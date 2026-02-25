El filántropo estadounidense y creador de Microsoft, Bill Gates, reconoció haber tenido relaciones extramatrimoniales con dos mujeres rusas durante su matrimonio con Melinda French Gates, aunque rechazó las afirmaciones que circulan en línea de que "admitió" haber estado con prostitutas rusas.

La admisión, reportada por The Wall Street Journal y otros medios, se produjo durante un ayuntamiento de la Fundación Gates donde el filántropo multimillonario también se disculpó con el personal por su asociación pasada con Jeffrey Epstein, calificándola de "gran error".

En la reunión, Gates confirmó dos romances: uno con una jugadora de bridge rusa a la que conoció en eventos de bridge y otro con un físico nuclear ruso a quien conoció en sus negocios. Estos informes no describen a las mujeres como trabajadoras sexuales, y las declaraciones de Gates, según lo difundido por estos medios, no constituyen una admisión de haber pagado por sexo.

Esta renovada atención surge en medio de una oleada de materiales recién publicados del Departamento de Justicia relacionados con Epstein, el difunto financiero que falleció en prisión en 2019 mientras esperaba un juicio federal por cargos de tráfico sexual. Los documentos del Departamento de Justicia incluyen referencias a múltiples reuniones entre Gates y Epstein tras su condena en Florida en 2008 por solicitar la prostitución de una menor, además de imágenes censuradas que, según se describe, muestran a Gates con mujeres no identificadas. Gates declaró al personal que esas fotos fueron tomadas a petición de Epstein y negó haber presenciado o participado en conductas delictivas.

"No hice nada ilícito. No vi nada ilícito", dijo Gates, citado en la cobertura del ayuntamiento.

Las interacciones de Gates con Epstein se han reportado durante años, pero la última filtración de documentos ha agudizado las preguntas sobre por qué uno de los filántropos más prominentes del mundo mantuvo contacto con un hombre ya conocido públicamente como un delincuente sexual convicto.

Bill Gates admits he had 2 affairs with Russian women, apologizes to staff over Jeffrey Epstein ties https://t.co/4tuP1qRpBm pic.twitter.com/Rok1KUqTK4 — New York Post (@nypost) February 25, 2026

Según el informe del WSJ, Gates asumió la responsabilidad de asociarse con Epstein y se disculpó por involucrar a ejecutivos de la Fundación en reuniones relacionadas con Epstein. El portavoz afirmó que Epstein nunca fue empleado de la fundación ni recibió pagos de ella.

La prensa pública también ha descrito los intentos de Epstein de usar la vida personal de Gates como palanca. Epstein intentó presionar a Gates por un supuesto romance con una jugadora de bridge rusa, al tiempo que intentaba conseguir que Gates se convirtiera en un importante patrocinador de un fondo filantrópico. The Guardian también informó sobre ese episodio, calificándolo de intento de extorsión o chantaje a Gates.

Inside Philanthropy, que revisó correos electrónicos que hacían referencia a un concepto propuesto de fondo asesorado por donantes, describió cómo Epstein presionó a Gates y a su equipo sobre la construcción de un vehículo de donaciones a gran escala y cuán seriamente se consideraron esas discusiones durante el período cubierto por la correspondencia.