La cantante y actriz surcoreana Nana se ha negado a comparecer ante el tribunal como testigo en el juicio por robo del hombre que irrumpió en su casa, diciendo que teme un mayor trauma psicológico y posibles daños secundarios si testifica.

Según informes de noticias de entretenimiento coreanas, Nana notificó al tribunal que no testificaría en el caso de robo en curso contra el intruso que entró en su casa en Guri, provincia de Gyeonggi.

Su equipo legal explicó que sigue sufriendo traumas a causa del incidente y tiene un profundo temor de volver a enfrentarse al acusado en un tribunal público. Argumentaron que obligarla a testificar podría empeorar su salud mental y exponerla a una segunda victimización mediante un nuevo escrutinio y confrontación, según allkpop .

El tribunal había adoptado previamente a Nana y a su madre como testigos clave para esclarecer lo ocurrido durante el allanamiento y la pelea. Sin embargo, la decisión de Nana ahora plantea interrogantes sobre cómo procederán los jueces, ya que el acusado refuta muchas de las acusaciones de la fiscalía y se presenta como la verdadera víctima.

El caso se deriva de un allanamiento ocurrido el 15 de noviembre en la residencia de Nana en Acheon-dong, Guri, donde un hombre de unos 30 años supuestamente subió por una escalera, entró por una puerta que no estaba cerrada con llave y se enfrentó a Nana y a su madre mientras estaba armado.

Los investigadores afirmaron que las amenazó y les exigió dinero, lo que desencadenó un violento forcejeo en el que tanto Nana como su madre sufrieron lesiones lo suficientemente graves como para requerir semanas de tratamiento médico. La policía concluyó que las acciones de Nana al defenderse fueron legítima defensa y remitió únicamente al sospechoso a la fiscalía por robo y lesiones, informó Chosun .

Sin embargo, el acusado ha negado partes clave de la acusación. Afirma que solo entró para robar, que no llevaba un arma preparada, e insiste en que fue él quien resultó principalmente herido tras ser "golpeado unilateralmente" por Nana. Incluso ha insinuado que nunca agredió a Nana ni a su madre de la forma descrita por los investigadores.

Durante audiencias anteriores, el tribunal cuestionó enérgicamente la versión del acusado, cuestionando si se ajustaba al sentido común en una situación de allanamiento de morada. Aun así, dado que Nana se niega a testificar por trauma y temor a sufrir daños secundarios, los jueces deben ahora sopesar las pruebas documentales, los historiales médicos y otros testimonios para llegar a un veredicto.

La simpatía del público en Corea del Sur se ha inclinado mayoritariamente hacia Nana, especialmente tras informes de que ahora porta gas pimienta y sufre de ansiedad desde el ataque. Muchos comentaristas en línea argumentan que las víctimas de delitos violentos no deberían ser llevadas a juicio si hacerlo podría agravar su sufrimiento, y consideran la negativa de Nana un acto razonable de autoprotección en lugar de una evasión, según el Korea JoongAng Daily .