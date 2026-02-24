Cuando Karen Newton finalmente regresó a su casa en Hertfordshire tras seis semanas de detención migratoria en Estados Unidos, lo primero que notó fue el silencio. Lo segundo, lo que no había. Su equipaje, confiscado cuando ella y su esposo fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, nunca regresó.

Dentro había ropa, objetos personales y recuerdos de lo que había comenzado como unas vacaciones planeadas con tiempo. Meses después, Newton dice que aún no tiene explicación de adónde fueron a parar esas pertenencias.

El caso de su equipaje confiscado ha planteado desde entonces una pregunta incómoda: ¿qué sucede exactamente con la propiedad confiscada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)?

Newton, de 65 años, viajó a Estados Unidos en 2025 con una visa de turista válida. Según informó The Guardian , estuvo detenida durante seis semanas a pesar de no tener antecedentes penales. Si bien gran parte de la atención se ha centrado en la legalidad de su detención, el asunto no resuelto de la confiscación de su equipaje ha generado controversia en internet.

¿Qué sucede cuando ICE confisca sus pertenencias?

En la mayoría de las cárceles estadounidenses, los bienes personales se inventarian, se empaquetan y se devuelven al ser liberados. La política del ICE también establece que los bienes de los detenidos deben registrarse y almacenarse. Sin embargo, los críticos argumentan que, en la práctica, el proceso puede ser opaco.

En Reddit, un comentarista afirmó: "Se quedan con todas tus cosas; se llama confiscación, y la mayoría de las veces ni siquiera se registra, va directamente a sus bolsillos". Sin embargo, recientemente no se han presentado pruebas que respalden esta acusación. Pero el lenguaje contundente demuestra cierta desconfianza tras la aparición de informes sobre agentes del ICE robando mientras detenían activamente a inmigrantes ilegales.

Otro escribió: "La mayoría de las veces, la gente no recupera sus pertenencias". El mismo usuario alegó que periodistas independientes habían reportado casos en los que se había rastreado el origen de teléfonos móviles hasta casas de empeño.

Un usuario sugirió una explicación más burocrática, simplemente publicando: "Decomiso de bienes civiles. Si tuviera que adivinar". El decomiso de bienes civiles es un proceso legal que permite a las fuerzas del orden incautar bienes sospechosos de estar relacionados con delitos. Sin embargo, su aplicación en la detención migratoria varía según el caso y no debería aplicarse en todo momento.

Algunas reacciones se tornaron incendiarias. "Los terroristas del ICE están robando y vendiendo estas pertenencias para su propio beneficio", alegó un comentarista, añadiendo que la supervisión federal no intervendría. Otro comparó la situación con atrocidades históricas, escribiendo: "Los nazis también hicieron esto".

Voces más mesuradas plantearon preguntas prácticas. "Si se trata de una casa de empeños, las víctimas deberían poder presentar una denuncia ante la policía y presentar cargos", observó un usuario, señalando que sin saber dónde acaban las propiedades, es casi imposible recurrir.

Un turista británico quiere respuestas

La propia Newton no ha acusado a los agentes de robo. En cambio, afirma que simplemente nunca recuperó su equipaje. Presentó una reclamación al seguro de viaje y sigue buscando aclaraciones. "De vez en cuando pienso en algo más que había en mi maleta y que nunca volveré a ver", dijo.

Lo sorprendente de esto no es solo la pérdida de objetos personales, sino la ausencia de un registro documental claro. Si se registran las pertenencias, ¿dónde está la documentación? Si se transfieren, ¿quién es responsable?

El ICE ha declarado previamente que sus agentes siguen los procedimientos federales en relación con los bienes de los detenidos, y no existe confirmación oficial de mala conducta sistemática en el manejo de los bienes confiscados. Sin embargo, para exdetenidos como Newton, la falta de transparencia deja dudas persistentes.

Su experiencia llega en un momento en que el turismo internacional en declive golpea a Estados Unidos, y los organismos del sector estiman que se perderán miles de millones de dólares en ingresos en 2025. La confianza es importante, no solo en los procedimientos fronterizos, sino también en lo que sucede después de que te quitan una maleta.

Por ahora, las pertenencias de Newton siguen desaparecidas. Y para muchos observadores en línea, hasta que sus pertenencias sean devueltas, existe la posibilidad de que los rumores de robo sean ciertos.