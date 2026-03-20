Según una fuente cercana al actor, Leonardo DiCaprio, de 51 años, estaría abierto a un futuro a largo plazo con su novia Vittoria Ceretti, de 27 años, según declaró el martes a la revista People . La fuente describió la relación como una que "se siente diferente y más seria".

"Él se preocupa sinceramente por ella", dijo la fuente. "Quizás no estén listos para casarse, pero por primera vez Leo está abierto a un futuro serio".

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Los comentarios surgieron después de que DiCaprio y Ceretti, una modelo italiana, asistieran juntos a la 98.ª edición de los Premios Óscar el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Era la primera vez en tres años de noviazgo que aparecían como pareja en una entrega de premios.

DiCaprio desfiló solo por la alfombra roja, pero estuvo sentado junto a Ceretti durante la ceremonia. Ambos aparecieron en cámara cuando el presentador Conan O'Brien destacó a DiCaprio durante su monólogo de apertura, llamándolo "el rey de los memes" y proyectando en pantalla el texto "TFW you not accepted to this" (Cuando no aceptaste esto), mientras el actor le seguía el juego.

Según una fuente, DiCaprio se muestra más cariñoso que nunca con Ceretti.

Según una fuente cercana a la prensa, la independencia de Ceretti resulta atractiva para DiCaprio, sobre todo teniendo en cuenta las exigencias de su agenda. "Vittoria también tiene su propia vida y es muy independiente, lo cual le atrae, especialmente cuando está fuera rodando y tiene largas jornadas en el set", comentó la fuente.

Quienes conocen bien a DiCaprio también han notado un cambio. Según la fuente, él "se muestra mucho más cariñoso con Vittoria de lo que sus amigos lo han visto con ninguna otra novia".

DiCaprio solo ha asistido a la ceremonia acompañado de su pareja en contadas ocasiones. Lo hizo con Gisele Bündchen en 2005 y con Camila Morrone en 2020. Su relación de cuatro años con Morrone terminó en 2022.

La película de DiCaprio, Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, ganó seis premios en la ceremonia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. El propio DiCaprio fue nominado a Mejor Actor, su sexta nominación en esa categoría, pero el premio fue para Michael B. Jordan por Sinners.

Ceretti y DiCaprio fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2023.

DiCaprio y Ceretti fueron fotografiados juntos por primera vez en Santa Bárbara, California, en agosto de 2023, y posteriormente se les vio bailando en Ibiza. En los meses siguientes, se les vio juntos en la Semana de la Moda de Milán, en viajes en yate y en eventos por toda Europa y Estados Unidos.

En abril de 2024, una fuente independiente declaró a la revista People que Ceretti era "muy linda, dulce y encantadora" y que a DiCaprio "parecía gustarle mucho". En septiembre de 2025, Ceretti asistió al estreno de "One Battle After Another" y acompañó a DiCaprio durante la gira de prensa de la película en Nueva York. La pareja también estuvo entre los invitados a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia el verano pasado.

Ceretti, originaria de Brescia, en el norte de Italia, tiene una destacada trayectoria profesional . El 6 de febrero, fue abanderada en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, portando la bandera italiana en el estadio San Siro de Milán. Según la revista Hola!, en una publicación de Instagram, describió el momento como "el mayor honor de mi vida". Siguió los pasos de Carla Bruni, quien portó la bandera en los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006.

En una entrevista con Vogue Francia en marzo de 2025, Ceretti habló sobre la realidad de salir con alguien con una gran proyección pública. Calificó el escrutinio como "extremadamente molesto" en ocasiones, pero añadió: "Si lo que estás viviendo es real y sabes que se aman, entonces no hay motivo para preocuparse. Porque el amor protege y da confianza".