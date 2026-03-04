Rosé de BLACKPINK y Bruno Mars han seguido cautivando a sus fans con su química inquebrantable, incluso después de que su exitosa colaboración APT no ganara los premios Grammy en la ceremonia de 2026. La enérgica presentación del dúo en la apertura de los Grammy, interpretando el éxito, seguida de una discreta celebración con pizza, ha mantenido el foco en su amistad y sus posibles proyectos futuros en medio de rumores y especulaciones virales.

APT., lanzado en octubre de 2024 como el sencillo principal del álbum debut de Rosé como solista, *rosie*, se convirtió en uno de los temas que definieron el año 2025. Este animado himno pop-rock, inspirado en un juego de beber coreano con el cántico rítmico "apateu" (apartamento), fusionó la voz etérea de Rosé con la producción funk característica de Mars. Encabezó las listas de éxitos en más de 50 países, se mantuvo 12 semanas en el número 1 del Billboard Global 200, alcanzó el número 3 del Hot 100 y acumuló casi 4.900 millones de reproducciones globales bajo demanda para finales de 2025.

El éxito de la canción culminó con tres nominaciones al Grammy en 2026: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo. Rosé hizo historia al ser la primera solista de K-pop en obtener nominaciones en las categorías generales, un hito que destacó la creciente influencia global de los artistas coreanos.

En la ceremonia de los Grammy celebrada el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, Rosé y Mars inauguraron el espectáculo con una versión hard rock de APT. Mars destrozó la guitarra mientras Rosé ofrecía una voz potente con un atuendo vanguardista, convirtiendo el Crypto.com Arena en una fiesta desenfrenada. Billboard clasificó la actuación como la segunda mejor de la noche, elogiando su energía "extremadamente entretenida" y su ambiente perfecto para abrir el concierto. Rosé posteriormente calificó el momento de "una locura épica" en Instagram Stories, describiéndolo como un honor y su primera asistencia a los Grammy.

A pesar del revuelo, APT se fue a casa con las manos vacías, perdiendo en todas las categorías. El desaire desató la decepción de los fans y fotos virales del dúo aparentemente frustrado, alimentando el debate en línea. Rápidamente se extendieron rumores de que Mars había dejado de seguir a Rosé en Instagram como respuesta, con capturas de pantalla falsas circulando en redes sociales. Las verificaciones de datos desmintieron la afirmación, confirmando que la pareja seguía siendo seguidora mutua. Una foto posterior a los Grammy donde aparecían compartiendo pizza en una exclusiva fiesta posterior en West Hollywood, en The Bird Streets Club, desmintió las especulaciones, mostrándolos abrazados y riendo juntos.

En entrevistas y apariciones recientes, ambos artistas han abordado el resultado de los Grammy con elegancia. Rosé describió la noche como surrealista y enfatizó el impacto de la actuación por encima de cualquier trofeo. Mars, quien participó con 16 Grammys previos, destacó su vínculo creativo. En un artículo conjunto de portada de Billboard de finales de 2025, revelaron la grabación de canciones adicionales durante las sesiones de APT, y Mars adelantó temas sin título e insinuó futuros lanzamientos. "Nos encanta esa canción en la que trabajamos; no diré el título... Solo estamos tratando de averiguar cuándo o cómo", dijo.

Su amistad se ha profundizado más allá de la música. Rosé ha reconocido a Mars como un mentor que se convirtió en un amigo cercano, compartiendo historias de peleas en el estudio resueltas en el set durante la grabación del video musical de APT. En una aparición en iHeartRadio en febrero de 2026 en "Romantic Radio" de Mars, Rosé llamó para hablar sobre su ritual de pizza después de los premios, bromeando sobre su amor compartido por las cenas nocturnas.

El tema continuó cosechando elogios tras los Grammy. Ganó el premio a la Canción Internacional del Año en los Premios BRIT de 2026, convirtiendo a Rosé en la primera artista de K-pop en conseguirlo. Entre sus victorias anteriores se incluyen la Canción del Año en los MTV Video Music Awards de 2025, una primicia para el K-pop, y múltiples premios de música asiática. En febrero de 2026, la IFPI lo coronó como el sencillo más vendido a nivel mundial de 2025, con 2.060 millones de unidades, el primer número 1 con letras en idiomas distintos del inglés, liderado por artistas de fuera de Norteamérica y Europa.

El legado de la colaboración se extiende a los momentos en vivo. Rosé sorprendió a los fans al subir a Mars al escenario durante la gira "DEADLINE" de BLACKPINK de 2025 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con una interpretación llena de confeti. Sus apariciones conjuntas en entregas de premios y entrevistas han impulsado la demanda de más música.

Mientras Rosé promociona su carrera en solitario, BLACKPINK contempla futuras actividades grupales y Mars compagina su residencia en Las Vegas con nuevos proyectos, su colaboración sigue siendo un hito en el éxito del pop intercultural. Los fans especulan sobre temas inéditos, y muchos esperan pronto un anuncio oficial de seguimiento.

La era APT desde sus orígenes virales en juegos de beber hasta su triunfo en los Grammy y más allá, subraya el poder de las colaboraciones inesperadas. Rosé y Mars han demostrado que la buena química, tanto dentro como fuera del micrófono, puede crear éxitos atemporales y amistades duraderas.