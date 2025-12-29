Prince Royce y Romeo Santos unieron fuerzas a finales de 2025 para lanzar un disco en conjunto y anunciar una gira para los próximos meses, pero no son los únicos gigantes de la música latina que recorrerán escenarios en 2026. Bad Bunny y Shakira seguirán dominando en sus tours, que no solo van a América Latina sino a Europa. Laura Pausini, Ricardo Montaner y Eros Ramazzotti representan a los clásicos, pero son muchas giras las que vienen y estas son las más importantes.

1-Carlos Santana sigue haciendo historia con su Oness Tour, que recorrerá Estados Unidos en marzo y abril. Entradas aquí.

2- Laura Pausini comienza su Yo Canto World Tour el 14 de mayo en San Juan Puerto Rico. En el centro del tour está su increíble antología de canciones del pop latino, incluyendo "Oye Mi Canto" (Gloria Estefan), "Bachata Rosa" (Juan Luis Guerra), "Hijo de la Luna" (Mecano), "Livin' la Vida Loca – Spanglish Version" (Ricky Martin), "Antología" (Shakira), "Mariposa Technicolor" (Fito Páez) y "Hasta la Raíz" (Natalia Lafourcade), entre muchas otras. Entradas aquí

3-La gira Una Historia Importante de Eros Ramazzotti dará inicio el 14 de febrero en París y llega a Estados Unidos el 24 de octubre, comenzando en Boston. El tour mundial acompaña al álbum del mismo nombre del cantautor italiano Entradas aquí.

4- Después de un retiro de dos años, el cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner comienza su gira El Último Regreso en febrero en Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de proceder con su gira global por varias ciudades de España, Francia e Italia entre otras de Europa. Entradas aquí.

5- El Rey de la Bachata, Romeo Santos, y el Príncipe del género, Prince Royce, han anunciado su gira Better Late Than Never. El anuncio se realizó a través de un reel en Instagram protagonizado por el actor dominicano Manny Pérez y el comediante Splo. El Tour, para el que solo se han anunciado fechas en Canadá y Estados Unidos, comienza el 1 de abril de 2026 en el Fiserv Forum de Milwaukee, WI. Entradas aquí.

6- J Balvin arrancó su tour con dos conciertos masivos de un total de 13 horas en su natal Colombia. En 2026 lleva su espectáculo al resto de su país y, si tenemos suerte, luego al resto del mundo. Si no, también es una oportunidad para hacer turismo musical. Entradas aquí.

7- Maná no deja de viajar llevando su música a todos los rincones donde viven sus fanáticos. La banda mexicana llevar su Vivir Sin Aire Tour a todo Estados Unidos con conciertos a partir de febrero. Entradas aquí.

8.Reik anunció un tour intenso por Estados Unidos entre marzo y abril. Entradas aquí.

9. Ricardo Arjona ya hizo historia en su Guatemala natal con una residencia al estilo Bad Bunny, como punta de lanza para su gira Lo Que El Seco No Dijo. La parte estadounidense comienza en enero e incluye cinco noches en Miami y dos en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Entradas aquí.

10. El X Tour de Xavi cierra en enero con cinco fechas, aunque los fans esperan que el artista de música mexicana anuncie más conciertos a nivel internacional. Esperamos con ansias. Entradas aquí.

11. Los Tigres del Norte también estarán ocupados en la primavera de 2026 con su La Lotería Tour, con fechas en las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá. Entradas aquí,

12.Después de un éxito increíble en Argentina y México, Cazzu trae su gira Latinaje a Estados Unidos este 2026 y las entradas están casi todas vendidas. Entradas aquí.

Como bonus, pero a la vez la gira más grande, es la de Bad Bunny, con su única parada en Estados Unidos: El Medio Tiempo del Super Bowl. También se espera que Shakira y Karol G anuncien fechas pronto.