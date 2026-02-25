Se encontró una versión manuscrita del Salmo 91 dentro de la lujosa cabaña donde Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", fue localizado y herido de muerte durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. El texto incluía la frase: "Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, estarás a salvo".

Te recomendamos: Los nombres de Josi Cuen y Jorge Medina se suman a la creciente lista de artistas mexicanos vetados en Estados Unidos

Las autoridades descubrieron la nota junto a veladoras religiosas e imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Charbel, la Sagrada Familia y San Martín Caballero, según El Sol de México.

La cabaña, ubicada en un exclusivo desarrollo de un club campestre a unos 90 kilómetros al sur de Guadalajara , presentaba indicios de ocupación reciente, incluyendo restos de comida, medicamentos y camas. Las autoridades estadounidenses ya habían incluido la propiedad en una lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en 2020, identificándola como parte de una red presuntamente utilizada para lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El sitio también había aparecido en documentos judiciales estadounidenses relacionados con la hija de Oseguera, Jessica Johanna Oseguera González.

La hoja manuscrita, fechada el 26 de enero de 2026 —27 días antes de la operación— reproducía fragmentos del Salmo 91, un pasaje bíblico centrado en la protección divina contra la violencia y la peste. "Su lealtad será tu escudo y armadura. El desastre no te alcanzará", decía el texto.

El analista Óscar Moha explicó al medio que las figuras involucradas en el crimen organizado suelen adoptar "una especie de sincretismo", combinando símbolos y oraciones como amuletos protectores más que como expresiones de fe doctrinal.

El general Ricardo Trevilla Trejo declaró el martes, durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, que las fuerzas de inteligencia localizaron a Oseguera rastreando a un socio de una de sus parejas . Tras confirmar su presencia en la cabaña, las fuerzas especiales intervinieron. Oseguera intentó huir hacia una zona boscosa tras un tiroteo, pero resultó herido y murió mientras era trasladado en helicóptero, informaron las autoridades.

El asesinato de El Mencho provocó una reacción violenta del CJNG en todo México, con operativos del cártel incendiando autos y generando unos 250 bloqueos de carreteras en llamas en 20 estados diferentes.