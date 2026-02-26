A medida que se publican nuevos documentos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, un nombre importante que se omite repetidamente en los registros es Sean "Diddy" Combs. Ambos hombres supuestamente se mueven en los mismos círculos en Nueva York, pero las fuentes afirman que no existe ningún vínculo documentado entre ellos.

Según el informe de Rob Shuter, fuentes confidenciales en Manhattan afirman que no hay pruebas verificadas que ubiquen a Combs en los archivos de Epstein. Fuentes citadas en esa cobertura afirman que la ausencia de registros no es accidental.

Una persona con información privilegiada de Manhattan afirmó: "Epstein no quería tener nada que ver con Diddy". La misma fuente añadió: "Mantenía a Diddy a distancia".

Otra fuente describió diferencias en sus estilos públicos y profesionales. "Epstein prefería el poder silencioso: académicos, financieros, políticos", afirmó la fuente.

Diddy era vida nocturna, ostentación, espectáculo de celebridades. Ese no era el mundo de Epstein.

Otro observador dijo: "Diddy habría aceptado una reunión en un instante. ¿Acceso a un avión privado, esas habitaciones? Por supuesto. Pero a Epstein no le interesaba".

Una fuente cercana ofreció una evaluación contundente: "Debes ser realmente malo para que Jeffrey no quiera tener nada que ver contigo".

No existe documentación confirmada que vincule a Combs con Epstein en los materiales publicados. A pesar de las discusiones en línea, el registro documental disponible públicamente no muestra reuniones ni vínculos formales entre ambos.

Los herederos de Epstein acuerdan un acuerdo de hasta 35 millones de dólares con las víctimas

Mientras tanto, los herederos de Epstein acordaron recientemente una propuesta de acuerdo de demanda colectiva que podría pagar a las víctimas hasta 35 millones de dólares, según CNN.

El acuerdo resolvería una demanda colectiva civil de 2024 y se requiere la aprobación de un juez federal en el Distrito Sur de Nueva York.

Según los términos, el patrimonio podría emitir un cheque por $35 millones si hay 40 o más víctimas válidas. Si menos de 40 son elegibles, el monto a pagar sería de $25 millones.

El acuerdo ha sido alcanzado por los representantes del patrimonio, Darren Indyke y Richard Kahn, quienes han aceptado los términos.

El acuerdo establece que prohibiría a las víctimas, según Court House News Service, "afirmar, iniciar, instituir, procesar, continuar procesando o mantener en cualquier tribunal de justicia o equidad, tribunal de arbitraje o foro administrativo todas y cada una" de las reclamaciones descargadas contra Indyke y Kahn.

La demanda civil acusó a la pareja de ser "personalmente esencial para el éxito de Epstein Enterprise", alegando que estructuraron cuentas y retiros para facilitar el acceso a grandes sumas de efectivo relacionadas con las operaciones de Epstein.

La denuncia también afirmó que ayudaron a crear una red financiera compleja utilizando múltiples cuentas bancarias y entidades corporativas.

El caso está a cargo del juez federal de distrito Arun Subramanian, quien el verano pasado presidió el juicio por tráfico sexual de Combs.

Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, fue declarada culpable en 2021 del esquema de tráfico y posteriormente condenada a 20 años de prisión. La fiscalía declaró que Maxwell ganó millones de dólares facilitando el abuso.

El patrimonio acordó previamente en 2023 un acuerdo por separado de 290 millones de dólares en una demanda colectiva que involucra a las víctimas, según informó Reuters. Además, los programas de compensación establecidos para los sobrevivientes han distribuido fondos significativos a los solicitantes elegibles.