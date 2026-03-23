En la edición de 2026 de la MEGACON de Orlando, el actor que interpreta a Luke Cage habló sobre la posibilidad de que su personaje regrese y de tener un hijo con la también superheroína de Marvel, Jessica Jones. Jones, interpretada por Krysten Ritter, regresará en la segunda temporada de Daredevil: Born Again, lo que plantea interrogantes sobre el posible regreso de Luke Cage.

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Durante una mesa redonda en la que reflexionó sobre su larga trayectoria como actor en Hollywood, The Latin Times y ENSTARZ le preguntó al actor de "Evil" qué opinaba sobre retomar su icónico papel de Marvel en el futuro. Colter respondió que "tiene sentido".

A principios de la década de 2010, Marvel colaboró con Netflix para crear numerosas series de televisión basadas en sus personajes callejeros, entre las que se incluyen Daredevil, The Punisher, Jessica Jones e Iron Fist. Colter apareció por primera vez como el personaje en la primera temporada de "Jessica Jones" antes de tener su propia serie de televisión en 2016.

Netflix decidió poner fin a su colaboración con Marvel cuando la empresa matriz de Marvel, Disney, comenzó a desarrollar su propia plataforma de streaming, Disney+ , y canceló todas sus series de Marvel en 2019. Colter también reflexionó sobre la cancelación durante el panel, afirmando que "probablemente no le sorprendió tanto como a la mayoría de la gente" y que su segunda hija nació cuando le comunicaron que la serie no tendría una tercera temporada, por lo que "no estaba en ese estado mental".

Sin embargo, en 2022, Marvel anunció "Daredevil: Born Again", una continuación de la serie original "Daredevil" en Netflix, con Cox, D'Onofrio y otros actores retomando sus papeles de la serie de Netflix.

El director de Marvel Television, Brad Winderbaum, confirmó más tarde que las series de Marvel en Netflix formaban parte del canon del MCU , y a finales de 2025, en la Comic Con de Nueva York , se anunció que Krysten Ritter regresaría como Jessica Jones en la segunda temporada de "Daredevil: Born Again", cuyo estreno está previsto para este martes en Disney+.

Sin embargo, esto ha suscitado la pregunta de si Luke Cage, el personaje de Colter que en los cómics se casa con Jones y tiene una hija, también aparecería. Este reportero también le preguntó a Colter qué opinaba sobre la posibilidad de que su personaje perdonara a Jones y volviera con ella, a lo que respondió: "Bueno, es una relación tóxica. Claro que puede perdonarla. Así son las cosas".

Cuando le preguntaron sobre sus sentimientos acerca de que su personaje se convirtiera en padre, Colter dijo: "Está escrito, y tiene sentido. Eh, ya sabes, y, eh, ¿estaba planeado? No lo sé, pero de todos modos, ya sabes, quiero decir, es una de esas cosas y, eh. Sí. Sí. Quiero decir, ¿por qué no? Ya sabes, ¿por qué no? Es que sería un poco loco. Sí. Pero. Claro."

La última aparición de Colter como Luke Cage fue en un papel de estrella invitada en la tercera y última temporada de "Jessica Jones" en Netflix en 2019.