Josh Duggar, estrella del programa 19 Kids and Counting, ha salido públicamente en defensa de su hermano tras la aparición de una acusación de abuso sexual, rechazando la afirmación como una "falsa acusación" y volviendo a poner a la familia Duggar en el centro de atención en medio de un renovado escrutinio sobre su largo historial de escándalos relacionados con abusos.

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Josh habló sobre la situación de su hermano a través de sus abogados, desde la prisión federal FCI Seagoville en Texas, donde cumple una condena de 12 años y medio por posesión de material de abuso sexual infantil. Joseph Duggar fue arrestado en Tontitown, Arkansas, el 18 de marzo por cargos de abuso sexual infantil relacionados con una niña de nueve años en Florida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Bay, en Florida, informó que el caso se originó a raíz de un incidente ocurrido en 2020 en Panama City Beach , cuando la niña, que entonces tenía nueve años, estaba de vacaciones con su familia. Según el relato del sheriff, la niña declaró posteriormente que Joseph le pidió que se sentara en su regazo y le rozó los genitales por debajo de una manta. La niña declaró a los investigadores que los incidentes cesaron en 2020 después de que él se disculpara.

La afirmación de Josh Duggar sobre las "falsas acusaciones" y la supuesta admisión de Joseph

La intervención de Josh Duggar se ha canalizado a través de dos comunicados distintos de su equipo legal. En declaraciones a Us Weekly el 20 de marzo, su abogado afirmó que Josh "desconoce los detalles de las acusaciones formuladas contra su hermano", pero insistió en que comprende el impacto del escrutinio público en la familia.

"Josh Duggar desconoce los detalles de las acusaciones contra su hermano, Joseph. Sin embargo, es consciente del revuelo mediático que genera cualquier incidente relacionado con su familia", declaró el abogado. "Siente compasión por su hermano porque el interés de los medios en su familia magnifica desproporcionadamente todo. Esto agrava exponencialmente el sufrimiento que conlleva el proceso judicial".

"Josh reza por su hermano", dijo el abogado. "Y espera que pueda mantenerse fuerte. Él también ha sentido la aplastante ola de acusaciones alimentada por el espectáculo mediático al que está sometida su familia".

Ese mismo día, en declaraciones al Daily Mail , el abogado afirmó que Josh estaba "profundamente entristecido" al enterarse de los cargos contra Joseph y fue más allá al refutar las acusaciones.

"Josh comprende el estigma que supone ser acusado", dijo el abogado. "Vive con la dolorosa realidad de cómo las acusaciones falsas pueden destruir una vida. Entiende cómo el hecho de convertir a una persona en blanco de publicidad puede distorsionar la verdad y convertirla en una ficción sensacionalista".

En otra declaración, citada en otros informes, también se señala que "Josh y Joe no se comunican con frecuencia".

Mientras tanto, la policía afirma que el caso volvió a ser de conocimiento de las autoridades cuando el padre de la niña confrontó a Joseph a principios de este mes. Los investigadores declaran que Joseph admitió nuevamente su comportamiento, tanto ante el padre como ante los detectives del Departamento de Policía de Tontitown en Arkansas.

Joseph Duggar, de 31 años, casado y padre de cuatro hijos, se enfrenta a cargos de conducta lasciva e indecente que involucran a una víctima menor de 12 años y actividad sexual ilícita con una menor.

La familia Duggar se fractura por las acusaciones contra Joseph Duggar.

Otros miembros de la familia Duggar han adoptado un tono muy diferente en público. Jill Duggar Dillard, una de las hermanas más francas en los últimos años, dijo en una publicación de blog que ella y su esposo, Derick Dillard, quedaron "conmocionados y desconsolados" cuando se enteraron del arresto de Joseph a través de un mensaje de texto de un amigo sobre informes de los medios y una supuesta confesión.

"Condenamos enérgicamente el abuso. Respetamos el estado de derecho y esperamos que se haga justicia", rezaba su comunicado. "Nos solidarizamos con la menor inocente víctima de este crimen atroz y con su familia. Oramos para que Dios le dé fortaleza, consuelo y esperanza, y para que reciba toda la ayuda y el apoyo que necesita y merece en los días venideros".

También expresaron sus condolencias a la esposa de Joseph, Kendra, diciendo que no podían imaginar "el dolor indescriptible" al que ella y los niños estaban sometidos.

Años antes de su propio arresto, el propio Joseph había comentado públicamente sobre la conducta de Josh. En un episodio de 2015 del programa derivado de los Duggar, Counting On , filmado después de que saliera a la luz que Josh había abusado de cinco niñas cuando era adolescente, incluidas cuatro de sus hermanas, Joseph dijo que le "rompió el corazón" saber que alguien a quien respetaba había estado "viviendo una vida tan secreta".

Mientras tanto, Josh permanece en prisión tras haber sido condenado en 2021 por un cargo de recepción de material de abuso sexual infantil y un cargo de posesión de dicho material; el cargo de posesión fue posteriormente anulado.

Fue condenado a 151 meses, o aproximadamente 12 años y medio, y su liberación está prevista para octubre de 2032, seguida de 20 años de libertad condicional supervisada. Se declaró inocente y presentó varias apelaciones, las cuales, según el artículo, han sido denegadas hasta el momento.