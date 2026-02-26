Las autoridades que investigan el secuestro de Nancy Guthrie, de 84 años, reconocieron que la evidencia de ADN recuperada de su casa de Catalina Foothills puede ser "inutilizable" debido a la degradación o contaminación, al tiempo que confirmaron que una mochila encontrada a millas de distancia no tiene conexión con el caso, mientras la búsqueda de la madre desaparecida de la copresentadora del programa Today de NBC, Savannah Guthrie, entra en su día número 27 sin nuevos arrestos ni grandes avances.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, proporcionó la información actualizada durante una breve rueda de prensa, indicando que el análisis forense de las gotas de sangre encontradas en el porche delantero y otras muestras del interior de la residencia ha arrojado resultados inconcluyentes o deficientes.

"Algunas pruebas de ADN no son utilizables en este momento debido a factores ambientales y la antigüedad de las muestras", declaró Nanos. "Seguimos trabajando con laboratorios estatales y federales para explorar otras opciones de análisis, pero no nos basamos únicamente en el ADN para avanzar en la investigación".

El sheriff también abordó las persistentes especulaciones sobre una mochila descubierta en una zona desértica cercana poco después de la desaparición de Guthrie el 1 de febrero. "La mochila recuperada al principio de la búsqueda ha sido completamente procesada y se ha descartado su relación con este caso", confirmó Nanos. "No coincide con la descripción proporcionada por las imágenes de vigilancia, y no se encontraron vínculos forenses". Esta aclaración surge tras semanas de teorías públicas que vinculan el artículo con el sospechoso visto en la cámara del timbre Nest de Nancy Guthrie.

El sospechoso, capturado en imágenes en blanco y negro publicadas por el FBI el 10 de febrero, es descrito como un hombre de aproximadamente 1,75 a 1,80 metros de altura y complexión promedio. Llevaba pasamontañas, guantes y una mochila Ozark Trail "Hiker Pack" de 25 litros mientras se acercaba a la puerta con un arma de fuego enfundada. Fuentes informaron a ABC News y NBC News los días 23 y 24 de febrero que algunas imágenes publicadas muestran al individuo sin la mochila ni el arma, lo que generó especulaciones sobre múltiples visitas a la propiedad. El sheriff Nanos reiteró el 26 de febrero que las fotos carecen de fecha y hora, y calificó cualquier conclusión sobre fechas separadas como "puramente especulativa".

Los investigadores han revisado miles de horas de grabaciones de vigilancia del área metropolitana de Tucson y han solicitado grabaciones adicionales a los vecinos, con especial énfasis en las del 11 de enero (de 21:00 a 00:00) y el 31 de enero (de 9:30 a 11:00). Una vecina, Aldine Meister, declaró a Fox News Digital el 25 de febrero que había visto a un joven "sospechoso" caminando por el vecindario unas dos semanas antes de la desaparición. "No llevaba la ropa habitual para caminar y llevaba el sombrero muy calado hasta los ojos", dijo Meister. "Simplemente no le quedaba bien". Meister informó del avistamiento a las autoridades después de que el caso se hiciera público.

La familia, encabezada por Savannah Guthrie, anunció una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca a la recuperación de Nancy Guthrie, cumpliendo con los criterios de pago del FBI. Savannah compartió un emotivo video en Instagram el 24 de febrero, en el que decía: "Seguimos creyendo en un milagro, seguimos creyendo que puede volver a casa, contra toda esperanza". Reconoció la posibilidad de que su madre "pueda estar perdida" o "ya haya fallecido", pero instó a cualquier persona con información a contactar al FBI al 1-800-CALL-FBI o a tips.fbi.gov, o a enviar pistas anónimas a través de 88-Crime.

El FBI sigue ofreciendo hasta 50.000 dólares por información que conduzca a la recuperación y el arresto de los responsables, mientras que 88-Crime ofrece una recompensa adicional de 102.500 dólares. La agencia ha recibido miles de pistas desde que publicó las imágenes del sospechoso, aunque las autoridades no han confirmado ninguna petición creíble de rescate ni las comunicaciones relacionadas con bitcoins reportadas por algunos medios de comunicación.

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del 31 de enero, después de que su yerno la dejara después de cenar. No acudió a un servicio religioso virtual programado a la mañana siguiente, lo que despertó la preocupación de la familia. Las gotas de sangre en el porche y la manipulación de la cámara del timbre sugieren un crimen. Todos los familiares directos, incluyendo a Savannah Guthrie y sus hermanos, han sido absueltos de toda sospecha.

El tranquilo y adinerado barrio de Catalina Foothills permanece en vilo, con residentes colocando flores y notas en el exterior de sus casas. La distancia entre las propiedades, los cielos oscuros y la escasa vigilancia han obstaculizado el progreso. Los investigadores continúan con el trabajo forense, el análisis digital y el sondeo, limitando la información pública a los desarrollos significativos para preservar los recursos.

A medida que el caso se alarga hasta su cuarta semana, la familia Guthrie y las autoridades mantienen la esperanza de que surjan nuevas pistas. Se insta a cualquier persona con información a contactar al FBI o al Departamento del Sheriff del Condado de Pima. La investigación continúa activa y en curso, sin que se haya identificado públicamente a ninguna persona de interés ni se hayan realizado arrestos.