Jason Momoa y su pareja Adria Arjona se unieron a miles de residentes en la evacuación de la costa norte de Oʻahu después de que unas inundaciones históricas azotaran la isla hawaiana, obligando a familias a abandonar sus hogares y dejando a las comunidades en una situación difícil.

El actor de 46 años, conocido por sus papeles en "Aquaman" y "Juego de Tronos", compartió actualizaciones en las redes sociales, tranquilizando a sus fans y asegurándoles que él y su familia estaban a salvo a pesar de haberse quedado sin electricidad durante las tormentas.

"Por ahora estamos a salvo, pero hay mucha gente que no lo está, así que les enviamos todo nuestro cariño", escribió Momoa en Instagram de su parte y de la actriz latina, hija de Ricardo Arjona.

Según la revista US Magazine, el actor describió la costa norte como "bastante complicada en este momento" e instó a los residentes a mantenerse a salvo, ya que las fuertes lluvias y las inundaciones seguían afectando la zona.

Miles de personas se vieron afectadas, y se emitieron órdenes de evacuación para aproximadamente 5.500 residentes al norte de Honolulu. Más de 2.000 hogares permanecieron sin electricidad mientras las tormentas azotaban la isla.

El gobernador Josh Green advirtió que las condiciones seguían siendo peligrosas debido a la saturación del suelo, y señaló que incluso una lluvia mínima podría provocar inundaciones adicionales, el cierre de carreteras y daños materiales. Las autoridades estimaron que los daños totales, incluyendo carreteras, viviendas, aeropuertos y un hospital en Maui, podrían superar los mil millones de dólares.

🇺🇸 Jason Momoa and his family just barely escaped the massive storm slamming Hawaii’s North Shore.



Power’s out for thousands, people are trapped.



He’s safe for now but said: “We’re breathing out… just loving and hopefully everyone’s safe."pic.twitter.com/sMUPD35eEG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 23, 2026

Jason Momoa y Adria Arjona distribuyen comidas.

A pesar del caos, Momoa y su novia, Adria Arjona, se tomaron un tiempo para ayudar a la comunidad, distribuyendo más de 200 comidas a familias afectadas por las inundaciones, según informó Fox News .

"Pasamos tiempo en el lado oeste, simplemente tratando de demostrar nuestro cariño, llevar comida y recordarle a nuestra comunidad que los vemos, que estamos con ustedes y que no están solos", dijo Momoa. "Eso es lo que significa aloha. Es apoyarnos mutuamente cuando más importa".

Las imágenes compartidas por el actor mostraban escombros en las playas, carreteras dañadas y los esfuerzos en curso para rescatar y ayudar a los residentes desplazados.

Según las autoridades locales, más de 200 personas fueron rescatadas y varias recibieron tratamiento por hipotermia. En un caso extremo, los residentes tuvieron que ser evacuados con excavadoras después de que las inundaciones cubrieran una carretera cerca de Waialua.

Momoa también destacó sus planes para organizar una recaudación de fondos para ayudar a los afectados, grabando un vídeo del evento y animando a sus seguidores a donar.

"Mahalo a Ko Olina y al consejo hawaiano que están ayudando a organizar una recaudación de fondos próximamente. Estén atentos para donar, todavía tenemos que superar este fin de semana. Cuídense mucho, mi aloha", escribió.