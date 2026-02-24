En una publicación de Instagram del martes 24 de febrero, la copresentadora de Today, Savannah Guthrie, anunció que ofrecen una recompensa familiar de hasta un millón de dólares por cualquier información que conduzca a la recuperación de su madre, Nancy Guthrie. Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida el 1 de febrero.

En el emotivo video, el presentador dijo: "Es el día 24 desde que nuestra mamá fue secuestrada de su cama en plena noche". Savannah describió las últimas semanas como una agonía, y dijo que ella y su familia están constantemente preocupados por su madre, Nancy.

También reconoció a los millones de personas que han estado orando por su regreso, diciendo: "Por favor, sigan orando sin cesar. Seguimos creyendo en un milagro. Seguimos creyendo que puede volver a casa".

Profundización del atractivo público

Savannah también habló sobre la posibilidad de que su madre ya no esté viva, pero reiteró que ella y su familia simplemente necesitan estar seguros. Dijo: "Puede que ya se haya ido. Puede que ya haya regresado a casa con el Señor a quien ama, y ​​esté bailando en el cielo con su mamá y su papá, con su querido hermano Pierce y con nuestro papá. Y si esto es lo que tiene que pasar, lo aceptaremos".

Savannah Guthrie says her family is offering a reward of up to $1 million for the recovery of her 84-year-old mother, Nancy Guthrie. She released a new video this morning. Here's the latest on the investigation: https://t.co/AaV17dtqoE pic.twitter.com/UlJ1DQurib — News10NBC (@news10nbc) February 24, 2026

"Pero necesitamos saber dónde está. Necesitamos que vuelva a casa", dijo Savannah Guthrie. Según la presentadora de Today, por esta razón, su familia ofrece una recompensa familiar de hasta un millón de dólares por cualquier información que pueda ayudar a recuperar a su madre, Nancy Guthrie. Instó a cualquier persona que tenga información a llamar al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).

Puedes mantener el anonimato si quieres. Alguien sabe algo que puede traerla a casa. Alguien lo sabe. Y te rogamos que, por favor, te presentes ahora.

Savannah dijo que su familia también donará medio millón de dólares al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados por sus esfuerzos para ayudar a las familias a afrontar la pérdida y la búsqueda de personas desaparecidas.

Ella dijo: 'Esperamos que la atención que se le ha brindado a nuestra mamá y a nuestra familia se extienda a todas las familias como la nuestra que están en necesidad, necesitan oraciones... y necesitan apoyo'.

Recompensa creciente

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez en su casa cerca de Tucson, Arizona, la madrugada del 1 de febrero de 2026. Las autoridades creen que fue secuestrada. Las fuerzas del orden federales y locales, incluyendo el FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Pima, han investigado activamente su desaparición desde entonces. No se ha identificado a ningún sospechoso, y las pruebas clave de ADN aún no han aportado pistas.

Savannah Guthrie’s latest video calling for the return of her mother, #NancyGuthrie.

“Every long hour has been agony”

The family is now offering a $1M reward for information that leads to her “recovery.” pic.twitter.com/9CR3ay9qpm — Max Gorden (@Max_Gorden) February 24, 2026

Antes de la reciente oferta de recompensa familiar de Savannah Guthrie, las agencias federales y locales ya habían propuesto una recompensa acumulada de $200,000 (£148,000) por cualquier información que pueda conducir a la ubicación de Nancy o al arresto de los responsables.

Al ofrecer un millón de dólares, el mensaje de Savannah Guthrie aumenta significativamente las apuestas con la esperanza de que cualquiera que tenga conocimiento se presente.

Mientras Savannah Guthrie y su familia continúan buscando información de forma más agresiva aumentando significativamente la recompensa, los investigadores continúan siguiendo todas las pistas creíbles.

El público ha estado enviando una multitud de pistas; mientras tanto, grupos de búsqueda voluntarios han estado activos en la región a pesar de las advertencias oficiales de dejar que los profesionales manejen tareas sensibles a la evidencia, según AP News .