El actor irlandés Barry Keoghan ha hablado sobre el intenso acoso en línea que sufrió tras su ruptura en 2024 con la estrella del pop Sabrina Carpenter, revelando que la experiencia le llevó a retirarse de la vida pública.

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En una entrevista reciente en "The Morning Mash Up", Keoghan compartió que los comentarios negativos, especialmente sobre su apariencia, se volvieron abrumadores.

"Hay mucho odio en internet. Se burlan mucho de mi aspecto", dijo, explicando cómo las constantes críticas le afectaban profundamente. Admitió que, aunque se alejó de las redes sociales, la curiosidad lo llevó a consultar las reacciones del público, que describió como dolorosas.

Según Billboard , el actor afirmó que la reacción negativa lo llevó a aislarse. "Me ha hecho retraerme, me ha hecho encerrarme en mí mismo y no querer ir a lugares, no querer salir", compartió.

Según Keoghan, la situación se agravó tanto que empezó a afectar no solo a su vida personal, sino también a su pasión por la actuación.

"Se está convirtiendo en un problema", explicó. "Cuando eso empieza a influir en tu arte, se convierte en un problema porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla".

Sus comentarios ponen de relieve cómo el comportamiento en línea puede afectar incluso a aquellos acostumbrados a estar en el centro de atención.

Online hate pushed Barry Keoghan to the point of not wanting to leave his house. 😔



The actor opened up about the relentless abuse over his appearance saying it’s gone so far beyond normal criticism that it’s now affecting his mental health, his confidence, and worst of all his… pic.twitter.com/MGIuA7Z7za — Ian Speed (@IanSpeedHQ) March 22, 2026

Barry Keoghan afirma que el acoso lo obligó a desconectarse de internet.

Tras su ruptura con Carpenter en diciembre de 2024, Keoghan optó por desactivar su cuenta de Instagram.

En un comunicado publicado en aquel momento, dijo: "Solo puedo aguantar hasta cierto punto", y añadió que los mensajes que recibió incluían "mentiras absolutas, odio y comentarios repugnantes" sobre muchos aspectos de su vida, incluido su papel como padre.

A pesar de la negatividad, Keoghan también reconoció que no todas las interacciones con los aficionados han sido perjudiciales. Señaló que sigue valorando el encuentro con los seguidores en persona, describiendo esos momentos como significativos y alentadores.

El actor también expresó su preocupación por cómo el odio en línea podría afectar a su hijo pequeño en el futuro.

"Es decepcionante... que mi hijo pequeño tenga que leer todo esto cuando sea mayor", dijo, señalando el impacto duradero que tales comentarios pueden tener más allá del momento presente, según informó PageSix .

Keoghan y Carpenter mantuvieron una relación durante aproximadamente un año antes de separarse, supuestamente debido a sus apretadas agendas profesionales. Su relación había acaparado la atención desde finales de 2023, incluyendo una aparición pública juntos y una colaboración en el videoclip de ella.