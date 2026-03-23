La hija de 11 años de Jude Law estaba radiante el domingo cuando su madre, Catherine Harding , compartió fotografías de la pequeña sonriendo junto al cantante escocés Lewis Capaldi entre bastidores en Lollapalooza Brasil en São Paulo; tan solo un día después de que el guardaespaldas de Chappell Roan supuestamente hiciera llorar a la niña durante un altercado en el desayuno de un hotel que rápidamente se convirtió en noticia internacional.

La disputa estalló la mañana del sábado 21 de marzo en un hotel de la ciudad brasileña donde se hospedaba la estrella del pop ganadora del Grammy antes de su actuación estelar en el festival. Jorginho, el futbolista brasileño-italiano que actualmente juega en el Flamengo y padrastro de la niña ampliamente identificada en los medios como Ada Law , publicó un extenso y contundente relato en su historia de Instagram, acusando a un miembro del séquito de Roan de hablar de manera "extremadamente agresiva" con su esposa y su hijastra.

El padre biológico de Ada es el actorJude Law, y comparte la custodia de la niña con Harding, también conocida profesionalmente como Cat Cavelli.

Lo que Jorginho dijo sobre la polémica del Hotel Chappell Roan

Jorginho describió una escena que, sin duda, inquietaría a cualquier padre. Su hijastra se había despertado esa mañana rebosante de ilusión; había hecho un cartelito para Roan cuando, por pura casualidad, la cantante pasó junto a su mesa durante el desayuno. La niña simplemente la reconoció, la miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a su comida.

Según Jorginho, lo que sucedió después no tuvo absolutamente nada que ver con eso. Un corpulento guardia de seguridad se acercó a su mesa y acusó al niño de faltarle el respeto y acosar al cantante.

"Ella no dijo nada, no pidió nada", escribió Jorginho con una furia que ni siquiera la relativa moderación de su lenguaje pudo disimular del todo. Describió al guardia como alguien que habló "de manera extremadamente agresiva tanto con mi esposa como con mi hija". La familia, añadió, quedó conmocionada.

Jorginho no mencionó el nombre de su hijastra en la publicación, aunque varias publicaciones, incluida la revista People , la identificaron como Ada Law.

La declaración se extendió rápidamente y recayó directamente sobre la cantante estadounidense de 28 años, cuyo nombre de nacimiento es Kayleigh Rose Amstutz, quien se encontraba en São Paulo para actuar en el festival Lollapalooza de Brasil.

Chappell Roan responde mientras el fin de semana de Ada Law da un giro inesperado

Roan abordó la situación a la mañana siguiente a través de Instagram Stories, cuidando de diferenciar claramente su actuación de la del guardia.

Afirmó que la persona que increpó a la familia no pertenecía a su equipo de seguridad personal e insistió en que no había visto a la madre ni al niño durante el desayuno. "No odio a quienes son fans de mi música", declaró. "No odio a los niños; eso es una locura. Lamento que alguien haya sacado conclusiones precipitadas sobre la madre y el niño".

Fue inequívoca al afirmar que Ada había sido víctima de una injusticia. "No se lo merecía", declaró Roan, y añadió que personalmente no estaba satisfecha con la forma en que se había gestionado la situación. Si esto constituye una respuesta completa y satisfactoria es, a juzgar por la cantidad de reacciones en internet, un tema muy controvertido.

Cabe destacar que, según se informa, Roan había saludado a su equipo de seguridad desde el escenario de Lollapalooza durante su actuación esa misma noche; una decisión que, dado el momento, causó cierta sorpresa.

Catherine Harding, por su parte, pareció haber tomado una decisión discreta pero firme sobre cómo seguir adelante. El domingo por la noche publicó dos fotografías en las redes sociales: una de su hija posando con Lewis Capaldi al bajar del escenario, y otra de ella misma junto al escocés de 29 años, conocido por su éxito "Someone You Loved" , quien saludó alegremente a la cámara con el pulgar hacia arriba. El mensaje de Harding fue breve y directo: "Gracias por su amabilidad".

La calidez de esa imagen —un niño sonriente junto a una de las figuras más genuinamente accesibles del pop— contrastaba sutilmente con todo lo anterior. La publicación de Jorginho terminaba con el comentario de que dudaba que Shakira hubiera tratado así a un niño. Era el tipo de comparación que suele perdurar.