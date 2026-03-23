La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, quien interpretó a Karen, la esposa de Bobby Singer en Supernatural , y a Candy Baker durante las cinco temporadas de iZombie, falleció a los 51 años tras una batalla privada contra el cáncer de mama . Fleming murió el 26 de febrero en Sidney, Columbia Británica, pero su muerte no tuvo repercusión pública hasta el 22 de marzo, cuando su compañero de reparto en Supernatural, Jim Beaver, lo confirmó a Variety .

Beaver, quien interpretó al esposo de Fleming en la exitosa serie, compartió la noticia por primera vez en una publicación de Bluesky el 2 de marzo. Se refirió a Fleming como "mi amiga, mi amante, mi luz brillante, mi hermosa compañera de reparto" y escribió que falleció "tras luchar contra el cáncer durante mucho tiempo". Su representante, Simona Crone de Integral Artists, también confirmó el fallecimiento.

My friend, my lover, my bright light, my beautiful costar Carrie Anne Fleming, who played Bobby Singer's wife Karen on Supernatural died on Thursday, February 26, after confronting cancer for a long time. My heart is broken. — Jim Beaver (@jumblejim.bsky.social) 2026-03-02T12:29:08.144Z

Cómo dos hijas llamadas Rose iniciaron una historia de amor.

El homenaje de Beaver fue mucho más allá de una declaración típica de la industria. Reveló que conectaron al instante en el set de Supernatural tras descubrir que sus hijas compartían el mismo nombre, con solo ligeras variaciones en la ortografía. La hija de Beaver se llama Madeline Rose. La hija de Fleming se llama Madalyn Rose.

Describió a Fleming como alguien con "una risa contagiosa y una personalidad absolutamente adorable que parecía no tener interruptor de apagado" y dijo que ensayaron sus diálogos juntos en su camerino durante horas el primer día. Beaver la llamó su "alma gemela" y reveló que mantuvieron una relación sentimental fuera de la pantalla a lo largo de los años.

El lapso de casi un mes entre la muerte de Fleming y la cobertura mediática generalizada estuvo en consonancia con la vida privada que mantuvo a lo largo de su carrera.

Tres décadas desde 'Happy Gilmore' hasta 'iZombie'

Nacida el 16 de agosto de 1974 en Digby, Nueva Escocia, Fleming estudió arte dramático en el Teatro Kaleidoscope de Victoria, Columbia Británica. Se dedicó al modelaje para mantener a su familia antes de incursionar en el mundo del cine.

Sus primeros trabajos llegaron con la serie de acción Viper en 1994 y una aparición sin acreditar en Happy Gilmore de Adam Sandler dos años después. En 2005, el director de terror Dario Argento la eligió para el episodio "Jenifer" de su serie Masters of Horror , un papel que requirió un extenso trabajo de prótesis y que se convirtió en un punto de inflexión en su carrera.

Fleming apareció en tres episodios de Supernatural entre 2006 y 2011, incluyendo los episodios favoritos de los fans "Dead Men Don't Wear Plaid" y "Death's Door". De 2015 a 2019, interpretó a Candy Baker en las cinco temporadas de iZombie , protagonizada por Rose McIver, en The CW.

Más de 40 créditos en televisión de diversos géneros.

La filmografía de Fleming abarcó más de 40 créditos cinematográficos. Su trabajo en televisión también incluyó Supergirl , Smallville , The L Word , The 4400 y Stargate SG-1 .

En el ámbito cinematográfico, apareció en Good Luck Chuck y Married Life . También participó activamente en el teatro de la Columbia Británica, actuando en Romeo y Julieta y Magnolias de acero . Su último trabajo en la pantalla fue en la película Into the Unseen de 2025.

'¡Qué luz tan brillante emiten!'

Beaver, quien perdió a su esposa Cecily a causa del cáncer en 2004, concluyó su homenaje relacionando ambas pérdidas. "Perdí a Cecily por cáncer en 2004. El jueves, perdí a Carrie por la misma enfermedad", escribió. "Nunca pensé que mi corazón pudiera romperse tanto más de una vez. Pero así ha sido. Pero, ¡ay!, las dos antorchas que llevo conmigo. ¡Qué luz tan brillante irradian!".

A Fleming le sobrevive su hija, Madalyn Rose, conocida como Max. En el momento de su fallecimiento, mantenía una relación sentimental con Caedmon Somers, productor de EA Games. La fecha del servicio conmemorativo se anunciará próximamente.

Para los millones de fans que siguen los fandoms de Supernatural e iZombie , la muerte de Fleming a los 51 años es un recordatorio de que las personas que dan vida a personajes queridos a menudo libran batallas que el público nunca ve.