción, un encuentro itinerante donde los autores organizan paneles y los fans hacen cola para hacer preguntas, a veces malintencionadas.

Circuló un clip de la WorldCon 2025 en el que un fan le dijo a Martin: "No vas a estar por mucho más tiempo", lo que provocó una pregunta sobre si Brandon Sanderson debería terminar la serie, un momento que pareció menos preocupación y más un abucheo.

Martin también ha sido sincero sobre cómo la pandemia agudizó su cautela. En julio de 2022, publicó una actualización en su sitio web oficial, Not a Blog, su principal canal directo con los lectores sobre viajes y, poco después, dio positivo por COVID-19 durante ese período.

Los vientos del invierno y el problema del número de páginas

Si el discurso sobre la salud resulta desagradable, el discurso sobre el libro puede resultar... circular. Martin ha afirmado tener escritas unas 1100 páginas para Vientos de Invierno , y los informes sobre la reciente entrevista señalan que esta es la misma cifra que citó en 2022 y 2023, aunque el contenido de esas páginas haya cambiado tras reescrituras. Otro relato, de la aparición de Martin en The Late Show with Stephen Colbert en diciembre de 2022, lo sitúa con "unas 1100 o 1200 páginas" completadas en ese momento, y cientos más por escribir.

Esa es la parte desesperante para los lectores habituales de Canción de Hielo y Fuego : la cifra es lo suficientemente alta como para parecer una victoria, pero lo suficientemente estática como para sugerir un estancamiento. Martin básicamente ha admitido que no puede escribir al ritmo de los noventa, lo cual es una forma suave de decir que el motor que produjo los libros anteriores ya no funciona con el mismo combustible.

Mientras tanto, la franquicia que lo rodea se niega a quedarse de brazos cruzados. HBO ya ha convertido el mundo de Martin en Juego de Tronos y La Casa del Dragón, y Martin ha confirmado que todavía hay cinco o seis proyectos spin-off en desarrollo, añadiendo: "Sí, hay algunas secuelas". Esto es genial para el universo televisivo, pero menos tranquilizador para quienes quieren que la historia principal se termine primero en el papel.

¿Se estrenará entonces Vientos de Invierno en 2026? Martin no lo ha prometido, y quien diga lo contrario vende certezas donde no las hay. Sin embargo, insiste en la misma obstinación: sigue aquí y sigue escribiendo.